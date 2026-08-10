Emekli maaşı promosyonu 2026: En yüksek promosyonu hangi banka veriyor?
Ağustos ayıyla birlikte milyonlarca emeklinin gözü bankaların güncel promosyon kampanyalarına çevrildi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, maaşlarını taşıyacakları bankayı belirlerken nakit promosyonların yanı sıra otomatik fatura talimatı, kredi kartı kullanımı ve ek ödül fırsatlarını da yakından takip ediyor. Ağustos 2026 itibarıyla bankaların sunduğu promosyon tutarları maaş dilimine ve kampanya koşullarına göre değişirken, ek avantajlarla birlikte toplam ödemeler 30 bin TL'nin üzerine çıkabiliyor. Peki hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor, en yüksek ödeme hangi bankada? İşte banka banka güncel emekli maaşı promosyon tutarları ve kampanya detayları.
Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan zamların ardından, bankalar arasındaki emekli maaşı promosyon rekabeti de adeta zirveye ulaştı. Milyonlarca emekli, bütçelerine katkı sağlamak amacıyla en yüksek emekli maaşı promosyonu veren banka hangisi sorusuna yanıt ararken, bankaların sunduğu emekli promosyon ücretleri ek koşullarla birlikte rekor seviyelere ulaştı. Ağustos ayı banka promosyon tutarı verilerine göre; kamu bankaları ile özel bankaların emekli maaşı promosyon ödeme tutarları belli oldu.
Garanti emekli maaşı banka promosyonu ne kadar?
Banka, emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşıyan müşterilerine 25 bin TL'ye varan promosyon ve ek ödül fırsatı sunuyor. Kampanya kapsamında emeklilere 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi yapılırken, Bonus Kart veya Paracard ile gerçekleştirilen harcamalar, Avans Hesap kullanımı ve yeni sigorta poliçesi gibi ek ürün ve hizmetlerden yararlanan müşteriler 10 bin TL'ye kadar ilave ödül kazanabiliyor.
Vakıfbank emekli promosyonu 2026
10.000 TL'nin altında emekli maaşı alanlara 5.000 TL,
10.000 TL-14.999 TL arasında maaş alanlara 8.000 TL,
15.000 TL-19.999 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL,
20.000 TL ve üzeri emekli maaşı alanlara 12.000 TL
Halkbank emekli promosyonu 2026
10.000-14.999 TL arasında maaş alan emeklilere 8.000 TL,
15.000-19.999 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL,
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 12.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor.
Öte yandan, SGK'dan ölüm aylığı alan ve 10.000 TL'nin altında gelir elde eden hak sahipleri 5.000 TL promosyondan yararlanabiliyor.
Ziraat Bankası emekli maaşı banka promosyonu ne kadar?
Kampanya kapsamında promosyon tutarları emekli maaşına göre kademeli olarak belirleniyor.
Buna göre 0-9.999 TL arasında maaş alan emeklilere 5 bin TL, 10.000-14.999 TL arasında maaş alanlara 8 bin TL, 15.000- 19.999 TL arasında maaş alanlara 10 bin TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 12 bin TL promosyon ödeniyor.
Şekerbank emekli maaşı banka promosyonu
Emekli maaşını Şekerbank'a taşıyan veya mevcut maaş ödeme taahhüdünü yenileyen müşterilerine 35 bin TL'ye kadar promosyon ve ek ödül imkânı sunuyor.
Kampanya kapsamında, 0-9.999 TL aralığında maaş alan emekliler 18 bin TL'ye kadar, 20 bin TL ve üzeri maaş alan emekliler ise ek kampanyaların da dahil edilmesiyle 35 bin TL'ye kadar toplam ödeme alabiliyor.
ING emekli maaşı banka promosyonu ne kadar?
ING, Ağustos 2026'da emeklilere 32 bin TL'ye varan toplam nakit promosyon ve ek avantaj sunuyor.
