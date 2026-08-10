Borca göre 72 aya kadar taksit uygulanabilecek





Taksit süresi, borcun türü ve borçlunun mali durumuna göre belirlenecek. Mali durumu uygun borçlularda 36 aya kadar uygulanabilecek süre, belirlenen kriterlere göre 48 aya veya 72 aya kadar çıkabilecek.





KDV borçlarında ise taksit sayısı en fazla 12 olacak.





Tecil edilen borçlara yıllık yüzde 29 faiz uygulanacak. Bu oran, yıllık yüzde 39 olan mevcut tecil faizine göre 10 puanlık indirim anlamına geliyor.





Teminat uygulamasında da kolaylık sağlanacak. 10 milyon liraya kadar olan borçlar için teminat aranmayacak; bu tutarın üzerindeki borçlarda ise teminat şartı uygulanabilecek.