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KPSS’ye girecekler dikkat: Başvuru ve ödeme için son tarihler açıklandı

KPSS’ye girecekler dikkat: Başvuru ve ödeme için son tarihler açıklandı

20:45, 10/08/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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KPSS’ye girecekler dikkat: Başvuru ve ödeme için son tarihler açıklandı

2026 KPSS Ön Lisans başvurularında son güne girildi. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre adaylar başvurularını 10 Ağustos 2026 tarihine kadar yapabilecek, sınav ücreti ise 11 Ağustos'a kadar yatırılabilecek. Başvuru süresini kaçıran adaylar için 19-20 Ağustos'ta geç başvuru imkânı bulunurken, KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026'da uygulanacak. Peki 2026 KPSS Ön Lisans başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar, geç başvuru tarihleri ne zaman ve DHBT başvuruları hangi tarihte başlayacak?

2026 KPSS Ön Lisans başvuruları için son gün 10 Ağustos. ÖSYM takvimine göre sınav 4 Ekim 2026'da yapılacak, başvuru ücretini ödeme süresi ise 11 Ağustos'ta sona erecek.

2026 KPSS Ön Lisans başvuruları için son gün 10 Ağustos. ÖSYM takvimine göre sınav 4 Ekim 2026'da yapılacak, başvuru ücretini ödeme süresi ise 11 Ağustos'ta sona erecek.

2026 KPSS Ön Lisans başvuruları ne zaman bitiyor?


2026 KPSS Ön Lisans başvuruları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan takvime göre 29 Temmuz-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Kamu Personel Seçme Sınavı'nın ön lisans düzeyindeki oturumu ise 4 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak.


Adaylar başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması üzerinden elektronik ortamda yapabiliyor.


Başvuru ücretinin ödenebileceği son tarih 11 Ağustos 2026 olarak belirlendi. Normal başvuru süresini kaçıran adaylar için geç başvuru günleri ise 19-20 Ağustos olacak.

2026 KPSS Ön Lisans başvuruları ne zaman bitiyor?2026 KPSS Ön Lisans başvuruları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan takvime göre 29 Temmuz-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Kamu Personel Seçme Sınavı'nın ön lisans düzeyindeki oturumu ise 4 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak.Adaylar başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması üzerinden elektronik ortamda yapabiliyor.Başvuru ücretinin ödenebileceği son tarih 11 Ağustos 2026 olarak belirlendi. Normal başvuru süresini kaçıran adaylar için geç başvuru günleri ise 19-20 Ağustos olacak.

KPSS Ön Lisans sınav tarihi ve başvuru takvimi


2026-KPSS Ön Lisans sınavına ilişkin öne çıkan tarihler ve bilgiler şöyle:


  • KPSS Ön Lisans başvuru tarihleri: 29 Temmuz-10 Ağustos 2026
  • Başvuru ücreti için son gün: 11 Ağustos 2026
  • KPSS Ön Lisans sınav tarihi: 4 Ekim 2026
  • Sınav saati: 10.15
  • Sınav süresi: 130 dakika
  • Sınav ücreti: 800 TL
  • Geç başvuru günleri: 19-20 Ağustos 2026
  • Geç başvuruda sınav ücreti: Yüzde 50 artırımlı


Geç başvuru günlerinde işlem yapan adayların sınav ücretini 19-20 Ağustos 2026 tarihlerinde yüzde 50 artırımlı olarak ödemeleri gerekiyor.

KPSS Ön Lisans sınav tarihi ve başvuru takvimi2026-KPSS Ön Lisans sınavına ilişkin öne çıkan tarihler ve bilgiler şöyle:KPSS Ön Lisans başvuru tarihleri: 29 Temmuz-10 Ağustos 2026Başvuru ücreti için son gün: 11 Ağustos 2026KPSS Ön Lisans sınav tarihi: 4 Ekim 2026Sınav saati: 10.15Sınav süresi: 130 dakikaSınav ücreti: 800 TLGeç başvuru günleri: 19-20 Ağustos 2026Geç başvuruda sınav ücreti: Yüzde 50 artırımlıGeç başvuru günlerinde işlem yapan adayların sınav ücretini 19-20 Ağustos 2026 tarihlerinde yüzde 50 artırımlı olarak ödemeleri gerekiyor.

