Lise diplomaları ne zaman verilir 2026? e-Devlet lise diploması belge sorgulama

2025-2026 eğitim öğretim yılının tamamlanmasıyla birlikte lise son sınıf öğrencileri için diploma süreci başladı. Mezunlar, basılı diplomalarını beklerken e-Devlet üzerinden mezuniyet belgelerine erişim sağlayabiliyor. Peki lise diploması ne zaman verilecek, e-Devlet mezuniyet belgesi nasıl alınır?

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