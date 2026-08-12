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Ocak 2027 emekli ve memur maaş zammı tablosu: En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?

Ocak 2027 emekli ve memur maaş zammı tablosu: En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?

17:27, 12/08/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 17:27, 12/08/2026, Çarşamba
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Ocak 2027 emekli ve memur maaş zammı tablosu: En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı temmuz ayı enflasyon verisiyle birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027’de alacağı zam oranına ilişkin hesaplamalar da gündeme geldi. Yılın ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon oranı emekli maaşlarına yapılacak artışı doğrudan belirlerken, Merkez Bankası’nın beklentileri ile finans kuruluşlarının yıl sonu enflasyon tahminleri üzerinden üç farklı zam senaryosu ortaya çıktı. İşte Ocak 2027 emekli ve memur maaş zammı tablosu.

Temmuz ayında maaş zammını alan milyonlarca emekli, şimdiden 2027 Ocak zammına odaklandı. Yılda iki kez, altı aylık enflasyon farkına göre zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile toplu sözleşme ve enflasyon farkına göre maaş artışı alan memur emeklileri, yeni dönemde maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. 2027 yılının ilk yarısında cüzdanlara yansıyacak olan ocak ayı zam oranları, temmuz ayı enflasyon verileriyle Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından resmen ilan edildi. Bu veriyle birlikte, 2026 yılının ikinci 6 ayına ait ilk kümülatif enflasyon tablosu ve memur ve emeklilerin alacağı ilk zam oranı netleşti.

Temmuz ayında maaş zammını alan milyonlarca emekli, şimdiden 2027 Ocak zammına odaklandı.&nbsp;Yılda iki kez, altı aylık enflasyon farkına göre zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile toplu sözleşme ve enflasyon farkına göre maaş artışı alan memur emeklileri, yeni dönemde maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. 2027 yılının ilk yarısında cüzdanlara yansıyacak olan ocak ayı zam oranları, temmuz ayı enflasyon verileriyle Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından resmen ilan edildi. Bu veriyle birlikte, 2026 yılının ikinci 6 ayına ait ilk kümülatif enflasyon tablosu ve memur ve emeklilerin alacağı ilk zam oranı netleşti.

Memur, emekli Ocak 2027 zammı ne kadar olacak?

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi ve Finansal Kurumlar Birliği (FKB) ile İstanbul Üniversitesi'nin tahminleri Ocak 2027 zammı için üç farklı senaryo sundu. Merkez Bankası'nın yıl sonu TÜFE tahmini olan yüzde 26'nın gerçekleşmesi halinde 6 aylık TÜFE yüzde 7 olacak. Piyasa katılımcıları anketindeki yüzde 29.21'lik tahmin gerçekleşirse 6 aylık enflasyon yüzde 9.72 olacak. Finansal Kurumlar Birliği ile İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan Ekonomik Görünüm Endeksi çalışmasındaki yüzde 30.32 gerçekleşirse ise yüzde 10.67 olacak.


Memur, emekli Ocak 2027 zammı ne kadar olacak?Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi ve Finansal Kurumlar Birliği (FKB) ile İstanbul Üniversitesi'nin tahminleri Ocak 2027 zammı için üç farklı senaryo sundu. Merkez Bankası'nın yıl sonu TÜFE tahmini olan yüzde 26'nın gerçekleşmesi halinde 6 aylık TÜFE yüzde 7 olacak. Piyasa katılımcıları anketindeki yüzde 29.21'lik tahmin gerçekleşirse 6 aylık enflasyon yüzde 9.72 olacak. Finansal Kurumlar Birliği ile İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan Ekonomik Görünüm Endeksi çalışmasındaki yüzde 30.32 gerçekleşirse ise yüzde 10.67 olacak.


EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Emekliler 6 aylık enflasyon oranında maaşlarına zam alacak. Masadaki 3 senaryoya göre emeklilerin zam oranının yüzde 7 ile 10.67 arasında değişmesi bekleniyor. Tahminlere göre 23 bin 552 liraya yükseltilen taban aylık ocak ayında 25 bin-26 bin lira aralığına çıkacak. SSK ve Bağkur emeklileri için Ocak 2027 zammı hesaplama tablosu şu şekilde:

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?Emekliler 6 aylık enflasyon oranında maaşlarına zam alacak. Masadaki 3 senaryoya göre emeklilerin zam oranının yüzde 7 ile 10.67 arasında değişmesi bekleniyor. Tahminlere göre 23 bin 552 liraya yükseltilen taban aylık ocak ayında 25 bin-26 bin lira aralığına çıkacak. SSK ve Bağkur emeklileri için Ocak 2027 zammı hesaplama tablosu şu şekilde:

Mevcut Maaş (TL) %7 Zamlı (TL) %9,72 Zamlı (TL) %10,67 Zamlı (TL)

23.552 - 25.201 - 25.841 - 26.065

24.000 - 25.680 - 26.333 - 26.561

25.000 - 26.750 - 27.430 - 27.668

26.000 - 27.820 - 28.527 - 28.774

27.000 - 28.890 - 29.624 - 29.881

28.000 - 29.960 - 30.722 - 30.988

Mevcut Maaş (TL) %7 Zamlı (TL) %9,72 Zamlı (TL) %10,67 Zamlı (TL)23.552 - 25.201 - 25.841 - 26.06524.000 - 25.680 - 26.333 - 26.56125.000 - 26.750 - 27.430 - 27.66826.000 - 27.820 - 28.527 - 28.77427.000 - 28.890 - 29.624 - 29.88128.000 - 29.960 - 30.722 - 30.988

Mevcut Maaş (TL) %7 Zamlı (TL) %9,72 Zamlı (TL) %10,67 Zamlı (TL)

30.000 - 32.100 - 32.916 - 33.201

31.000 - 33.170 - 34.013 - 34.308

32.000 - 34.240 - 35.110 - 35.414

33.000 - 35.310 - 36.208 - 36.521

34.000 - 36.380 - 37.305 - 37.628

35.000 - 37.450 - 38.402 - 38.735

Mevcut Maaş (TL) %7 Zamlı (TL) %9,72 Zamlı (TL) %10,67 Zamlı (TL)30.000 - 32.100 - 32.916 - 33.20131.000 - 33.170 - 34.013 - 34.30832.000 - 34.240 - 35.110 - 35.41433.000 - 35.310 - 36.208 - 36.52134.000 - 36.380 - 37.305 - 37.62835.000 - 37.450 - 38.402 - 38.735

Memur maaşları ile memur emeklisi zammı ne kadar, enflasyon farkı yüzde kaç olacak?

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme gereği 2027'ye yüzde 5 zam alacak. 2026'nın ikinci yarısındaki TÜFE yüzde 7'yi aşarsa yüzde 5'e ilave olarak enflasyon farkı uygulanacak. Merkez Bankası'nın yıl sonu için yüzde 26'lık enflasyon beklentisine göre sadece yüzde 5'lik zam yapılacak. Piyasa katılımcıları ve FKE'nin enflasyon beklentilerine göre ise enflasyon farkı sırasıyla yüzde 2,54 ve yüzde 3,43 arasında olacak. Bu fark oranlarına göre toplam zam oranı yüzde 7,67 ya da yüzde 8,6'yı bulacak.

Memur maaşları ile memur emeklisi zammı ne kadar, enflasyon farkı yüzde kaç olacak?Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme gereği 2027'ye yüzde 5 zam alacak. 2026'nın ikinci yarısındaki TÜFE yüzde 7'yi aşarsa yüzde 5'e ilave olarak enflasyon farkı uygulanacak. Merkez Bankası'nın yıl sonu için yüzde 26'lık enflasyon beklentisine göre sadece yüzde 5'lik zam yapılacak. Piyasa katılımcıları ve FKE'nin enflasyon beklentilerine göre ise enflasyon farkı sırasıyla yüzde 2,54 ve yüzde 3,43 arasında olacak. Bu fark oranlarına göre toplam zam oranı yüzde 7,67 ya da yüzde 8,6'yı bulacak.


