KARNE TEBRİK KUTLAMA MESAJLARI 2026! Resimli en güzel, yeni, kısa ve öz karne tebrik sözleri 2026

KARNE TEBRİK MESAJLARI

Anne-Babadan Çocuğuna

Dönem boyu emek veren tüm öğrenciler gibi bizim canımız evladımız da harika bir tatili sonuna kadar hak etti; başarıların daim olsun.

Karnesini gururla getiren tüm öğrencilerle birlikte, azmiyle yüzümüzü güldüren canım çocuğumu yürekten tebrik ederim.

Bugün karne sevinci yaşayan tüm öğrenciler içindeki en büyük gurur kaynağımız sensin; iyi ki varsın, iyi tatiller birtanem.

Büyük bir gayretle dönemi tamamlayan tüm öğrenciler gibi sen de bizim baş tacımızsın; başarı dolu musmutlu bir tatilin olsun.

Geleceğe umutla bakan tüm öğrencilerle beraber, hayatımıza anlam katan canım yavrumun karne heyecanını canıgönülden paylaşıyorum.

Emeklerinin karşılığını alan tüm öğrenciler içinden bizim payımıza düşen en güzel gurursun; tebrikler canım çocuğum.