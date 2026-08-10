Başvuru için bir yıllık çalışma şartı aranacak





MEB’in duyurusuna göre yer değiştirme başvurusunda bulunacak öğretmenlerin, 30 Eylül 2026 tarihi itibarıyla Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında en az bir yıl sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmış olması gerekiyor.





Her iki eşin de 30 Eylül 2026 itibarıyla bir yıllık görev süresini tamamlaması durumunda, eşlerin karşılıklı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunması zorunlu olacak. Eşlerden birinin başvuru yapmaması halinde diğer eşin başvurusu da dikkate alınmayacak.





Eşlerden birinin aynı tarih itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamaması halinde ise bir yıllık çalışma şartını karşılayan diğer eş başvuruda bulunabilecek.