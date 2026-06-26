Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 28 İlde 307 konut ve işyerini 30 Haziran 2026 tarihinde 'açık artırma' yöntemiyle satışa sunuyor. Alıcılar gayrimenkule, %10 peşin 96 ay vade ile sahip olabilecek. TOKİ konut ve işyeri açık artırma satışı olan iller ile ödeme planına ilişkin detaylar.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 28 İlde 307 gayrimenkulü 30 Haziran 2026 tarihinde 'açık artırma' yöntemiyle satacak. İşte detaylar.
TOKİ konut ve işyeri açık artırma satışı hangi illerde var, ödeme planı nasıl?
Alıcılar, Bilecik ve Erzincan illerinde satışa sunulacak 2 konuta, %25 peşin 120 ay vade ile sahip olabilecek.
Ayrıca, Aksaray, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa, Çankırı, Düzce, Gaziantep, Isparta, İstanbul, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Mersin, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van ve Zonguldak illerinde satışa sunulacak 305 iş yeri ise %10 peşin 96 ay ve %10 peşin 120 ay ve %30 peşin 60 ay vade ile alınabilecek.
Açık artırma toplantısı, 30 Haziran 2026 Salı günü saat 10.30'da yapılacak. Açık artırma, Ankara İlbank Sosyal Tesisleri ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internet üzerinden de (muzayede.emlakyonetim.com.tr) teklif verilebilecek.
Açık Artırma Toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler, toplantı öncesinde T. Halk Bankası A.Ş ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerine katılım teminatı yatıracaklardır. Satın alınmak istenilen taşınmaz adedi kadar teminat yatırılması gerekmekte olup;
Muhammen bedeli 2.499.999.- TL’ye kadar olanlar için 80.000.-(Seksenbin) TL,
Muhammen bedeli 2.500.000.- 3.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 200.000.-(İkiyüzbin) TL,
Muhammen bedeli 4.000.000.- 6.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 300.000.-(Üçyüzbin) TL,
Muhammen bedeli 7.000.000.- 9.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 600.000.-(Altıyüzbin) TL,
Muhammen bedeli 10.000.000.- 19.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 1.000.000.-(Birmilyon) TL,
Muhammen bedeli 20.000.000.-TL ve üstünde olanlar için 3.000.000.-(Üçmilyon) TL.