KPSS Ön Lisans'a kimler başvurabilir?


Sınava, ön lisans programlarından mezun olan adayların yanı sıra başvuru sırasında henüz mezun olmayan ancak sınav sonucunun iki yıllık geçerlilik süresi içinde ön lisans düzeyinde mezun olabilecek adaylar da başvurabiliyor.


Başvuru koşullarından herhangi birini taşımadığı belirlenen adaylar, sınava girmiş olsalar dahi sınav sonucuyla elde edilen haklardan yararlanamayacak.


Kamu kurum ve kuruluşlarında ilk kez kamu hizmeti ve görevlerine atanmak isteyenler için düzenlenen KPSS'ye, özel kanunlarda Türk vatandaşı gibi belirli statülerde istihdam edilebilecekleri hüküm altına alınan kişiler de başvurabilecek.

KPSS Ön Lisans'a kimler başvurabilir?Sınava, ön lisans programlarından mezun olan adayların yanı sıra başvuru sırasında henüz mezun olmayan ancak sınav sonucunun iki yıllık geçerlilik süresi içinde ön lisans düzeyinde mezun olabilecek adaylar da başvurabiliyor.Başvuru koşullarından herhangi birini taşımadığı belirlenen adaylar, sınava girmiş olsalar dahi sınav sonucuyla elde edilen haklardan yararlanamayacak.Kamu kurum ve kuruluşlarında ilk kez kamu hizmeti ve görevlerine atanmak isteyenler için düzenlenen KPSS'ye, özel kanunlarda Türk vatandaşı gibi belirli statülerde istihdam edilebilecekleri hüküm altına alınan kişiler de başvurabilecek.

KPSS Ön Lisans'ta kaç soru sorulacak?


2026 KPSS Ön Lisans sınavında adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri uygulanacak. Sınavda toplam 120 soru için adaylara 130 dakika süre verilecek.


Test dağılımı şöyle olacak:


Genel Yetenek: 60 soru

Genel Kültür: 60 soru

Toplam: 120 soru

Cevaplama süresi: 130 dakika


Testler adaylara tek kitapçık halinde verilecek ve cevapların cevap kâğıdındaki ilgili alanlara işaretlenmesi gerekecek. Soru kitapçığına yapılan işaretlemeler değerlendirmeye alınmayacak.

KPSS Ön Lisans'ta kaç soru sorulacak?2026 KPSS Ön Lisans sınavında adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri uygulanacak. Sınavda toplam 120 soru için adaylara 130 dakika süre verilecek.Test dağılımı şöyle olacak:Genel Yetenek: 60 soruGenel Kültür: 60 soruToplam: 120 soruCevaplama süresi: 130 dakikaTestler adaylara tek kitapçık halinde verilecek ve cevapların cevap kâğıdındaki ilgili alanlara işaretlenmesi gerekecek. Soru kitapçığına yapılan işaretlemeler değerlendirmeye alınmayacak.

KPSS Ön Lisans sınavına saat kaçta girilecek?


2026 KPSS Ön Lisans sınavı saat 10.15'te başlayacak. Kimlik ve güvenlik kontrollerinin zamanında tamamlanabilmesi için adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav başlangıcından en az bir saat önce hazır bulunmaları gerekiyor.


Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınava girişte ilgili sınava ait Sınava Giriş Belgesi ile geçerli kimlik belgesinin bulundurulması gerekecek.


Adaylar sınavda kendilerine ait cevap kâğıdını kullanmak ve soru kitapçığı numarasını cevap kâğıdındaki ilgili alana doğru ve eksiksiz biçimde kodlamakla yükümlü olacak.


KPSS Ön Lisans sınavında adayların sınav süresinin ilk 100 dakikası tamamlanmadan ve son 15 dakika içinde sınav salonundan ayrılmasına izin verilmeyecek.

