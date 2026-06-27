HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ 2026! TCMB Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

Milyonlarca memur, emekli ve ev sahibini yakından ilgilendiren Haziran ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. TÜİK'in açıklayacağı rakamlarla birlikte Temmuz maaş zamları ve kira artış oranı da kesinleşecek.
Ekonomi gündeminin en kritik verilerinden biri olan Haziran ayı enflasyon rakamları için gözler TÜİK'e çevrildi. Açıklanacak veri, memur ve emekli maaş zamlarının yanı sıra Temmuz ayı kira artış tavanını da belirleyecek.
HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın ilk haftasında kamuoyuyla paylaşıyor. Resmi takvime göre Haziran ayı enflasyon verileri 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10:00'da TÜİK'in resmi web sitesi üzerinden duyurulacak.
ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Haziran 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, piyasanın enflasyon tahminleri netleşti.
Geçen anket döneminde %1,52 olan Haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde %1,36’ya geriledi.
Katılımcıların 2026 yıl sonu TÜFE beklentisi ise %28,94'ten %29,14'e yükseldi.
Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi %23,81 seviyesinde sabit kaldı.
TCMB Haziran 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi: Enflasyon Beklentileri Yükseldi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Haziran 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, piyasanın yıl sonu enflasyon beklentisinde sınırlı bir yükseliş görüldü. Reel sektör ve finans sektöründen toplam 68 katılımcının yanıtlarıyla oluşturulan ankette, 2026 yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 28,94'ten yüzde 29,14'e çıktı.
Anket sonuçlarına göre, orta vadeli enflasyon beklentilerinde ise sınırlı iyileşme dikkat çekti. Katılımcıların 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 23,82'den yüzde 23,81'e gerilerken, 24 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 18,43'ten yüzde 18,29'a düştü.
Haziran ayı anketinde katılımcıların büyük bölümü gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun yüzde 22 ile yüzde 25 bandında gerçekleşeceğini öngördü. Olasılık dağılımlarına göre, katılımcılar TÜFE'nin önümüzdeki 12 ayda yüzde 22,00-24,99 aralığında artış göstermesine yüzde 48,21 olasılık verirken, nokta tahminlerde de katılımcıların yüzde 53,97'si bu aralığı işaret etti.
24 aylık görünümde de benzer bir tablo ortaya çıktı. Katılımcılar, iki yıl sonraki enflasyonun en yüksek olasılıkla yüzde 16,00-19,99 aralığında gerçekleşeceğini öngördü. Bu aralığa verilen olasılık yüzde 46,96 olurken, nokta tahminlerde katılımcıların yüzde 47,17'si enflasyonun söz konusu bantta oluşacağını tahmin etti.
TCMB'nin Haziran ayı anketi, piyasa katılımcılarının kısa vadede enflasyonda kalıcı bir düşüş beklemekle birlikte, yıl sonu beklentilerinde yukarı yönlü revizyon yaptığını ortaya koydu. Buna karşın 12 ve 24 aylık enflasyon beklentilerindeki gerileme, orta vadede dezenflasyon sürecine olan güvenin korunduğuna işaret etti.
Öne çıkan enflasyon beklentileri
2026 yıl sonu TÜFE beklentisi: %29,14 (önceki: %28,94)
12 ay sonrası TÜFE beklentisi: %23,81 (önceki: %23,82)
24 ay sonrası TÜFE beklentisi: %18,29 (önceki: %18,43)