Depo dolduracaklar dikkat: Benzin, LPG ve motorine zam ya da indirim gelecek mi? 28 Haziran güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatları 28 Haziran 2026 Pazar günü araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Benzin, motorin ve LPG’ye zam ya da indirim gelip gelmediği merak edilirken İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel litre fiyatları araştırılıyor. Peki bugün benzin ve motorin ne kadar, LPG kaç TL oldu, akaryakıt fiyatlarına zam var mı? İşte 28 Haziran 2026 güncel benzin, mazot ve LPG fiyatları ile akaryakıt piyasasındaki son durum...

1 /5 Akaryakıt fiyatları 28 Haziran 2026 Pazar günü araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarında bugün zam ya da indirim beklenmezken İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel litre fiyatları belli oldu.

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Akaryakıt fiyatlarında değişiklik beklenmiyor

Akaryakıt fiyatları, 28 Haziran 2026 Pazar günü benzin, motorin ve LPG kullanan araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Petrol piyasası ve döviz kurundaki hareketlilik takip edilirken bugün pompa fiyatlarına yansıyacak bir zam ya da indirim beklenmiyor.

Temmuz ayında yürürlüğe girecek otomatik ÖTV artışı nedeniyle benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yeni bir güncelleme yapılabileceği öngörülüyor.



3 /5 İstanbul’da güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul’da akaryakıt litre fiyatları Anadolu ve Avrupa yakalarında farklılık gösteriyor.

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 62,03 TL Motorin: 64,26 TL LPG: 31,39 TL

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 62,19 TL Motorin: 64,42 TL LPG: 31,99 TL

4 /5 Ankara’da benzin, motorin ve LPG fiyatları

Başkent Ankara’da 28 Haziran 2026 itibarıyla güncel akaryakıt litre fiyatları şöyle:

Benzin: 63,14 TL Motorin: 65,52 TL LPG: 31,97 TL