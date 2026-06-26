Türkiye neden en iyi 3. olamıyor? Dünya Kupası’nda en iyi üçüncü nasıl belirleniyor?

Türkiye 2026 Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son maçında ABD'yi 3-2 mağlup etti. A Milli Takımımız grupta, ABD, Avustralya, Paraguay’dan sonra 4. sırada yer aldı. Dünya Kupası'nın en dikkat çekici yeniliklerinden biri de, 12 grubun en iyi 8 üçüncü takımının da Son 32 Turu'na yükselme şansı bulmasıdır. İşte Dünya Kupası’nda en iyi üçüncü olmanın şartı.
A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü maçında turnuvanın ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya geldi. Los Angeles Stadı'nda oynanan müsabaka, millilerin 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. A Milli Takım'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Arda Güler, 31. dakikada Orkun Kökçü ve 90+8. dakikada Kaan Ayhan kaydetti. ABD'nin sayıları ise 3. dakikada Trusty ve 49. dakikada Berhalter'den geldi. Bu skorun ardından daha önce turnuvaya vedası kesinleşmiş olan ay-yıldızlılar, grubu 3 puanla tamamladı. ABD ise 6 puanla lider olarak son 32 turuna yükseldi.
Türkiye Dünya Kupası’nda neden en iyi 3 olamıyor?
Dünya Kupası’nda en iyi üçüncüler nasıl belirleniyor? 2026 Dünya Kupası'nın en dikkat çekici yeniliklerinden biri de, 12 grubun en iyi 8 üçüncü takımının da Son 32 Turu'na yükselme şansı bulmasıdır. Bu durum, grup aşamasının son maçlarına kadar heyecanı koruyacak ve takımlara ek bir motivasyon sağlayacaktır. En iyi üçüncü takımlar belirlenirken aşağıdaki kriterler sırasıyla uygulanır:
Tüm grup maçlarında toplanan en yüksek puan: Üçüncü sıradaki takımlar arasında en çok puan toplayanlar önceliklidir.
Tüm grup maçlarındaki genel gol farkı: Genel gol averajı daha iyi olan üçüncü takımlar sıralamada üstte yer alır.
Tüm grup maçlarında atılan toplam gol sayısı: Toplamda daha fazla gol atan üçüncü takımlar avantajlıdır.
Fair Play Puanı: Disiplin puanı, eşitlik durumunda belirleyici olabilir.
FIFA/Coca-Cola Erkekler Dünya Sıralaması: Son çare olarak, FIFA Dünya Sıralaması'ndaki konumları dikkate alınır.
Bu yeni format ve detaylı averaj kuralları, 2026 FIFA Dünya Kupası'nı daha rekabetçi ve izlemesi keyifli bir turnuva haline getirecek. Takımlar, sadece galibiyetlere odaklanmakla kalmayacak, aynı zamanda gol farkı ve fair play gibi faktörleri de göz önünde bulundurarak stratejilerini belirleyecekler.
2026 Dünya Kupası Son 32 turuna yükselen ülkeler hangileri?
2026 Dünya Kupası D ve F gruplarında da üçüncü ve son maçlar oynandı. Son 32 turuna yükselen 19 ülke belli oldu.
ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenen kupada A, B, C, D, E ve F grubu maçları tamamlandı. Dün akşam, bu gece yarısı ve sabaha karşı oynanan altı maçla altı ülke daha son 32 turuna yükseldi.
O ülkeler şöyle: Meksika, ABD, Almanya, Arjantin, Fransa, Norveç, Kolombiya, İsviçre, Kanada, Brezilya, Fas, Bosna Hersek, Güney Afrika, Fildişi Sahili, Ekvador, Hollanda, Japonya, İsveç ve Avustralya.