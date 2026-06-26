2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ederken, turnuva maçları TRT ekranlarında futbolseverlerle buluşuyor. I Grubu'ndaki son hafta mücadelelerinde bugün nefesler tutulacak; grupta liderlik mücadelesi veren Norveç ile Fransa, Boston Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Grubun diğer kritik karşılaşmasında ise Senegal ile Irak, Toronto Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Futbol tutkunlarının ekran başına kilitleneceği bu heyecan dolu gecede, saat 22.00'de başlayacak olan Norveç - Fransa müsabakası TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak; aynı saatteki Senegal - Irak mücadelesi ise TRT Spor kanalından naklen izlenebilecek.