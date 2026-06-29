EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? SSK, Bağkur emeklisi dikkat! Tabloya bak maaşını öğren

Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı için kritik süreçte sona yaklaşılıyor. Gözler, 3 Temmuz Cuma günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak haziran ayı enflasyon verisine çevrildi. Açıklanacak veriyle birlikte yılın ilk 6 aylık enflasyonu netleşecek ve SSK ile Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı kesinleşecek. Memur ve memur emeklileri ise enflasyon farkına ek toplu sözleşme zammıyla birlikte yeni maaşlarını hesaplayacak.
Milyonlarca emekli ve memurun beklediği Temmuz zammı için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 3 Temmuz Cuma günü açıklayacağı haziran enflasyon verisi, maaş artışlarını doğrudan belirleyecek. Yılın ilk 5 aylık enflasyonunun yüzde 16.60 seviyesine ulaşmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden bu oranı garantilerken, memur ve memur emeklileri için enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı da hesaplara yansımaya başladı.
MEMUR ZAMMI OCAKTA NE KADAR OLDU?
Ocak 2026'da memur maaşına etki eden enflasyon farkı yüzde 6,85 olurken buna yüzde 11 toplu sözleşme zammı eklendi. Böylelikle toplam zam oranı yüzde 18,60 oldu.
Bu hesaba göre, aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 50 bin 503 liradan 59 bin 896 liraya yükseldi. En düşük memur emekli aylığı ise 22 bin 671 liradan 26 bin 887 liraya çıktı. Bu rakama toplu sözleşmeden kaynaklanan 1000 liralık fark da eklendi.
• Toplam enflasyon: %16.60
• 5 aylık enflasyon farkı: %5.04
• Toplu sözleşme zammı: %7
• Kümülatif zam: %12.40
EMEKLİ ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?
Emekliler ve memurlar için yılda iki kez artış yapılıyor. Bu artışlarda 6 aylık enflasyon verileri belirleyici oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı kadar artış alırken memurlar ve memur emeklileri için toplu sözleşme oranları kullanılıyor. Buna ilaveten de üzerinde oluşan enflasyon farkı ekleniyor.
EMEKLİ MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Haziran ayında piyasanın tahminine göre TÜFE 1.36 oranında gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon toplamda yüzde 18.19'a ulaşacak. Böylelikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 18.19'luk zammı garantileyecek. 6 aylık enflasyon farkı ise yüzde 6.48'e yükselecek. Memur ve memur emeklilerine bu durumda yüzde 7'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte toplamda 13.93 zam yapılacak. En düşük memur maaşı 70 bin 511 TL'ye, en düşük SSK ve BAĞ-KUR emeklisi maaşı ise 23 bin 638 TL olacak. Haziran enflasyonu yüzde 2.05 olarak açıklanırsa, SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 19 oranında, memur ve memur emeklileri ise yüzde 14.71 oranında zam alacak. En düşük memur maaşı 70 bin 994 TL'ye, en düşük emekli maaşı ise 23 bin 800 liraya yükselecek.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN DÜZENLEME YAPILACAK
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, önceki gün yaptığı açıklamada, memur ve emekli maaşlarının temmuzda açıklanacak enflasyon oranına göre otomatik olarak güncelleneceğini, vatandaşın alım gücünü koruyacaklarını belirtti.
Yılmaz, refah payına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Emekli ve memur maaş artışlarında otomatik bir sistem var. Enflasyon oranı neyse maaşlara yansıtılıyor. Temmuz enflasyonu açıklandıktan sonra memur ve emekli maaşları buna göre şekillenecek. Enflasyona hiçbir zaman ezdirmedik. Böyle bir prensibimiz var."
En düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemenin ise farklı bir mekanizmaya tabi olduğunu belirten Yılmaz, bu konuda yasal düzenleme gerektiğini vurgulayarak, "En düşük emekli aylığının artırılması kanunla yapılabiliyor. Bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi gerekli çalışmayı yapacaktır" dedi.