EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? SSK, Bağkur emeklisi dikkat! Tabloya bak maaşını öğren

Yılmaz, refah payına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Emekli ve memur maaş artışlarında otomatik bir sistem var. Enflasyon oranı neyse maaşlara yansıtılıyor. Temmuz enflasyonu açıklandıktan sonra memur ve emekli maaşları buna göre şekillenecek. Enflasyona hiçbir zaman ezdirmedik. Böyle bir prensibimiz var."

En düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemenin ise farklı bir mekanizmaya tabi olduğunu belirten Yılmaz, bu konuda yasal düzenleme gerektiğini vurgulayarak, "En düşük emekli aylığının artırılması kanunla yapılabiliyor. Bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi gerekli çalışmayı yapacaktır" dedi.