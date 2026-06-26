Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Lise diplomaları ne zaman verilir 2026? e-Devlet lise diploması belge sorgulama

Lise diplomaları ne zaman verilir 2026? e-Devlet lise diploması belge sorgulama

14:2026/06/2026, Cuma
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

2025-2026 eğitim öğretim yılının tamamlanmasıyla birlikte lise son sınıf öğrencileri için diploma süreci başladı. Mezunlar, basılı diplomalarını beklerken e-Devlet üzerinden mezuniyet belgelerine erişim sağlayabiliyor. Peki lise diploması ne zaman verilecek, e-Devlet mezuniyet belgesi nasıl alınır?

LİSE DİPLOMASI NE ZAMAN ALINIR?

26 Haziran 2025 Cuma günü karneler dağıtılarak eğitime üç aylık bir ara verildi. 

Lise mezuniyet belgesi için araştırmalara başlayan öğrenciler e-Devlet üzerinden belgelerine ulaşabilecekler. 

E- Devlet internet sitesinden T.C kimlik numarası ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz. Ardından arama çubuğuna "lise mezuniyet belgesi" yazarak diploma bilgilerinize ulaşabilirsiniz. Sağ üst kısımda yer alan " Barkodlu Belge Oluştur" u tıklayarak belgenizi oluşturun ve çıktısını alarak gerekli makamlara ulaştırabilirsiniz.

E-DEVLET MEZUNİYET BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

#lise diploma alma
#Diploma
#e Devlet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TRT 1 ve TRT Spor Dünya Kupası maç saatleri: Grupta liderlik mücadelesi sürüyor! Bugün nefesler tutulacak