Banka, SGK emekli maaşını ING'ye taşıyan müşterilere maaş tutarına göre 15 bin TL'ye varan ek koşulsuz nakit promosyon sağlıyor.
Bunun yanında otomatik fatura talimatı ve diğer kampanya koşullarıyla ek nakit promosyon alınabiliyor. ING'nin güncel kampanya sayfasında, otomatik fatura talimatları üzerinden 4 bin TL'ye varan ek nakit promosyon da belirtiliyor.
Akbank emekli promosyonu ne kadar?
Akbank, 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında emekli maaşını bankaya taşıyan veya mevcut promosyon taahhüdünü yenileyen müşterilerine 15 bin TL'ye varan nakit promosyon sunuyor.
Kampanyadan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, üç yıl boyunca maaşlarını Akbank'tan alma taahhüdü karşılığında yararlanabiliyor.
Buradaki temel promosyon tutarı, ek kampanya koşullarından bağımsız olarak değerlendiriliyor.
Yapı Kredi emekli promosyonu ne kadar?
Yapı Kredi'de SGK emekli aylığını üç yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren müşteriler için 30 bin TL'ye varan nakit promosyon fırsatı bulunuyor.
Temel promosyon tutarı emeklinin aylık gelirine göre değişiyor.
Maaşı 9.999 TL'ye kadar olanlara 6.250 TL, 10.000-14.999 TL arasındaki emeklilere 10.000 TL, 15.000-19.999 TL arasında maaş alanlara 12.500 TL, 20.000 TL ve üzerindeki maaşlara ise 15.000 TL promosyon ödeniyor.
Ek ödüller de kampanyanın toplam tutarını yükseltiyor.
Belirlenen süre içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı veren emekliler maaş seviyesine göre 2 bin TL ile 5 bin TL arasında ek nakit ödül kazanabiliyor.
Ayrıca kredi kartıyla gerekli harcama koşulunun yerine getirilmesi halinde yine maaş tutarına bağlı olarak 2 bin TL ile 5 bin TL arasında ek ödül alınabiliyor.
İş Bankası emekli maaşı banka promosyonu ne kadar?
Türkiye İş Bankası, SGK emeklileri için 25 bin TL'ye varan promosyon fırsatı sunuyor.
Kampanya kapsamında emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesinde bankayı tercih eden veya mevcut SGK emekli aylığını İş Bankası'ndan alan müşteriler için 15 bin TL'ye varan nakit promosyon bulunuyor.
Buna ek olarak belirli şartların yerine getirilmesi halinde 10 bin TL'ye varan ek promosyon alınabiliyor.
Bankanın sunduğu diğer avantajlar arasında Maximum Kart'ın yıllık ücret ödemeden kullanılması, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekme ve bazı bankacılık ürünlerinde avantajlar yer alıyor.
Deniz Bank emekli maaşı banka promosyonu ne kadar?
DenizBank, Ağustos 2026 döneminde emeklilere 18 bin TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor.
Promosyon tutarı ve kampanyadan yararlanma koşulları emeklinin maaşına ve banka tarafından belirlenen kampanya şartlarına göre değişiklik gösterebiliyor.
Kuveyt Türk emekli promosyonu
Kuveyt Türk'te emekli promosyonları maaş seviyesine göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında değişiyor.
Kredi kartı kullanımı ve otomatik fatura talimatı gibi ek kampanya koşullarının yerine getirilmesi halinde toplam avantaj 14 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.
Vakıf Katılım emekli promosyonu
Vakıf Katılım'da emekli maaşına göre promosyon tutarları 8.750 TL ile 25 bin TL arasında değişiyor.
En yüksek promosyon tutarı, belirtilen maaş seviyesinin üzerinde gelir elde eden emekliler için uygulanıyor. Bu nedenle yalnızca temel nakit promosyon karşılaştırması yapıldığında Vakıf Katılım'ın sunduğu 25 bin TL'lik tutar öne çıkan seçeneklerden biri oluyor.
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