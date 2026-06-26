Türkiye neden en iyi 3. olamıyor? Dünya Kupası’nda en iyi üçüncü nasıl belirleniyor?

2026 Dünya Kupası Son 32 turuna yükselen ülkeler hangileri?

2026 Dünya Kupası D ve F gruplarında da üçüncü ve son maçlar oynandı. Son 32 turuna yükselen 19 ülke belli oldu.

ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenen kupada A, B, C, D, E ve F grubu maçları tamamlandı. Dün akşam, bu gece yarısı ve sabaha karşı oynanan altı maçla altı ülke daha son 32 turuna yükseldi.