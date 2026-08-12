KPSS ortaöğretim lise başvuru ve sınav tarihi: 2026 ÖSYM Kamu Personel Seçme Sınavı takvimi
Lise mezunu adayların kamu kurumlarında memur olabilmek adına katılım sağladığı 2026-KPSS Ortaöğretim sınavı için ÖSYM takvimi netleşti. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre, adayların merakla beklediği KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos – 8 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak. İşlemlerini normal süreçte tamamlayamayan adaylar için geç başvuru günü ise 15-16 Eylül 2026 olarak belirlendi. Peki ortaöğretim KPSS 2026 sınavı ne zaman yapılacak?
KPSS sınav tarihleri yayımlanan ÖSYM sınav takvimi aracılığı ile netleşti. Peki, KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman alınacak? KPSS 2026 sınav tarihleri.
KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman?
KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak, 8 Eylül 2026 tarihinde sona erecek.
KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman?
KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak.
KPSS başvuru ücreti ne kadar?
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu Oturumu: 800 TL
KPSS Alan Bilgisi Oturumları (Her Bir Oturum İçin): 500 TL
GEÇ BAŞVURU GÜNLERİ (KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Alan Bilgisi): 22-23 Temmuz 2026 (Geç Başvuru
Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 22-23 Temmuz 2026 tarihlerinde ödenir.)
KPSS ortaöğretim başvurusu nasıl yapılacak?
Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek. Başvuru sürecinde adayların ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzda yer alan şartları ve başvuru adımlarını takip etmesi gerekecek.
Başvuruların tamamlanması için sınav ücretinin yatırılması gerekiyor. KPSS sınav ücreti anlaşmalı bankaların ATM'leri, banka şubeleri ve internet bankacılığı yöntemiyle ödenebiliyor. Dileyen adaylar ise ÖSYM'nin kendi ödeme sistemi olan e-Ödemeler bölümün banka/ kredi kartıyla ödemelerini gerçekleştirebilir.
KPSS ortaöğretim sonuçları sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.
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KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU 2026 SINAV TARİHLERİ İÇİN TIKLAYIN
KPSS B GRUBU (GY-GK VE ALAN BİLGİSİ) SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2026 Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (2026-KPSS Lisans) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde; Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 1 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak.
Adayların tümü, 6 Eylül 2026 tarihinde yapılacak Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna girmek zorundadır. Adaylar sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar vereceklerdir.
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