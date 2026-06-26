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MSÜ taban puanları açıklandı mı? Milli Savunma Üniversitesi Kara-Deniz-Hava Harp Okulu-Astsubay Meslek Yüksekokulu 2026 taban puanları

MSÜ taban puanları açıklandı mı? Milli Savunma Üniversitesi Kara-Deniz-Hava Harp Okulu-Astsubay Meslek Yüksekokulu 2026 taban puanları

10:3326/06/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Milli Savunma Üniversitesi 2026 yılı askerî öğrenci temini kapsamında alınan tercihlerin ardından beklenen sonuçlar erişime açıldı. 25 Nisan-24 Mayıs tarihleri arasında tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, sonuçlarını Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden görüntüledi. Subay ve astsubay adayları, 14 Temmuz -07 Ağustos 2026 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek 2’nci seçim aşaması mülakat, fiziki yeterlilik testi sınavına tabi tutulacak. MSÜ 2026 taban puanları netleşmeye başladı. İşte Milli Savunma Üniversitesi Kara-Deniz-Hava Harp Okulu-Astsubay Meslek Yüksekokulu taban puanları.

2026 yılı Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2’nci seçim aşamaları tercih sonuçları açıklandı. MSÜ tercih (yerleştirme) sonuçları Milli Savunma Bakanlığının resmi internet sayfası olan personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden sorgulanabilecek.

MSÜ 2. SEÇİM AŞAMASI MÜLAKAT, FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ NE ZAMAN?

Geleceğin subay ve astsubay adayları, 14 Temmuz -07 Ağustos 2026 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek 2’nci seçim aşaması faaliyetlerine (mülakat, fiziki yeterlilik testi vs.) katılacak.

MSÜ TABAN PUANLARI 2026

Hava Harp Okulu (Sayısal)

Erkek: 343,58976

Kadın: 332,23765


Kara, Deniz ve Sahil Güvenlik Harp Okulları (Sayısal)

Erkek: 291,29010

Kadın: 334,05291

Kara Harp Okulu (Eşit Ağırlık)

Erkek: 285,65800

Kadın: 343,53073

Kara Harp Okulu (Sözel)

Erkek: 315,61319

MSÜ BANDO MESLEK YÜKSEKOKULU TABAN PUANLARI

Erkek: 118,71933

Kadın: 148,70386

Bando MYO (İlk tercihi Bando olan)

Erkek: 120,30154

Bando MYO (Tercihleri arasında Bando olan)

Erkek: 248,18728

MSÜ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULLARI TABAN PUANLARI

Kara, Deniz, Hava, Sahil Güvenlik ve Bando MYO (Genel)

Erkek: 253,91753

Kadın: 319,12900.

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