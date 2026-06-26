Camilerde yaz kursu ne zaman başlıyor? Diyanet takvimi açıkladı

Yaz Kur’an Kursları 2026 kayıt süreci 22 Haziran–13 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvurular, cami ve Kur’an kurslarına yüz yüze yapılabileceği gibi online sistem üzerinden de tamamlanabilecek. Yaz döneminde Kur’an-ı Kerim, temel dini bilgiler ve ahlaki değerler üzerine eğitim almak isteyen öğrenciler için camilerdeki yaz kurslarının başlangıç ve bitiş tarihini Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı.
Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği 2026 yılı Yaz Kur’an Kursları takvimi belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından resmi internet sitesi üzerinden açıklanan programa göre, Kur’an kurslarında yürütülen hizmetler “Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar”, “Kur’an Kursları Yönetmeliği” “Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesi” hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.
2026 yılı yaz Kur’an kurs kayıtları ne zaman yapılacak?
I. Yaz Kur’an Kursları Takvimi
2026 yılı yaz Kur’an kurslarında eğitim öğretim 6 Temmuz–14 Ağustos 2026 tarihleri arasında tek dönem olarak gerçekleştirilecektir.
Kayıt Tarihleri Eğitim Tarihleri
22 Haziran–13 Temmuz 2026 6 Temmuz–14 Ağustos 2026
II. Başvuru İşlemleri
Başvurular 22 Haziran–13 Temmuz 2026 tarihleri arasında cami ve Kur’an kurslarına yüz yüze ve online olarak yapılabilecektir.
1. Bütün öğrenciler için “Yaz Kur’an Kursları Öğrenci Kayıt ve Muvafakat Formu” doldurulup kursta muhafaza edilecektir. Online başvurularda ise ilgili formlar doldurulup sistem onayına gönderilecektir.
2. Vatandaşlarımızın yukarıdaki web adresi üzerinden kendilerine uygun yerdeki kursu görüntüleyebilmesi için müftülüklerce açılış aşamasındaki kursun adres, mahalle, cadde, sokak, bina numarası bilgileri ile kursun konumunun tespitine yardımcı olacak diğer ek bilgilerin mutlaka yazılması gerekmektedir.
3. Yaz Kur’an kurslarında imkânlar ölçüsünde 7-22 yaş arası görme ve işitme engelli olan öğrenciler için ayrı sınıflar oluşturulabileceği gibi bu öğrenciler, diğer sınıflara da kaydedilebilecektir.
4. Yaz Kur’an kursları günlük 4, haftalık 20 saat olarak gerçekleştirilecek, öğrencilerin talepleri ve mahallin ihtiyaçlarına göre 9.00-13.00, 11.00-15.00 ve 13.00-17.00 saat aralıklarında eğitimler planlanabilecektir.
5. Kurs süresince, öğrencilerin cemaatle namaz kılmaları ve cuma namazı gibi toplu yapılan ibadetlere katılmaları teşvik edilecektir.
6. Sınıflar öğrencilerin yaş grubu, cinsiyeti, Kur’an-ı Kerim okuma ve dinî bilgi seviyeleri dikkate alınarak oluşturulacaktır.
7. Öğrencilerin özel alan ve mahremiyetinin korunmasına dikkat edilecektir.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafı yaz Kur’an kursu kayıt ve eğitim duyurusu için tıklayın