En düşük memur maaşı ocakta ne kadar olacak?

Temmuz zammıyla birlikte 70 bin 224 liraya yükselen en düşük memur maaşı ocak ayında:

Yüzde 5'lik zam oranına göre 73 bin 735 TL'ye,

Yüzde 7,67 zam oranına göre 75 bin 610 TL'ye

Yüzde 8,6 zam oranına göre ise 76 bin 263 TL'ye çıkacak.

Ocak 2027'de memur emeklisi ne kadar maaş alacak?

Temmuzda 27 bin 772 liradan 31 bin 527 lira 77 kuruşa yükselen memur emeklileri de:

Yüzde 5'lik zam oranına göre 33 bin 103 TL,

Yüzde 7,67 zam oranına göre 33 bin 945 TL,

Yüzde 8,6 zam oranına göre ise 34 bin 238 TL alacak. 3 senaryoya göre Ocak 2027 memur zam tablosu şu şekilde:

En düşük memur maaşı ocakta ne kadar olacak?Temmuz zammıyla birlikte 70 bin 224 liraya yükselen en düşük memur maaşı ocak ayında:Yüzde 5'lik zam oranına göre 73 bin 735 TL'ye,Yüzde 7,67 zam oranına göre 75 bin 610 TL'yeYüzde 8,6 zam oranına göre ise 76 bin 263 TL'ye çıkacak.Ocak 2027'de memur emeklisi ne kadar maaş alacak?Temmuzda 27 bin 772 liradan 31 bin 527 lira 77 kuruşa yükselen memur emeklileri de:Yüzde 5'lik zam oranına göre 33 bin 103 TL,Yüzde 7,67 zam oranına göre 33 bin 945 TL,Yüzde 8,6 zam oranına göre ise 34 bin 238 TL alacak. 3 senaryoya göre Ocak 2027 memur zam tablosu şu şekilde:

Memur maaşı ne kadar? Ocak 2027 zam tablosu nasıl olacak?

Şube müdürü-(üniversite mez.) 1/4

Mevcut: 107.110

Yüzde 5 zamlı: 112.466

Yüzde 7,67 zamlı: 115.325

Yüzde 8,6 zamlı: 116.321


Memur-(üniversite mez.) 9/1

Mevcut: 73.070

Yüzde 5 zamlı: 76.724

Yüzde 7,67 zamlı: 78.674

Yüzde 8,6 zamlı: 79.354


Uzman öğretmen 1/4

Mevcut: 92.166

Yüzde 5 zamlı: 96.774

Yüzde 7,67 zamlı: 99.235

Yüzde 8,6 zamlı: 100.092

Memur maaşı ne kadar? Ocak 2027 zam tablosu nasıl olacak?Şube müdürü-(üniversite mez.) 1/4Mevcut: 107.110Yüzde 5 zamlı: 112.466Yüzde 7,67 zamlı: 115.325Yüzde 8,6 zamlı: 116.321Memur-(üniversite mez.) 9/1Mevcut: 73.070Yüzde 5 zamlı: 76.724Yüzde 7,67 zamlı: 78.674Yüzde 8,6 zamlı: 79.354Uzman öğretmen 1/4Mevcut: 92.166Yüzde 5 zamlı: 96.774Yüzde 7,67 zamlı: 99.235Yüzde 8,6 zamlı: 100.092

Öğretmen 1/4

Mevcut: 83.254

Yüzde 5 zamlı: 87.417

Yüzde 7,67 zamlı: 89.640

Yüzde 8,6 zamlı: 90.414


Başkomiser 3/1

Mevcut: 101.242

Yüzde 5 zamlı: 106.304

Yüzde 7,67 zamlı: 109.007

Yüzde 8,6 zamlı: 109.949

Öğretmen 1/4Mevcut: 83.254Yüzde 5 zamlı: 87.417Yüzde 7,67 zamlı: 89.640Yüzde 8,6 zamlı: 90.414Başkomiser 3/1Mevcut: 101.242Yüzde 5 zamlı: 106.304Yüzde 7,67 zamlı: 109.007Yüzde 8,6 zamlı: 109.949

