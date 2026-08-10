Öğrenci affı 2026 başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler? YÖK başvuru şartları ve kapsamı





Yatay geçiş hakkı da tanındı





Öğrenci statüsünü yeniden kazananlara belirli koşullarda yatay geçiş imkânı da sağlanacak. Buna göre öğrenciler, ÖSYS veya YKS puanlarının üniversiteye giriş yaptıkları yıl itibarıyla aynı veya farklı bir diploma programının aynı türden taban puanını karşılaması hâlinde yatay geçiş talebinde bulunabilecek.





Farklı programlara yapılacak yatay geçişlerde ise ilgili yükseköğretim kurumunun kontenjanı ile fiziki imkânları dikkate alınacak.





Açıköğretim programlarına geçiş mümkün olacak





Düzenlemeden yararlanan öğrenciler, talep etmeleri hâlinde açıköğretim programlarına da yatay geçiş yapabilecek.





Bu kapsamda;





Anadolu Üniversitesi,

Ankara Üniversitesi,

Atatürk Üniversitesi,

İstanbul Üniversitesi





bünyesindeki eşdeğer açıköğretim ön lisans veya lisans programlarına yatay geçiş imkânı sağlanacak.





Geçişlerin nasıl uygulanacağına ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek.



