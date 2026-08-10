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Borcu olan milyonları ilgilendiriyor: 72 ay taksit için son gün yaklaşıyor

Borcu olan milyonları ilgilendiriyor: 72 ay taksit için son gün yaklaşıyor

23:11, 10/08/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Borcu olan milyonları ilgilendiriyor: 72 ay taksit için son gün yaklaşıyor

Vergi, SGK primi, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), trafik cezası ve öğrenim kredisi borcu bulunan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren borç yapılandırmasında son başvuru tarihi yaklaşıyor. 31 Ağustos'a kadar başvuru yapan ve gerekli şartları sağlayan borçlular için 72 aya kadar taksit, faiz indirimi ve teminat kolaylığı sağlanacak. Vergi ve SGK borçlarında ödeme takvimi değişirken, KDV borçlarında uygulanacak taksit sınırı ve MTV borcu bulunan araç sahiplerine yönelik şartlar da belli oldu.

Vergi, SGK primi, MTV, trafik cezası ve öğrenim kredisi gibi kamu borçları için borç yapılandırması başvurularında son tarih 31 Ağustos. Şartları sağlayan borçlulara 72 aya kadar taksit, yıllık yüzde 29 tecil faizi ve teminat kolaylığı sağlanacak.

Vergi, SGK primi, MTV, trafik cezası ve öğrenim kredisi gibi kamu borçları için borç yapılandırması başvurularında son tarih 31 Ağustos. Şartları sağlayan borçlulara 72 aya kadar taksit, yıllık yüzde 29 tecil faizi ve teminat kolaylığı sağlanacak.

Borç yapılandırması için son tarih 31 Ağustos


Kamuya borcu bulunanları ilgilendiren borç yapılandırması için başvuru süresi sona yaklaşıyor. Vergi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primi, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), trafik cezası ve öğrenim kredisi borçları için başvuruların 31 Ağustos'a kadar tamamlanması gerekiyor.


Belirlenen süre içinde başvuran ve gerekli şartları sağlayan borçlular için borcun niteliği ve mali durum dikkate alınarak ödeme planı oluşturulabilecek. Taksit süresi uygun şartları taşıyan borçlularda 72 aya kadar çıkabilecek.


Düzenleme kapsamında öne çıkan imkanlar şöyle:


  • Borçlar şartlara göre 72 aya kadar taksitlendirilebilecek.
  • Tecil edilen borçlara yıllık yüzde 29 faiz uygulanacak.
  • 10 milyon liraya kadar olan borçlarda teminat talep edilmeyecek.
  • MTV borcu taksitlendirilen araçlar, ödeme şartlarına uyulması halinde fenni muayeneden geçirilebilecek.
  • Başvuruların 31 Ağustos'a kadar tamamlanması gerekecek.
Borç yapılandırması için son tarih 31 AğustosKamuya borcu bulunanları ilgilendiren borç yapılandırması için başvuru süresi sona yaklaşıyor. Vergi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primi, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), trafik cezası ve öğrenim kredisi borçları için başvuruların 31 Ağustos'a kadar tamamlanması gerekiyor.Belirlenen süre içinde başvuran ve gerekli şartları sağlayan borçlular için borcun niteliği ve mali durum dikkate alınarak ödeme planı oluşturulabilecek. Taksit süresi uygun şartları taşıyan borçlularda 72 aya kadar çıkabilecek.Düzenleme kapsamında öne çıkan imkanlar şöyle:Borçlar şartlara göre 72 aya kadar taksitlendirilebilecek.Tecil edilen borçlara yıllık yüzde 29 faiz uygulanacak.10 milyon liraya kadar olan borçlarda teminat talep edilmeyecek.MTV borcu taksitlendirilen araçlar, ödeme şartlarına uyulması halinde fenni muayeneden geçirilebilecek.Başvuruların 31 Ağustos'a kadar tamamlanması gerekecek.

Vergi, SGK, MTV ve trafik cezaları kapsamda


Düzenleme; gelir vergisi, kurumlar vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi, trafik idari para cezaları, ecrimisil, adli para cezaları ve öğrenim kredisi borçlarını kapsıyor.


SGK'ya olan sigorta primi ve işsizlik sigortası primi borçları, Bağ-Kur borçları ile kesinleşmiş idari para cezaları için de taksitlendirme imkanı bulunuyor.


Vergi borçlarına ilişkin başvurular Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi, e-Devlet veya ilgili vergi dairesi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Birden fazla vergi dairesine borcu bulunan mükelleflerin her vergi dairesi için ayrı başvuru yapması gerekiyor.


SGK prim borçlarının taksitlendirilmesi için ise gerekli belgelerle birlikte ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğü veya merkezine başvurulması gerekiyor.

