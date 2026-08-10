Brent petrol 85 doları aştı: Benzin ve motorine zam var mı? 10 Ağustos 2026 akaryakıt fiyatları
10 Ağustos 2026 güncel akaryakıt fiyatları, benzin ve motorin fiyatlarındaki son gelişmelerle araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Benzinin litre fiyatına 11 Ağustos Salı gününden itibaren 1,56 TL zam yapılması beklenirken, motorin fiyatlarında bugün için zam veya indirim bulunmuyor. Brent petrolün varil fiyatının 85 doların üzerine çıkmasıyla birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin ve LPG fiyatlarının ne kadar olduğu da merak ediliyor.
Akaryakıt fiyatları 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü araç sahiplerinin gündeminde. Benzinin litre fiyatına 11 Ağustos Salı gününden itibaren 1,56 TL zam yapılması beklenirken motorinde bugün için zam veya indirim bulunmuyor.
Akaryakıt fiyatlarında son durum; zam ya da indirim var mı?
Akaryakıt fiyatları yeni haftanın ilk gününde yeniden gündeme geldi. 10 Ağustos 2026 itibarıyla motorin fiyatında herhangi bir zam veya indirim bulunmazken, benzin grubunda 11 Ağustos Salı gününden itibaren litre başına 1,56 TL artış bekleniyor.
Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre beklenen artışın gerçekleşmesi halinde değişiklik benzin fiyatlarına yansıyacak. Motorinin ise mevcut fiyat seviyelerinden satılmaya devam etmesi öngörülüyor.
Benzine zam var mı?
Benzinin litre fiyatına 11 Ağustos 2026 Salı gününden itibaren 1,56 TL zam yapılması bekleniyor. Söz konusu artış henüz beklenti aşamasında bulunuyor.
Motorin grubunda ise 10 Ağustos itibarıyla herhangi bir fiyat değişikliği bulunmuyor.
10 Ağustos 2026 güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul, Ankara ve İzmir'deki litre fiyatları şöyle:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 68,36 TL
Motorin: 80,04 TL
LPG: 33,79 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 68,21 TL
Motorin: 79,90 TL
LPG: 33,19 TL
Ankara
Benzin: 69,32 TL
Motorin: 81,16 TL
LPG: 33,89 TL
İzmir
Benzin: 69,62 TL
Motorin: 81,44 TL
LPG: 33,79 TL
Brent petrol 85 doların üzerine çıktı
Akaryakıt piyasasının yakından izlediği Brent petrolün ekim vadeli varil fiyatı uluslararası piyasalarda 85 doların üzerine yükseldi.
Cuma günü 84,44 dolara kadar çıkan ve günü 83,55 dolardan tamamlayan Brent petrol, 10 Ağustos'ta saat 15.46 itibarıyla yüzde 1,9 artışla 85,15 dolara ulaştı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün eylül vadeli varil fiyatı 79,74 dolar seviyesinde bulunuyordu.
Petrol fiyatlarının seyrinde şu gelişmeler öne çıktı:
ABD ile İran arasındaki müzakerelere ilişkin belirsizlik devam ediyor.
Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmeler arz risklerini gündemde tutuyor.
İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'daki Saudi Aramco'nun Cizan rafinerisine İHA saldırısı düzenlediklerini açıkladı.
Birleşik Arap Emirlikleri, ADNOC'a ait bir geminin Hürmüz Boğazı'nda İran tarafından füze saldırısına uğradığını bildirdi.
İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin mevcut politikasını ve deniz ablukasını sürdürmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın güvenli bir geçiş güzergâhı olmayacağını söyledi.
İran devlet televizyonuna göre Bekayi, Tahran ile Washington arasında şu anda doğrudan bir müzakere yürütülmediğini, ancak aracı ülkeler üzerinden karşılıklı mesaj alışverişinin sürdüğünü belirtti.
Bekayi ayrıca ABD ile olası müzakerelerin Umman'la yürütülen görüşmelerin seyrine bağlı olduğunu ifade etti. İranlı Sözcü, Umman ile yapılan görüşmelerin bu aşamasında Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden ücret alınmasının değerlendirilmediğini söyledi.
Akaryakıt fiyatları neden değişiyor?
Akaryakıt pompa fiyatları uluslararası petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi düzenlemelerindeki değişimlerden etkileniyor.
Brent petrolde teknik olarak 85,51 dolar direnç, 84,11 dolar ise destek seviyesi olarak takip ediliyor. Benzinde beklenen 1,56 TL'lik artışın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise 11 Ağustos Salı günü netleşecek.
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