Güneş tutulması saat kaçta? Tam Güneş tutulması Türkiye'de izlenecek mi?
12 Ağustos 2026 Çarşamba günü gerçekleşen Tam Güneş Tutulması, küresel ölçekte Uluslararası Koordineli Zaman'a göre saat 15:34'te parçalı olarak başlamış, tutulmanın zirve noktası ise 17:46 UTC'de Türkiye Saati ile 20:47 yaşanacakt. Bu gök olayı, Grönland, İzlanda, İspanya ve Kuzey Rusya gibi bölgelerden tam olarak izlenebilen ve toplamda yaklaşık 2 dakika 18 saniye sürecek, Peki Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi?
Güneş, Ay ve Dünya’nın aynı doğrultuda sıralanmasıyla meydana gelen Güneş tutulması, uzaydaki hassas geometrik dengelerin en etkileyici tezahürlerinden biridir. Bu kozmik dizilim sırasında Ay, Güneş ile Dünya arasına girerek Güneş’ten gelen ışınların gezegenimize ulaşmasını engeller ve gölgesini Yeryüzü'nün belirli hatları üzerine düşürür. Tutulma koridoru adı verilen bu dar coğrafi bölgelerde, Ay’ın açısı ve büyüklüğü Güneş'i tam olarak kapatacak boyuta ulaşır. Böylece gündüzün ortasında gökyüzü aniden kararır ve Güneş’in tamamının kısa süreliğine Ay tarafından örtülmesiyle o bölgeden izlenebilen büyüleyici bir tam tutulma manzarası ortaya çıkar.
Tam Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta başlayacak?
Merak edilen Güneş Tutulması ne zaman? sorusunun yanıtı 12 Ağustos 2026 Çarşamba. Tutulmanın en belirgin aşaması için açıklanan saat ise 20.47.
Güneş Tutulması Türkiye’den görülecek mi?
Güneş Tutulması Türkiye’den izlenecek mi? sorusu, Türkiye’deki gökyüzü gözlemcilerinin en çok araştırdığı başlıklardan biri. Ancak 12 Ağustos 2026 tarihindeki tutulma Türkiye’den gözlemlenemeyecek.
Tam Güneş Tutulması hangi ülkelerden izlenebilecek?
Tutulmanın tam olarak görülebileceği bölgeler arasında Grönland ve İzlanda dikkat çekiyor. Avrupa’da İspanya ile Portekiz’in kuzeyi, ayrıca Kuzey Rusya tam tutulma hattında bulunuyor.
Güneş Tutulması hangi ülkelerde parçalı görülecek?
Tam tutulma hattının dışında kalan bazı bölgelerde ise olay parçalı olarak takip edilebilecek. Avrupa’nın batısında İngiltere, Fransa ve İtalya gibi ülkelerin bazı bölgelerinde kısmi tutulma gözlemlenebilecek. Ayrıca Kuzey Amerika’nın doğu kıyıları ile Kuzey Afrika’da Fas, Cezayir ve Tunus da parçalı tutulmanın görülebileceği yerler arasında bulunuyor.
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