Vergi, SGK, MTV ve trafik cezaları kapsamdaDüzenleme; gelir vergisi, kurumlar vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi, trafik idari para cezaları, ecrimisil, adli para cezaları ve öğrenim kredisi borçlarını kapsıyor.SGK'ya olan sigorta primi ve işsizlik sigortası primi borçları, Bağ-Kur borçları ile kesinleşmiş idari para cezaları için de taksitlendirme imkanı bulunuyor.Vergi borçlarına ilişkin başvurular Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi, e-Devlet veya ilgili vergi dairesi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Birden fazla vergi dairesine borcu bulunan mükelleflerin her vergi dairesi için ayrı başvuru yapması gerekiyor.SGK prim borçlarının taksitlendirilmesi için ise gerekli belgelerle birlikte ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğü veya merkezine başvurulması gerekiyor.

Borca göre 72 aya kadar taksit uygulanabilecek


Taksit süresi, borcun türü ve borçlunun mali durumuna göre belirlenecek. Mali durumu uygun borçlularda 36 aya kadar uygulanabilecek süre, belirlenen kriterlere göre 48 aya veya 72 aya kadar çıkabilecek.


KDV borçlarında ise taksit sayısı en fazla 12 olacak.


Tecil edilen borçlara yıllık yüzde 29 faiz uygulanacak. Bu oran, yıllık yüzde 39 olan mevcut tecil faizine göre 10 puanlık indirim anlamına geliyor.


Teminat uygulamasında da kolaylık sağlanacak. 10 milyon liraya kadar olan borçlar için teminat aranmayacak; bu tutarın üzerindeki borçlarda ise teminat şartı uygulanabilecek.

Borca göre 72 aya kadar taksit uygulanabilecekTaksit süresi, borcun türü ve borçlunun mali durumuna göre belirlenecek. Mali durumu uygun borçlularda 36 aya kadar uygulanabilecek süre, belirlenen kriterlere göre 48 aya veya 72 aya kadar çıkabilecek.KDV borçlarında ise taksit sayısı en fazla 12 olacak.Tecil edilen borçlara yıllık yüzde 29 faiz uygulanacak. Bu oran, yıllık yüzde 39 olan mevcut tecil faizine göre 10 puanlık indirim anlamına geliyor.Teminat uygulamasında da kolaylık sağlanacak. 10 milyon liraya kadar olan borçlar için teminat aranmayacak; bu tutarın üzerindeki borçlarda ise teminat şartı uygulanabilecek.

İlk ödeme tarihleri borcun türüne göre değişiyor


Ödeme takvimi, borcun bağlı olduğu kuruma göre farklılık gösterecek. Vergi borçlarında taksit ödemeleri eylül ayında başlayacak.


SGK prim borçlarında ise 31 Ağustos'a kadar başvurunun yanı sıra ilk taksit tutarının da ödenmesi gerekiyor.

İlk ödeme tarihleri borcun türüne göre değişiyorÖdeme takvimi, borcun bağlı olduğu kuruma göre farklılık gösterecek. Vergi borçlarında taksit ödemeleri eylül ayında başlayacak.SGK prim borçlarında ise 31 Ağustos'a kadar başvurunun yanı sıra ilk taksit tutarının da ödenmesi gerekiyor.

MTV borcu olan araç sahiplerini de ilgilendiriyor


Motorlu Taşıtlar Vergisi borcunu taksitlendiren ve ödeme şartlarına uyan araç sahipleri, araçlarının fenni muayenesini yaptırabilecek. Taksitlendirilen borçlar, uygulama ihlal edilmediği sürece araç muayenesinde borç olarak dikkate alınmayacak.


Araç satışı yapılması halinde ise borcun tamamen kapatılması gerekecek.

MTV borcu olan araç sahiplerini de ilgilendiriyorMotorlu Taşıtlar Vergisi borcunu taksitlendiren ve ödeme şartlarına uyan araç sahipleri, araçlarının fenni muayenesini yaptırabilecek. Taksitlendirilen borçlar, uygulama ihlal edilmediği sürece araç muayenesinde borç olarak dikkate alınmayacak.Araç satışı yapılması halinde ise borcun tamamen kapatılması gerekecek.

31 Ağustos'tan önce başvuru yapılması gerekiyor


Borçlarını uzun vadede ödemek ve düşük oranlı tecil faizinden yararlanmak isteyenlerin başvurularını 31 Ağustos'a kadar tamamlaması gerekiyor. Gelir İdaresi Başkanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumunun yayımladığı bilgilendirmelerde de düzenlemeden yararlanmak için 31 Ağustos 2026 tarihi son başvuru günü olarak belirtiliyor.

31 Ağustos'tan önce başvuru yapılması gerekiyorBorçlarını uzun vadede ödemek ve düşük oranlı tecil faizinden yararlanmak isteyenlerin başvurularını 31 Ağustos'a kadar tamamlaması gerekiyor. Gelir İdaresi Başkanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumunun yayımladığı bilgilendirmelerde de düzenlemeden yararlanmak için 31 Ağustos 2026 tarihi son başvuru günü olarak belirtiliyor.
Başlıklar :borç yapılandırmasıvergi borcusgk borcutrafik cezasıvergi yapılandırması
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