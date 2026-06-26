KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK 2026? Okullarda karneler ne zaman saat kaçta alınacak?

2025-2026 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle birlikte milyonlarca öğrenci karne heyecanı yaşamaya hazırlanıyor. Yaz tatiline çıkacak öğrenciler ve veliler, karnelerin hangi gün ve saatlerde dağıtılacağını araştırırken, gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimi ile okulların uygulayacağı karne programına çevrildi. Peki, 2026 karneleri ne zaman ve saat kaçta verilecek? İşte detaylar...
Okullarda son ders zilinin çalmasına sayılı saatler kala, öğrencilerin en çok merak ettiği konu karne dağıtım saatleri oldu. Sabahçı ve öğlenci öğrencilerin karnelerini hangi saatlerde alacağı araştırılırken, okul yönetimlerinin hazırladığı programlar da netleşmeye başladı. Peki, 2026 karne dağıtımı saat kaçta başlayacak? İşte merak edilenler...
2026 MEB Karne Günü Ne Zaman? Okullar Hangi Gün Kapanıyor?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) dönem başında yayımladığı çalışma takvimine göre, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü resmi olarak sona eriyor. Yaklaşık 20 milyon öğrenci, bu cuma günü takdir, teşekkür ve onur belgeleriyle birlikte karnelerini alarak yaklaşık 2 ay sürecek olan yaz tatiline resmen adım atacak.
Okullarda Karneler Saat Kaçta Verilecek? (2. Dönem Karne Saatleri)
Karne günü dağıtım saatleri, okulların uyguladığı eğitim modeline (tam gün, sabahçı veya öğlenci) göre değişiklik göstermektedir.
MEB tarafından merkezi bir saat kısıtlaması bulunmasa da okullardaki genel işleyiş şu şekildedir:
Sabahçı ve Tam Gün Eğitim Veren Okullar: Karne dağıtımı genellikle sabah 09.00 ile 11.00 saatleri arasında gerçekleştirilmektedir.
Öğlenci Öğrenciler: İkinci grup veya öğleden sonra eğitim alan öğrenciler için karne teslimi çoğunlukla 11.00 ile 12.30 saatleri arasında tamamlanmaktadır.