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Sözleşmeli öğretmenlerin beklediği yer değiştirme takvimi açıklandı

Sözleşmeli öğretmenlerin beklediği yer değiştirme takvimi açıklandı

19:01, 10/08/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Sözleşmeli öğretmenlerin beklediği yer değiştirme takvimi açıklandı

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), farklı illerde görev yapan sözleşmeli öğretmen eşlerin aile birlikteliğine bağlı iller arası yer değiştirme sürecinin ayrıntılarını açıkladı. Sözleşmeli öğretmen yer değiştirme başvurusu 12 Ağustos 2026’da başlayacak, 14 Ağustos saat 16.00’da sona erecek; atamalar ise 17 Ağustos’ta ilan edilecek. Başvuru yapacak öğretmenler için bir yıllık görev süresi şartı, karşılıklı başvuru zorunluluğu, hizmet süresi üstünlüğü ve MEBBİS bilgilerinin kontrolü gibi kritik kriterler uygulanacak.

Millî Eğitim Bakanlığı, farklı illerde görev yapan sözleşmeli öğretmen eşlerin aile birlikteliğine bağlı iller arası yer değiştirme takvimini açıkladı. Sözleşmeli öğretmen yer değiştirme başvurusu 12 Ağustos’ta başlayacak, 14 Ağustos saat 16.00’da sona erecek.

Millî Eğitim Bakanlığı, farklı illerde görev yapan sözleşmeli öğretmen eşlerin aile birlikteliğine bağlı iller arası yer değiştirme takvimini açıkladı. Sözleşmeli öğretmen yer değiştirme başvurusu 12 Ağustos’ta başlayacak, 14 Ağustos saat 16.00’da sona erecek.


Sözleşmeli öğretmen yer değiştirme başvuruları 12 Ağustos’ta başlayacak


Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen olarak çalışan ve farklı illerde görev yapan eşlerin aile birlikteliğini sağlamak amacıyla iller arası yer değiştirme başvurularını 12-14 Ağustos 2026 tarihlerinde alacak.


Sözleşmeli öğretmen yer değiştirme başvurusu, personel.meb.gov.tr adresinde yayımlanacak bağlantı üzerinden Elektronik Başvuru Formu doldurularak yapılacak. Başvuru süresi 14 Ağustos 2026 saat 16.00’da sona erecek.


Atama sonuçları ise 17 Ağustos 2026 tarihinde aynı internet adresinden ilan edilecek.

Sözleşmeli öğretmen yer değiştirme başvuruları 12 Ağustos’ta başlayacakMillî Eğitim Bakanlığı (MEB), Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen olarak çalışan ve farklı illerde görev yapan eşlerin aile birlikteliğini sağlamak amacıyla iller arası yer değiştirme başvurularını 12-14 Ağustos 2026 tarihlerinde alacak.Sözleşmeli öğretmen yer değiştirme başvurusu, personel.meb.gov.tr adresinde yayımlanacak bağlantı üzerinden Elektronik Başvuru Formu doldurularak yapılacak. Başvuru süresi 14 Ağustos 2026 saat 16.00’da sona erecek.Atama sonuçları ise 17 Ağustos 2026 tarihinde aynı internet adresinden ilan edilecek.

Başvuru için bir yıllık çalışma şartı aranacak


MEB’in duyurusuna göre yer değiştirme başvurusunda bulunacak öğretmenlerin, 30 Eylül 2026 tarihi itibarıyla Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında en az bir yıl sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmış olması gerekiyor.


Her iki eşin de 30 Eylül 2026 itibarıyla bir yıllık görev süresini tamamlaması durumunda, eşlerin karşılıklı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunması zorunlu olacak. Eşlerden birinin başvuru yapmaması halinde diğer eşin başvurusu da dikkate alınmayacak.


Eşlerden birinin aynı tarih itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamaması halinde ise bir yıllık çalışma şartını karşılayan diğer eş başvuruda bulunabilecek.

