Akşam hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak maç saat kaçta? 26 Haziran Cuma maç programı

2026 FIFA Dünya Kupası’nda heyecan grup maçlarıyla devam ediyor. D Grubu’nun üçüncü ve son karşılaşmasında ABD’yi 3-2 mağlup eden Türkiye, turnuvaya 3 puanla veda etti. E Grubu’nda Ekvador, geriye düştüğü mücadelede Almanya’yı 2-1 yenerek dikkat çeken bir galibiyete imza attı. F Grubu’nda ise Tunus’u 3-1 mağlup eden Hollanda, grubunu lider tamamladı. Turnuvada bugün Fransa ile Norveç karşı karşıya gelecek. İşte 26 Haziran Cuma günü oynanacak Dünya Kupası maçları ve yayın bilgileri.
Dünya Kupası maçları sürüyor. 2026 Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son maçında ABD'yi 3-2 mağlup etti ve şampiyonaya 3 puanla veda etti. Ekvador, geriye düştüğü maçta Almanya'yı 2-1 yendi. F Grubu 3. maçında Hollanda, Tunus'u 3-1 mağlup ederek grubu zirvede tamamladı. Bugün, Fransa ile Norveç, yarın da Uruguay - İspanya karşı karşıya gelecek. İşte 26 Haziran Cuma bugün oynanacak maçlar ve yayın bilgileri.
Bugün kimin maçı var?
02:00 Japonya 1-1 İsveç FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1
02:00 Tunus 1-3 Hollanda FIFA 2026 Dünya Kupası TRT Spor
05:00 Paraguay 0-0 Avustralya FIFA 2026 Dünya Kupası TRT Spor
05:00 Türkiye 3-2 ABD FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1
22:00 Norveç - Fransa FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1
22:00 Senegal - Irak FIFA 2026 Dünya Kupası TRT Spor
Yarın kimin maçı var?
03:00 Uruguay - İspanya FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1
03:00 Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan FIFA 2026 Dünya Kupası TRT Spor
06:00 Mısır - İran FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1
06:00 Yeni Zelanda - Belçika FIFA 2026 Dünya Kupası TRT Spor