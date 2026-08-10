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Yaz transfer döneminde sona yaklaşıldı: Transfer sezonu ne zaman bitiyor? TFF 2026-2027 takvimi

Yaz transfer döneminde sona yaklaşıldı: Transfer sezonu ne zaman bitiyor? TFF 2026-2027 takvimi

20:46, 10/08/2026, PazartesiG: Güncelleme: 20:53, 10/08/2026, Pazartesi
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Yaz transfer döneminde sona yaklaşıldı: Transfer sezonu ne zaman bitiyor? TFF 2026-2027 takvimi

2026-2027 sezonunda transfer çalışmalarını sürdüren kulüpler için yaz transfer döneminde son tarih yaklaşıyor. Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıkladığı takvime göre 22 Haziran’da başlayan birinci transfer dönemi için artık az bir süre kaldı. Peki, transfer sezonu ne zaman bitiyor, ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? İşte TFF 2026-2027 transfer tarihleri, Süper Lig transfer takvimi ve Avrupa liglerindeki transfer dönemine ilişkin ayrıntılar.

Süper Lig transfer sezonu, 2026-2027 sezonunda 4 Eylül 2026 tarihinde sona erecek. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan takvime göre kış transfer dönemi ise 1 Ocak 2027’de başlayacak.

Süper Lig transfer sezonu, 2026-2027 sezonunda 4 Eylül 2026 tarihinde sona erecek. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan takvime göre kış transfer dönemi ise 1 Ocak 2027’de başlayacak.


Transfer sezonu ne zaman bitiyor?


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026-2027 sezonunda uygulanacak transfer ve tescil takvimini belirledi. Buna göre 1. Transfer ve Tescil Dönemi 22 Haziran 2026'da başladı ve 4 Eylül 2026'da sona erecek.


TFF'nin açıkladığı takvim kapsamında sezonun ikinci transfer dönemi ise 1 Ocak 2027 ile 5 Şubat 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.


2026-2027 sezonunun transfer takvimi şöyle:


  • Yaz transfer döneminin başlangıcı: 22 Haziran 2026
  • Yaz transfer döneminin bitişi: 4 Eylül 2026
  • Ara transfer döneminin başlangıcı: 1 Ocak 2027
  • Ara transfer döneminin bitişi: 5 Şubat 2027
Transfer sezonu ne zaman bitiyor?Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026-2027 sezonunda uygulanacak transfer ve tescil takvimini belirledi. Buna göre 1. Transfer ve Tescil Dönemi 22 Haziran 2026'da başladı ve 4 Eylül 2026'da sona erecek.TFF'nin açıkladığı takvim kapsamında sezonun ikinci transfer dönemi ise 1 Ocak 2027 ile 5 Şubat 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.2026-2027 sezonunun transfer takvimi şöyle:Yaz transfer döneminin başlangıcı: 22 Haziran 2026Yaz transfer döneminin bitişi: 4 Eylül 2026Ara transfer döneminin başlangıcı: 1 Ocak 2027Ara transfer döneminin bitişi: 5 Şubat 2027

Süper Lig 14 Ağustos'ta başlayacak


TFF Yönetim Kurulu'nun 4 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda profesyonel liglerin 2026-2027 sezonu başlangıç tarihleri de kararlaştırıldı.


Trendyol Süper Lig, 14, 15, 16 ve 17 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak ilk hafta karşılaşmalarıyla başlayacak.


Trendyol 1. Lig sezonunun ilk müsabakaları ise 7, 8, 9 ve 10 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak.


Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig için sezon başlangıç tarihi 5-6 Eylül 2026 olarak belirlendi.

Süper Lig 14 Ağustos'ta başlayacakTFF Yönetim Kurulu'nun 4 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda profesyonel liglerin 2026-2027 sezonu başlangıç tarihleri de kararlaştırıldı.Trendyol Süper Lig, 14, 15, 16 ve 17 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak ilk hafta karşılaşmalarıyla başlayacak.Trendyol 1. Lig sezonunun ilk müsabakaları ise 7, 8, 9 ve 10 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak.Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig için sezon başlangıç tarihi 5-6 Eylül 2026 olarak belirlendi.

Avrupa'da transfer dönemleri hangi tarihlerde?


Avrupa'nın önde gelen futbol liglerinde de 2026 yaz transfer dönemi için farklı takvimler uygulanıyor.


İngiltere Premier Lig'de transfer penceresi 15 Haziran 2026 Pazartesi günü açıldı. İtalya Serie A'da ise transfer dönemi 29 Haziran 2026'da başladı ve 1 Eylül 2026'da sona erecek.


İspanya La Liga'da 2026 yaz transfer dönemi 1 Temmuz 2026'da başladı.

Avrupa'da transfer dönemleri hangi tarihlerde?Avrupa'nın önde gelen futbol liglerinde de 2026 yaz transfer dönemi için farklı takvimler uygulanıyor.İngiltere Premier Lig'de transfer penceresi 15 Haziran 2026 Pazartesi günü açıldı. İtalya Serie A'da ise transfer dönemi 29 Haziran 2026'da başladı ve 1 Eylül 2026'da sona erecek.İspanya La Liga'da 2026 yaz transfer dönemi 1 Temmuz 2026'da başladı.

MLS transfer takvimini Dünya Kupası'na göre düzenledi


2026 FIFA Dünya Kupası'nın ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olması nedeniyle bazı liglerin transfer takvimlerinde farklı uygulamalara gidilebileceği belirtiliyor.


Major League Soccer (MLS), transfer penceresini Dünya Kupası takvimine uyum sağlamak amacıyla 12 Temmuz-2 Eylül 2026 tarihleri arasına göre düzenledi.


Türkiye'de ise kulüpler, TFF'nin açıkladığı takvime göre yaz dönemindeki transfer ve tescil işlemlerini 4 Eylül 2026'ya kadar tamamlayabilecek. Bir sonraki transfer dönemi 1 Ocak 2027'de başlayacak.

MLS transfer takvimini Dünya Kupası'na göre düzenledi2026 FIFA Dünya Kupası'nın ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olması nedeniyle bazı liglerin transfer takvimlerinde farklı uygulamalara gidilebileceği belirtiliyor.Major League Soccer (MLS), transfer penceresini Dünya Kupası takvimine uyum sağlamak amacıyla 12 Temmuz-2 Eylül 2026 tarihleri arasına göre düzenledi.Türkiye'de ise kulüpler, TFF'nin açıkladığı takvime göre yaz dönemindeki transfer ve tescil işlemlerini 4 Eylül 2026'ya kadar tamamlayabilecek. Bir sonraki transfer dönemi 1 Ocak 2027'de başlayacak.
Başlıklar :süper ligtransfer sezonuyaz transfer dönemi2026 transfer dönemi
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