KPSS Ön Lisans sınavına saat kaçta girilecek?2026 KPSS Ön Lisans sınavı saat 10.15'te başlayacak. Kimlik ve güvenlik kontrollerinin zamanında tamamlanabilmesi için adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav başlangıcından en az bir saat önce hazır bulunmaları gerekiyor.Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınava girişte ilgili sınava ait Sınava Giriş Belgesi ile geçerli kimlik belgesinin bulundurulması gerekecek.Adaylar sınavda kendilerine ait cevap kâğıdını kullanmak ve soru kitapçığı numarasını cevap kâğıdındaki ilgili alana doğru ve eksiksiz biçimde kodlamakla yükümlü olacak.KPSS Ön Lisans sınavında adayların sınav süresinin ilk 100 dakikası tamamlanmadan ve son 15 dakika içinde sınav salonundan ayrılmasına izin verilmeyecek.

2026 DHBT başvuruları ne zaman?


Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyen adayların katılacağı 2026 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 1 Kasım 2026 tarihinde yapılacak.


DHBT başvuruları ise 22-30 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak. Sınav ücretinin ödenebileceği son gün 1 Ekim 2026, geç başvuru günü ise 5 Ekim 2026 olarak belirlendi.


DHBT takvimi şöyle:


DHBT başvuru tarihleri: 22-30 Eylül 2026

Ücret ödeme için son gün: 1 Ekim 2026

DHBT sınav tarihi: 1 Kasım 2026

Sınav saati: 10.15

Sınav süresi: 60 dakika

Sınav ücreti: 800 TL

Geç başvuru günü: 5 Ekim 2026

Geç başvuruda sınav ücreti: Yüzde 50 artırımlı


DHBT'de adaylara 20 soruluk DHBT-1 ve 20 soruluk DHBT-2 olmak üzere toplam 40 soru yöneltilecek.

2026 DHBT başvuruları ne zaman?Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyen adayların katılacağı 2026 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 1 Kasım 2026 tarihinde yapılacak.DHBT başvuruları ise 22-30 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak. Sınav ücretinin ödenebileceği son gün 1 Ekim 2026, geç başvuru günü ise 5 Ekim 2026 olarak belirlendi.DHBT takvimi şöyle:DHBT başvuru tarihleri: 22-30 Eylül 2026Ücret ödeme için son gün: 1 Ekim 2026DHBT sınav tarihi: 1 Kasım 2026Sınav saati: 10.15Sınav süresi: 60 dakikaSınav ücreti: 800 TLGeç başvuru günü: 5 Ekim 2026Geç başvuruda sınav ücreti: Yüzde 50 artırımlıDHBT'de adaylara 20 soruluk DHBT-1 ve 20 soruluk DHBT-2 olmak üzere toplam 40 soru yöneltilecek.

DHBT'ye girecek adaylar için KPSS şartı


Adayların DHBT'ye, KPSS'ye katıldıkları öğrenim düzeyinden girmeleri gerekiyor. Ön lisans düzeyinde DHBT'ye katılacak adayların puanlarının hesaplanabilmesi için 4 Ekim 2026 tarihinde yapılacak KPSS Ön Lisans sınavına başvurmaları ve Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılmaları zorunlu.


2026-KPSS Ön Lisans ve 2026-DHBT'ye ilişkin ayrıntılı bilgiler 2026-KPSS Ön Lisans Kılavuzu'nda yer alıyor. Adayların başvuru ve sınav işlemlerinden önce kılavuzdaki kuralları dikkatle incelemeleri gerekiyor.

DHBT'ye girecek adaylar için KPSS şartıAdayların DHBT'ye, KPSS'ye katıldıkları öğrenim düzeyinden girmeleri gerekiyor. Ön lisans düzeyinde DHBT'ye katılacak adayların puanlarının hesaplanabilmesi için 4 Ekim 2026 tarihinde yapılacak KPSS Ön Lisans sınavına başvurmaları ve Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılmaları zorunlu.2026-KPSS Ön Lisans ve 2026-DHBT'ye ilişkin ayrıntılı bilgiler 2026-KPSS Ön Lisans Kılavuzu'nda yer alıyor. Adayların başvuru ve sınav işlemlerinden önce kılavuzdaki kuralları dikkatle incelemeleri gerekiyor.
Başlıklar :kpss 2026kpss ön lisansösymkamu personel seçme sınavıkpss başvuru
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