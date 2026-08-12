Temmuz ayında maaş zammını alan milyonlarca emekli, şimdiden 2027 Ocak zammına odaklandı. Yılda iki kez, altı aylık enflasyon farkına göre zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile toplu sözleşme ve enflasyon farkına göre maaş artışı alan memur emeklileri, yeni dönemde maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. 2027 yılının ilk yarısında cüzdanlara yansıyacak olan ocak ayı zam oranları, temmuz ayı enflasyon verileriyle Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından resmen ilan edildi. Bu veriyle birlikte, 2026 yılının ikinci 6 ayına ait ilk kümülatif enflasyon tablosu ve memur ve emeklilerin alacağı ilk zam oranı netleşti.