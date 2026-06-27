HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ 2026! TCMB Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

Haziran ayı anketinde katılımcıların büyük bölümü gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun yüzde 22 ile yüzde 25 bandında gerçekleşeceğini öngördü. Olasılık dağılımlarına göre, katılımcılar TÜFE'nin önümüzdeki 12 ayda yüzde 22,00-24,99 aralığında artış göstermesine yüzde 48,21 olasılık verirken, nokta tahminlerde de katılımcıların yüzde 53,97'si bu aralığı işaret etti.

24 aylık görünümde de benzer bir tablo ortaya çıktı. Katılımcılar, iki yıl sonraki enflasyonun en yüksek olasılıkla yüzde 16,00-19,99 aralığında gerçekleşeceğini öngördü. Bu aralığa verilen olasılık yüzde 46,96 olurken, nokta tahminlerde katılımcıların yüzde 47,17'si enflasyonun söz konusu bantta oluşacağını tahmin etti.

TCMB'nin Haziran ayı anketi, piyasa katılımcılarının kısa vadede enflasyonda kalıcı bir düşüş beklemekle birlikte, yıl sonu beklentilerinde yukarı yönlü revizyon yaptığını ortaya koydu. Buna karşın 12 ve 24 aylık enflasyon beklentilerindeki gerileme, orta vadede dezenflasyon sürecine olan güvenin korunduğuna işaret etti.

Öne çıkan enflasyon beklentileri

2026 yıl sonu TÜFE beklentisi: %29,14 (önceki: %28,94)

12 ay sonrası TÜFE beklentisi: %23,81 (önceki: %23,82)

24 ay sonrası TÜFE beklentisi: %18,29 (önceki: %18,43)