Başvuru için bir yıllık çalışma şartı aranacakMEB’in duyurusuna göre yer değiştirme başvurusunda bulunacak öğretmenlerin, 30 Eylül 2026 tarihi itibarıyla Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında en az bir yıl sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmış olması gerekiyor.Her iki eşin de 30 Eylül 2026 itibarıyla bir yıllık görev süresini tamamlaması durumunda, eşlerin karşılıklı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunması zorunlu olacak. Eşlerden birinin başvuru yapmaması halinde diğer eşin başvurusu da dikkate alınmayacak.Eşlerden birinin aynı tarih itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamaması halinde ise bir yıllık çalışma şartını karşılayan diğer eş başvuruda bulunabilecek.

Aile birlikteliği başka bir ilde de sağlanabilecek


Bir yıllık görev süresini tamamlayan her iki öğretmen, karşılıklı yer değiştirme başvurularının sonuçsuz kalması ihtimaline karşı aile birlikteliğinin MEB tarafından uygun görülen başka bir ilde sağlanmasını talep edebilecek.


Bu seçeneğin değerlendirilebilmesi için her iki eşin de Elektronik Başvuru Formu'ndaki ilgili seçeneği işaretlemesi gerekecek. Eşlerden yalnızca birinin bu yönde talepte bulunması halinde başvuru dikkate alınmayacak.

Aile birlikteliği başka bir ilde de sağlanabilecekBir yıllık görev süresini tamamlayan her iki öğretmen, karşılıklı yer değiştirme başvurularının sonuçsuz kalması ihtimaline karşı aile birlikteliğinin MEB tarafından uygun görülen başka bir ilde sağlanmasını talep edebilecek.Bu seçeneğin değerlendirilebilmesi için her iki eşin de Elektronik Başvuru Formu'ndaki ilgili seçeneği işaretlemesi gerekecek. Eşlerden yalnızca birinin bu yönde talepte bulunması halinde başvuru dikkate alınmayacak.

Başvuruda dikkat edilecek şartlar


Yer değiştirme sürecindeki başlıca şartlar şöyle:


  • Başvurular yalnızca personel.meb.gov.tr üzerinden erişilecek Elektronik Başvuru Formu ile yapılacak.
  • Başvuru için 30 Eylül 2026 itibarıyla en az bir yıllık sözleşmeli öğretmenlik süresi aranacak.
  • Her iki eş de bir yıllık süreyi tamamlamışsa karşılıklı başvuru yapılması zorunlu olacak.
  • Doğum, askerlik veya benzeri nedenlerle sözleşmenin feshedildiği süreler çalışma süresine dahil edilmeyecek.
  • Öğretmenler başvuru süresi içinde başvurularını sistem üzerinden iptal edebilecek.
  • Atamalarda il bazındaki net öğretmen ihtiyacı ve hizmet süresi üstünlüğü dikkate alınacak.
  • Hizmet sürelerinin eşit olması halinde göreve daha önce başlayan öğretmene öncelik verilecek.


MEBBİS bilgilerinin kontrol edilmesi gerekiyor


Başvuruda bulunacak öğretmenlerin kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı ve hizmet süresi gibi Elektronik Başvuru Formu'na yansıyacak bilgilerini başvuru öncesinde MEBBİS e-Personel Modülü'nden kontrol etmeleri gerekiyor.


Yanlış veya eksik bilgi tespit edilmesi halinde düzeltme talebi, belgeye dayalı olarak eğitim kurumuna veya il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine iletilecek.

Başvuruda dikkat edilecek şartlarYer değiştirme sürecindeki başlıca şartlar şöyle:Başvurular yalnızca personel.meb.gov.tr üzerinden erişilecek Elektronik Başvuru Formu ile yapılacak.Başvuru için 30 Eylül 2026 itibarıyla en az bir yıllık sözleşmeli öğretmenlik süresi aranacak.Her iki eş de bir yıllık süreyi tamamlamışsa karşılıklı başvuru yapılması zorunlu olacak.Doğum, askerlik veya benzeri nedenlerle sözleşmenin feshedildiği süreler çalışma süresine dahil edilmeyecek.Öğretmenler başvuru süresi içinde başvurularını sistem üzerinden iptal edebilecek.Atamalarda il bazındaki net öğretmen ihtiyacı ve hizmet süresi üstünlüğü dikkate alınacak.Hizmet sürelerinin eşit olması halinde göreve daha önce başlayan öğretmene öncelik verilecek.MEBBİS bilgilerinin kontrol edilmesi gerekiyorBaşvuruda bulunacak öğretmenlerin kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı ve hizmet süresi gibi Elektronik Başvuru Formu'na yansıyacak bilgilerini başvuru öncesinde MEBBİS e-Personel Modülü'nden kontrol etmeleri gerekiyor.Yanlış veya eksik bilgi tespit edilmesi halinde düzeltme talebi, belgeye dayalı olarak eğitim kurumuna veya il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine iletilecek.


