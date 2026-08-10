Brent petrol 85 doları aştı: Benzin ve motorine zam var mı? 10 Ağustos 2026 akaryakıt fiyatları

10 Ağustos 2026 güncel akaryakıt fiyatları, benzin ve motorin fiyatlarındaki son gelişmelerle araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Benzinin litre fiyatına 11 Ağustos Salı gününden itibaren 1,56 TL zam yapılması beklenirken, motorin fiyatlarında bugün için zam veya indirim bulunmuyor. Brent petrolün varil fiyatının 85 doların üzerine çıkmasıyla birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin ve LPG fiyatlarının ne kadar olduğu da merak ediliyor.