Lise diplomaları ne zaman verilir 2026? e-Devlet lise diploması belge sorgulama

2025-2026 eğitim öğretim yılının tamamlanmasıyla birlikte lise son sınıf öğrencileri için diploma süreci başladı. Mezunlar, basılı diplomalarını beklerken e-Devlet üzerinden mezuniyet belgelerine erişim sağlayabiliyor. Peki lise diploması ne zaman verilecek, e-Devlet mezuniyet belgesi nasıl alınır?
LİSE DİPLOMASI NE ZAMAN ALINIR?
26 Haziran 2025 Cuma günü karneler dağıtılarak eğitime üç aylık bir ara verildi.
Lise mezuniyet belgesi için araştırmalara başlayan öğrenciler e-Devlet üzerinden belgelerine ulaşabilecekler.
E- Devlet internet sitesinden T.C kimlik numarası ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz. Ardından arama çubuğuna "lise mezuniyet belgesi" yazarak diploma bilgilerinize ulaşabilirsiniz. Sağ üst kısımda yer alan " Barkodlu Belge Oluştur" u tıklayarak belgenizi oluşturun ve çıktısını alarak gerekli makamlara ulaştırabilirsiniz.