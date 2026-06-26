KARNE TEBRİK KUTLAMA MESAJLARI 2026! Resimli en güzel, yeni, kısa ve öz karne tebrik sözleri 2026

Karne günüyle birlikte milyonlarca öğrenci bir eğitim yılını daha geride bırakırken, başarılarını kutlamak isteyen aileler ve öğretmenler de en anlamlı tebrik mesajlarını araştırmaya başladı. Takdir ya da teşekkür belgesi alan öğrencilerin mutluluğunu paylaşmak ve yaz tatiline moral dolu bir başlangıç yapmalarını sağlamak isteyenler, sosyal medyada paylaşabilecekleri kısa ve etkileyici sözlere yöneliyor. İşte WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta paylaşabileceğiniz en güzel 2026 karne tebrik mesajları...
2025-2026 eğitim-öğretim yılının tamamlanmasının ardından karne sevinci tüm yurtta yaşanıyor. Öğrencilerin bir yıl boyunca gösterdikleri emeği kutlamak isteyen anne-babalar, öğretmenler ve yakınları ise gurur dolu duygularını ifade edecek en güzel mesajları arıyor. Başarıyı taçlandıran, motive eden ve yüzleri gülümseten en anlamlı karne tebrik sözleri 2026 haberimizde...
KARNE TEBRİK MESAJLARI
Anne-Babadan Çocuğuna
Dönem boyu emek veren tüm öğrenciler gibi bizim canımız evladımız da harika bir tatili sonuna kadar hak etti; başarıların daim olsun.
Karnesini gururla getiren tüm öğrencilerle birlikte, azmiyle yüzümüzü güldüren canım çocuğumu yürekten tebrik ederim.
Bugün karne sevinci yaşayan tüm öğrenciler içindeki en büyük gurur kaynağımız sensin; iyi ki varsın, iyi tatiller birtanem.
Büyük bir gayretle dönemi tamamlayan tüm öğrenciler gibi sen de bizim baş tacımızsın; başarı dolu musmutlu bir tatilin olsun.
Geleceğe umutla bakan tüm öğrencilerle beraber, hayatımıza anlam katan canım yavrumun karne heyecanını canıgönülden paylaşıyorum.
Emeklerinin karşılığını alan tüm öğrenciler içinden bizim payımıza düşen en güzel gurursun; tebrikler canım çocuğum.
Karnesindeki notlar ne olursa olsun her zaman desteklenmesi gereken tüm öğrenciler gibi sen de bizim en değerli varlığımızsın.
Büyük bir heyecanla tatili bekleyen tüm öğrencilerle birlikte, dönem boyu gösterdiğin üstün çaba için seni tebrik ederim.
Karnesini alıp neşeyle koşan tüm öğrenciler gibi senin de yüzündeki o güzel gülümseme hiç solmasın, iyi tatiller.
Başarı basamaklarını azimle tırmanan tüm öğrenciler içinde seninle bir kez daha gurur duyduk; harika bir tatil geçir canım evladım.