26 Haziran 2026 altın fiyatları! Gram altın düşüşe geçti: Erime ivmesi devam ediyor

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın faiz politikasına ilişkin beklentiler ve doların güçlü seyrinin etkisiyle altın fiyatlarındaki düşüş devam ediyor. Haftanın son işlem gününe değer kaybıyla başlayan altın, yatırımcıların ve vatandaşların yakın takibinde yer alıyor. Peki 26 Haziran 2026 Cuma günü gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını kaç TL'den işlem görüyor? İşte güncel altın fiyatları...
Altın piyasasında aşağı yönlü hareket sürüyor. FED'in faiz indirimlerine ilişkin belirsizlikler ve küresel piyasalarda doların güç kazanmasıyla birlikte altın fiyatları haftanın son işlem gününde de gerilemesini sürdürdü. Gram altın başta olmak üzere çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınının güncel alış-satış fiyatları yatırımcılar tarafından araştırılıyor. İşte 26 Haziran 2026 güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN
ALIŞ: 5.992,89 TL
SATIŞ: 5.993,78 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 9.847,00 TL
SATIŞ: 9.929,00 TL
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 19.676,00 TL
SATIŞ: 19.834,00 TL
TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 39.225,00 TL
SATIŞ: 39.546,00 TL
22 AYAR BİLEZİK FİYATI
ALIŞ: 5.476,07 ₺
SATIŞ: 5.546,28 ₺