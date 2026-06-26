KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK 2026? Okullarda karneler ne zaman saat kaçta alınacak?

Okullarda son ders zilinin çalmasına sayılı saatler kala, öğrencilerin en çok merak ettiği konu karne dağıtım saatleri oldu. Sabahçı ve öğlenci öğrencilerin karnelerini hangi saatlerde alacağı araştırılırken, okul yönetimlerinin hazırladığı programlar da netleşmeye başladı. Peki, 2026 karne dağıtımı saat kaçta başlayacak? İşte merak edilenler...