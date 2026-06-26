MEB atama takvimi: Öğretmen il içi ve il dışı yer değiştirme başvurusu tarihi açıklandı! Mazerete bağlı tayin atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

İL İÇİ İL DIŞI ÖĞRETMENLERİN MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRBE BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Başvurular Yer Değiştirme Takvimi doğrultusunda Ön Başvuru ve Tercih Başvurusu olmak üzere iki aşamalı olacaktır. Birinci aşamada başvuru yapmayanlar ikinci aşamada tercih başvurusunda bulunamayacaktır.

Başvurular, “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerindeki Elektronik Başvuru Formu doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecektir.

Başvurular birinci aşamada sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince incelenerek uygun olan başvurular onaylanacak, uygun olmayan başvurular ise gerekçesiyle birlikte reddedilecektir.

Başvuruların ikinci aşamasında ise eğitim kurumu tercihleri alınacak olup eğitim kurumu müdürlüklerince elektronik ortamda onaylanacaktır.