Polis memuru 8/1

Mevcut: 92.618

Yüzde 5 zamlı: 97.249

Yüzde 7,67 zamlı: 99.722

Yüzde 8,6 zamlı: 100.583


Uzman doktor 1/4

Mevcut: 170.730

Yüzde 5 zamlı: 179.267

Yüzde 7,67 zamlı: 183.825

Yüzde 8,6 zamlı: 185.413

Polis memuru 8/1Mevcut: 92.618Yüzde 5 zamlı: 97.249Yüzde 7,67 zamlı: 99.722Yüzde 8,6 zamlı: 100.583Uzman doktor 1/4Mevcut: 170.730Yüzde 5 zamlı: 179.267Yüzde 7,67 zamlı: 183.825Yüzde 8,6 zamlı: 185.413

Hemşire-(üniversite mez.) 5/1

Mevcut: 84.845

Yüzde 5 zamlı: 89.087

Yüzde 7,67 zamlı: 91.353

Yüzde 8,6 zamlı: 92.142


Mühendis 1/4

Mevcut: 109.185

Yüzde 5 zamlı: 114.644

Yüzde 7,67 zamlı: 117.559

Yüzde 8,6 zamlı: 118.575

Hemşire-(üniversite mez.) 5/1Mevcut: 84.845Yüzde 5 zamlı: 89.087Yüzde 7,67 zamlı: 91.353Yüzde 8,6 zamlı: 92.142Mühendis 1/4Mevcut: 109.185Yüzde 5 zamlı: 114.644Yüzde 7,67 zamlı: 117.559Yüzde 8,6 zamlı: 118.575

Teknisyen-(lise mez.) 11/1

Mevcut: 75.877

Yüzde 5 zamlı: 79.671

Yüzde 7,67 zamlı: 81.697

Yüzde 8,6 zamlı: 82.402

Teknisyen-(lise mez.) 11/1Mevcut: 75.877Yüzde 5 zamlı: 79.671Yüzde 7,67 zamlı: 81.697Yüzde 8,6 zamlı: 82.402

Profesör 1/4

Mevcut: 153.208

Yüzde 5 zamlı: 160.868

Yüzde 7,67 zamlı: 164.959

Yüzde 8,6 zamlı: 166.384


Araştırma görevlisi 7/1

Mevcut: 102.779

Yüzde 5 zamlı: 107.918

Yüzde 7,67 zamlı: 110.662

Yüzde 8,6 zamlı: 111.618

Profesör 1/4Mevcut: 153.208Yüzde 5 zamlı: 160.868Yüzde 7,67 zamlı: 164.959Yüzde 8,6 zamlı: 166.384Araştırma görevlisi 7/1Mevcut: 102.779Yüzde 5 zamlı: 107.918Yüzde 7,67 zamlı: 110.662Yüzde 8,6 zamlı: 111.618

Vaiz 1/4

Mevcut: 86.983

Yüzde 5 zamlı: 91.332

Yüzde 7,67 zamlı: 93.655

Yüzde 8,6 zamlı: 94.464

Vaiz 1/4Mevcut: 86.983Yüzde 5 zamlı: 91.332Yüzde 7,67 zamlı: 93.655Yüzde 8,6 zamlı: 94.464

Avukat 1/4

Mevcut: 102.135

Yüzde 5 zamlı: 107.242

Yüzde 7,67 zamlı: 109.969

Yüzde 8,6 zamlı: 110.919

Avukat 1/4Mevcut: 102.135Yüzde 5 zamlı: 107.242Yüzde 7,67 zamlı: 109.969Yüzde 8,6 zamlı: 110.919
Başlıklar :enflasyonTemmuz ayı enflasyonTÜİKmemurEmekli
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