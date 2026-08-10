Brent petrol 85 doları aştı: Benzin ve motorine zam var mı? 10 Ağustos 2026 akaryakıt fiyatları

İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması





İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin mevcut politikasını ve deniz ablukasını sürdürmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın güvenli bir geçiş güzergâhı olmayacağını söyledi.





İran devlet televizyonuna göre Bekayi, Tahran ile Washington arasında şu anda doğrudan bir müzakere yürütülmediğini, ancak aracı ülkeler üzerinden karşılıklı mesaj alışverişinin sürdüğünü belirtti.





Bekayi ayrıca ABD ile olası müzakerelerin Umman'la yürütülen görüşmelerin seyrine bağlı olduğunu ifade etti. İranlı Sözcü, Umman ile yapılan görüşmelerin bu aşamasında Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden ücret alınmasının değerlendirilmediğini söyledi.