Ankara Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin ortaokul bölümünde eğitim görme hakkı kazanmak isteyen binlerce aday için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 360 kişilik seçkin bir kontenjan için 5 bin öğrenci, 27 ve 28 Haziran tarihlerinde düzenlenen sınavda ter döktü. Zorlu sınavın ardından, soru kitapçıkları ve cevap anahtarları adayların erişimine açıldı. Kitapçıkların yayımlanmasıyla birlikte kendi performanslarını değerlendiren ve puan hesaplamalarını yapan öğrenciler ile veliler, şimdi gözlerini büyük bir merakla sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. Geleceklerini şekillendirecek bu önemli eşiği aşmayı bekleyen gençlerin heyecan dolu bekleyişi sürerken, okul yönetiminden gelecek resmi sonuç duyurusu dört gözle bekleniyor.