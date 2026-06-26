Açık artırma toplantısı, 30 Haziran 2026 Salı günü saat 10.30'da yapılacak. Açık artırma, Ankara İlbank Sosyal Tesisleri ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internet üzerinden de (muzayede.emlakyonetim.com.tr) teklif verilebilecek.

Açık Artırma Toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler, toplantı öncesinde T. Halk Bankası A.Ş ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerine katılım teminatı yatıracaklardır. Satın alınmak istenilen taşınmaz adedi kadar teminat yatırılması gerekmekte olup;