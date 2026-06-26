Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TRT 1 ve TRT Spor Dünya Kupası maç saatleri: Grupta liderlik mücadelesi sürüyor! Bugün nefesler tutulacak

TRT 1 ve TRT Spor Dünya Kupası maç saatleri: Grupta liderlik mücadelesi sürüyor! Bugün nefesler tutulacak

15:2526/06/2026, Cuma
G: 26/06/2026, Cuma
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı, TRT ekranlarında canlı yayınlarla devam ediyor. Günün dikkat çeken karşılaşmalarında Norveç, güçlü rakibi Fransa ile karşı karşıya gelirken Senegal ise Irak karşısında galibiyet arayacak. Futbolseverleri nefes kesen mücadelelerin beklediği Dünya Kupası’nda günün maç saatleri ile TRT 1 ve TRT Spor yayın bilgileri merak ediliyor.

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ederken, turnuva maçları TRT ekranlarında futbolseverlerle buluşuyor. I Grubu'ndaki son hafta mücadelelerinde bugün nefesler tutulacak; grupta liderlik mücadelesi veren Norveç ile Fransa, Boston Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Grubun diğer kritik karşılaşmasında ise Senegal ile Irak, Toronto Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Futbol tutkunlarının ekran başına kilitleneceği bu heyecan dolu gecede, saat 22.00'de başlayacak olan Norveç - Fransa müsabakası TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak; aynı saatteki Senegal - Irak mücadelesi ise TRT Spor kanalından naklen izlenebilecek.

Bu gece Dünya Kupası'nda hangi maçlar var?

26 Haziran Cuma günü oynanacak karşılaşmalar şöyle:

22.00 | Norveç - Fransa | TRT 1

22.00 | Senegal - Irak | TRT Spor

27 Haziran Cumartesi gününün TRT 1 ve TRT Spor maç programı ise şu şekilde:

03.00 | Uruguay - İspanya | TRT 1

03.00 | Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan | TRT Spor

06.00 | Mısır - İran | TRT 1

06.00 | Yeni Zelanda - Belçika | TRT Spor Yıldız

28 Haziran Pazar TRT 1-TRT Spor maçları

00:00 Hırvatistan - Gana FIFA 2026 Dünya Kupası TRT Spor

00:00 Panama - İngiltere FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1

02:30 Demokratik Kongo - Özbekistan FIFA 2026 Dünya Kupası TRT Spor

02:30 Kolombiya - Portekiz FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1

05:00 Cezayir - Avusturya FIFA 2026 Dünya Kupası TRT Spor

05:00 Ürdün - Arjantin FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1

22:00 Güney Afrika - Kanada 2026 Dünya Kupası Son 16 TRT 1

#TRT 1
#TRT 1 yayın akışı
#TRT Spor
#Dünya Kupası maçları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
GEDİZ Elektrik duyurdu: İzmir’de kapsamlı elektrik kesintisi! 7 ilçe çok sayıda mahalle etkilenecek kesintiler 9 saati bulacak