Sözleşmesi feshedilen öğretmenler için tarih şartı


Doğum, askerlik veya benzeri nedenlerle sözleşmesi feshedilen öğretmenlerden 1 Eylül 2026'ya kadar görevine başlayacağını belgeleyenler, diğer şartları taşımaları halinde yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek.


Bu kapsamda yer değişikliği yapılan öğretmenlerin en geç 7 Eylül 2026 tarihine kadar görevlerine başlaması gerekecek. Bu tarihe kadar göreve başlamayanların ataması iptal edilecek.


Atamalar hizmet süresine göre yapılacak


Atamalar, branşlar itibarıyla illerdeki net öğretmen ihtiyacı dikkate alınarak ve hizmet süresi üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. Öğretmenler bir eğitim kurumu normuyla ilişkilendirilmek üzere il veya ilçe millî eğitim müdürlükleri emrine atanacak.


Hizmet süresinin hesaplanmasında başvuruların son günü esas alınacak. Hizmet süresinin eşit olması halinde öğretmenlik görevine daha önce başlayan adaya öncelik verilecek.

Sözleşmesi feshedilen öğretmenler için tarih şartıDoğum, askerlik veya benzeri nedenlerle sözleşmesi feshedilen öğretmenlerden 1 Eylül 2026'ya kadar görevine başlayacağını belgeleyenler, diğer şartları taşımaları halinde yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek.Bu kapsamda yer değişikliği yapılan öğretmenlerin en geç 7 Eylül 2026 tarihine kadar görevlerine başlaması gerekecek. Bu tarihe kadar göreve başlamayanların ataması iptal edilecek.Atamalar hizmet süresine göre yapılacakAtamalar, branşlar itibarıyla illerdeki net öğretmen ihtiyacı dikkate alınarak ve hizmet süresi üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. Öğretmenler bir eğitim kurumu normuyla ilişkilendirilmek üzere il veya ilçe millî eğitim müdürlükleri emrine atanacak.Hizmet süresinin hesaplanmasında başvuruların son günü esas alınacak. Hizmet süresinin eşit olması halinde öğretmenlik görevine daha önce başlayan adaya öncelik verilecek.


Başvuru ve atama takvimi


  • Başvuruların başlaması: 12 Ağustos 2026
  • Başvuruların sona ermesi: 14 Ağustos 2026, saat 16.00
  • Atamaların ilan edilmesi: 17 Ağustos 2026


Yer değiştirme sonuçları personel.meb.gov.tr adresinden duyurulacak ve atama kararnameleri sistem üzerinden gönderilecek.


Yer değişikliği gerçekleşen sözleşmeli öğretmenlerin görev yapacağı eğitim kurumları ise valilikler tarafından belirlenecek. Öğretmenler, yeni görev yerlerinin belirlenmesinin ardından mevcut kurumlarından ayrılma işlemlerini gerçekleştirebilecek.


Başvuru ve atama takvimiBaşvuruların başlaması: 12 Ağustos 2026Başvuruların sona ermesi: 14 Ağustos 2026, saat 16.00Atamaların ilan edilmesi: 17 Ağustos 2026Yer değiştirme sonuçları personel.meb.gov.tr adresinden duyurulacak ve atama kararnameleri sistem üzerinden gönderilecek.Yer değişikliği gerçekleşen sözleşmeli öğretmenlerin görev yapacağı eğitim kurumları ise valilikler tarafından belirlenecek. Öğretmenler, yeni görev yerlerinin belirlenmesinin ardından mevcut kurumlarından ayrılma işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Başlıklar :mebmillî eğitim bakanlığısözleşmeli öğretmenyer değiştirmeöğretmen atamasıiller arası yer değiştirme
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