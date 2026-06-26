MSÜ taban puanları açıklandı mı? Milli Savunma Üniversitesi Kara-Deniz-Hava Harp Okulu-Astsubay Meslek Yüksekokulu 2026 taban puanları

Milli Savunma Üniversitesi 2026 yılı askerî öğrenci temini kapsamında alınan tercihlerin ardından beklenen sonuçlar erişime açıldı. 25 Nisan-24 Mayıs tarihleri arasında tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, sonuçlarını Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden görüntüledi. Subay ve astsubay adayları, 14 Temmuz -07 Ağustos 2026 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek 2’nci seçim aşaması mülakat, fiziki yeterlilik testi sınavına tabi tutulacak. MSÜ 2026 taban puanları netleşmeye başladı. İşte Milli Savunma Üniversitesi Kara-Deniz-Hava Harp Okulu-Astsubay Meslek Yüksekokulu taban puanları.
2026 yılı Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2’nci seçim aşamaları tercih sonuçları açıklandı. MSÜ tercih (yerleştirme) sonuçları Milli Savunma Bakanlığının resmi internet sayfası olan personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden sorgulanabilecek.
MSÜ 2. SEÇİM AŞAMASI MÜLAKAT, FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ NE ZAMAN?
Geleceğin subay ve astsubay adayları, 14 Temmuz -07 Ağustos 2026 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek 2’nci seçim aşaması faaliyetlerine (mülakat, fiziki yeterlilik testi vs.) katılacak.
MSÜ TABAN PUANLARI 2026
Hava Harp Okulu (Sayısal)
Erkek: 343,58976
Kadın: 332,23765
Kara, Deniz ve Sahil Güvenlik Harp Okulları (Sayısal)
Erkek: 291,29010
Kadın: 334,05291
Kara Harp Okulu (Eşit Ağırlık)
Erkek: 285,65800
Kadın: 343,53073
Kara Harp Okulu (Sözel)
Erkek: 315,61319
MSÜ BANDO MESLEK YÜKSEKOKULU TABAN PUANLARI
Erkek: 118,71933
Kadın: 148,70386
Bando MYO (İlk tercihi Bando olan)
Erkek: 120,30154
Bando MYO (Tercihleri arasında Bando olan)
Erkek: 248,18728
MSÜ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULLARI TABAN PUANLARI
Kara, Deniz, Hava, Sahil Güvenlik ve Bando MYO (Genel)
Erkek: 253,91753
Kadın: 319,12900.