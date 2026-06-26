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Orzaks İlaç halka ne zaman, kaç lot verecek?

Orzaks İlaç halka ne zaman, kaç lot verecek?

11:2226/06/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Orzaks İlaç halka arz ouyor. Şirket, 29 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında 69 TL sabit fiyatla talep toplayacak. Toplam halka arz büyüklüğünün 3,62 milyar TL olması beklenirken, yatırımcıların en çok merak ettiği konuların başında kişi başına düşecek lot sayısı geliyor. Orzax halka arz kapsamında toplam 52 milyon 500 bin adet B Grubu pay yatırımcılara sunulacak. Peki Orzaks İlaç halka arzında kaç lot verilecek?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı alan Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş. halka arz detayları belli oldu. Orzax, 29 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında 69 TL sabit fiyatla talep toplayacak. Toplam halka arz büyüklüğünün 3,62 milyar TL olması beklenirken, yatırımcıların en çok merak ettiği konuların başında kişi başına düşecek lot sayısı geliyor. Halka arz sürecinde aracı kurum olarak İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ görev alacak. Peki Orzaks İlaç halka arzında kaç lot verilecek?

Orzaks halka arz ne zaman?

Yatırımcılar, 29 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında üç iş günü boyunca 69 TL sabit fiyatla talepte bulunabilecek. Halka arz sürecinde aracı kurum olarak İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ görev alacak.

Orzaks İlaç halka kaç lot verecek?

Halka arz kapsamında toplam 52 milyon 500 bin adet B Grubu pay yatırımcılara sunulacak. 69 TL'lik halka arz fiyatı üzerinden hesaplandığında toplam halka arz büyüklüğü 3 milyar 622 milyon 500 bin TL olacak.

Halka arzın 31 milyon 500 bin adetlik bölümü sermaye artırımı, 21 milyon adetlik kısmı ise mevcut ortak Yunus Emre Alimoğlu'nun ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda şirketin çıkarılmış sermayesi 307 milyon TL'den 338,5 milyon TL'ye yükselecek.

Sermaye artırımı yoluyla 2 milyar 173,5 milyon TL, ortak satışı yoluyla ise 1 milyar 449 milyon TL kaynak sağlanması hedefleniyor.

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