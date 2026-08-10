Emekli maaşı promosyonu 2026: En yüksek promosyonu hangi banka veriyor?

Deniz Bank emekli maaşı banka promosyonu ne kadar?

DenizBank, Ağustos 2026 döneminde emeklilere 18 bin TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor.

Promosyon tutarı ve kampanyadan yararlanma koşulları emeklinin maaşına ve banka tarafından belirlenen kampanya şartlarına göre değişiklik gösterebiliyor.

Kuveyt Türk emekli promosyonu

Kuveyt Türk'te emekli promosyonları maaş seviyesine göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında değişiyor.

Kredi kartı kullanımı ve otomatik fatura talimatı gibi ek kampanya koşullarının yerine getirilmesi halinde toplam avantaj 14 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

Vakıf Katılım emekli promosyonu

Vakıf Katılım'da emekli maaşına göre promosyon tutarları 8.750 TL ile 25 bin TL arasında değişiyor.

En yüksek promosyon tutarı, belirtilen maaş seviyesinin üzerinde gelir elde eden emekliler için uygulanıyor. Bu nedenle yalnızca temel nakit promosyon karşılaştırması yapıldığında Vakıf Katılım'ın sunduğu 25 bin TL'lik tutar öne çıkan seçeneklerden biri oluyor.



