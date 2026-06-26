2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı, TRT ekranlarında canlı yayınlarla devam ediyor. Günün dikkat çeken karşılaşmalarında Norveç, güçlü rakibi Fransa ile karşı karşıya gelirken Senegal ise Irak karşısında galibiyet arayacak. Futbolseverleri nefes kesen mücadelelerin beklediği Dünya Kupası’nda günün maç saatleri ile TRT 1 ve TRT Spor yayın bilgileri merak ediliyor.
2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ederken, turnuva maçları TRT ekranlarında futbolseverlerle buluşuyor. I Grubu'ndaki son hafta mücadelelerinde bugün nefesler tutulacak; grupta liderlik mücadelesi veren Norveç ile Fransa, Boston Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Grubun diğer kritik karşılaşmasında ise Senegal ile Irak, Toronto Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Futbol tutkunlarının ekran başına kilitleneceği bu heyecan dolu gecede, saat 22.00'de başlayacak olan Norveç - Fransa müsabakası TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak; aynı saatteki Senegal - Irak mücadelesi ise TRT Spor kanalından naklen izlenebilecek.
Bu gece Dünya Kupası'nda hangi maçlar var?
26 Haziran Cuma günü oynanacak karşılaşmalar şöyle:
22.00 | Norveç - Fransa | TRT 1
22.00 | Senegal - Irak | TRT Spor
27 Haziran Cumartesi gününün TRT 1 ve TRT Spor maç programı ise şu şekilde:
03.00 | Uruguay - İspanya | TRT 1
03.00 | Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan | TRT Spor
06.00 | Mısır - İran | TRT 1
06.00 | Yeni Zelanda - Belçika | TRT Spor Yıldız
28 Haziran Pazar TRT 1-TRT Spor maçları
00:00 Hırvatistan - Gana FIFA 2026 Dünya Kupası TRT Spor
00:00 Panama - İngiltere FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1
02:30 Demokratik Kongo - Özbekistan FIFA 2026 Dünya Kupası TRT Spor
02:30 Kolombiya - Portekiz FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1
05:00 Cezayir - Avusturya FIFA 2026 Dünya Kupası TRT Spor
05:00 Ürdün - Arjantin FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1
22:00 Güney Afrika - Kanada 2026 Dünya Kupası Son 16 TRT 1