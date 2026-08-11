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Altın, dolar ve borsalar için kritik tarih: ABD enflasyon verisi açıklanıyor

Altın, dolar ve borsalar için kritik tarih: ABD enflasyon verisi açıklanıyor

00:25, 11/08/2026, Salı
Yeni Şafak
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Altın, dolar ve borsalar için kritik tarih: ABD enflasyon verisi açıklanıyor
ABD enflasyon verisi 12 Ağustos'ta açıklanacak

ABD enflasyon verisi için piyasaların beklediği kritik gün yaklaştı. 2026 Ağustos ABD enflasyon rakamları 12 Ağustos saat 15.30’da açıklanacak; Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin Fed’in faiz kararlarına yönelik beklentiler ile altın, dolar ve küresel piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde etkili olması bekleniyor. ABD’de son istihdam verilerinin beklentilerin altında kalmasının ardından gözler, Fed’in para politikasında izleyeceği yön açısından önem taşıyan enflasyon rakamlarına çevrildi.

ABD enflasyon verisi 12 Ağustos saat 15.30’da açıklanacak. Fed’in faiz politikasına ilişkin beklentiler açısından yakından izlenecek veriler öncesinde, zayıflayan ABD istihdam göstergeleri ve piyasalardaki fiyatlamalar dikkat çekiyor.

ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacak?

2026 Ağustos ayı ABD enflasyon verisi, 12 Ağustos saat 15.30’da açıklanacak. Küresel piyasaların yakından takip ettiği Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına yönelik beklentiler üzerinde etkili olması bekleniyor.

Veriler özellikle Fed’in önümüzdeki dönemde faiz oranlarına ilişkin nasıl bir yol izleyeceğine yönelik fiyatlamalar açısından önem taşıyor. ABD’de son açıklanan istihdam göstergelerinin beklentilerin altında kalması da enflasyon verisinin önemini artırdı.

İstihdam verileri beklentilerin altında kaldı

ABD’de tarım dışı sektörlerde istihdam temmuz ayında 23 bin kişi azalırken, piyasa beklentisi istihdamın 85 bin kişi artması yönündeydi. Özel sektör istihdamı ise temmuzda 44 bin kişilik artışla tahminlerin altında gerçekleşti.

İstihdam verilerindeki zayıflama, ABD iş gücü piyasasının ivme kaybettiğine ilişkin değerlendirmeleri güçlendirdi.

Öne çıkan veriler şöyle:

  • Tarım dışı istihdam temmuzda 23 bin kişi azaldı.
  • Piyasa beklentisi 85 bin kişilik artış yönündeydi.
  • Özel sektör istihdamı 44 bin kişi arttı.
  • Eylül ve ekim aylarına ilişkin faiz artışı beklentilerinin zayıfladığı belirtildi.
  • Aralık toplantısındaki olası faiz artışı ihtimalinin ise yüzde 85 seviyesinde fiyatlandığı aktarıldı.

Analistler, haziran ayında başlayan Dünya Kupası organizasyonunun hizmet sektöründeki istihdamı desteklediğine, turnuvanın temmuzda sona ermesiyle bu etkinin ortadan kalkmasının tarım dışı istihdamdaki düşüşte rol oynamış olabileceğine işaret etti.

Fed’in faiz politikası için enflasyon kritik olacak

Piyasalarda şimdi ABD enflasyon rakamlarının Fed’in faiz politikasına nasıl yansıyacağı takip ediliyor. Analistler, enflasyonda olası bir yavaşlamanın Fed’in para politikasına ilişkin şahin beklentileri daha da zayıflatabileceğini, veri öncesi ve sonrasında piyasalardaki oynaklığın artabileceğini değerlendiriyor.

Financial Times’ın haberinde, Fed Başkanı Kevin Warsh’un enflasyon verilerinin yüksek gelmesi halinde eylül toplantısında politika faizini artırmaya hazır olduğu belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump da para politikası kararlarına ilişkin değerlendirmesinde faiz sürecinin tamamen olmasa da kısmen Warsh’a bağlı olduğunu söyledi. Trump, faiz kararlarının Fed Başkanı tarafından tek başına alınmadığını vurguladı.

Fed yetkililerinin son açıklamaları da piyasalar tarafından takip edildi. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, merkez bankasının faiz oranlarını kademeli olarak yükseltmeye başlaması gerektiğini düşündüğünü belirtirken, gelecek verilerin önemine dikkat çekti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook da enflasyonun yavaşlamaması halinde faiz artışına hazır olduğu mesajını verdi.

Altın ve dolar tarafında hareketlilik arttı

Fed’in beklenenden daha sınırlı şekilde şahinleşebileceğine ilişkin beklentiler varlık fiyatlarına da yansıdı. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi haftalık bazda yaklaşık 7 baz puan gerileyerek yüzde 4,65’e inerken, dolar endeksi yüzde 0,3 düşüşle 99,5 seviyesine geriledi.

Değerli metallerde ise güçlü yükseliş görüldü. Altının ons fiyatı haftalık bazda yüzde 7,4 artışla 4 bin 342 dolara çıkarken, gümüşün onsu yüzde 10,2 yükselerek 63,5 dolardan haftayı tamamladı.

Ekim vadeli Brent petrolün varil fiyatı ise haftalık bazda yüzde 7,8 değer kaybederek 83,55 dolara geriledi.

Piyasaların odağında 12 Ağustos verileri var

ABD’de istihdam piyasasına ilişkin son göstergelerin ardından yatırımcıların odağı 12 Ağustos’ta açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi. TÜFE ve ÜFE tarafındaki görünümün, Fed’in gelecek toplantılarına yönelik faiz beklentilerinde ve küresel piyasalardaki fiyatlamalarda belirleyici olması bekleniyor.

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