26 Haziran 2026 altın fiyatları! Gram altın düşüşe geçti: Erime ivmesi devam ediyor

Altın piyasasında aşağı yönlü hareket sürüyor. FED'in faiz indirimlerine ilişkin belirsizlikler ve küresel piyasalarda doların güç kazanmasıyla birlikte altın fiyatları haftanın son işlem gününde de gerilemesini sürdürdü. Gram altın başta olmak üzere çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınının güncel alış-satış fiyatları yatırımcılar tarafından araştırılıyor. İşte 26 Haziran 2026 güncel altın fiyatları...