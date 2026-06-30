Binlerce öğrenci, Ankara Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi ortaokul bölümünün 360 kişilik kontenjanına girebilmek için sınavda ter döktü. 27 ve 28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen sınavların soru kitapçıkları ile cevap anahtarları yayımlandı. Sınav sürecinin tamamlanmasının ardından öğrenci ve velilerin gözü, Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi 5. sınıf öğrenci seçme ve 7. sınıf öğrenci nakil sıralama sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi.
Ankara Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin ortaokul bölümünde eğitim görme hakkı kazanmak isteyen binlerce aday için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 360 kişilik seçkin bir kontenjan için 5 bin öğrenci, 27 ve 28 Haziran tarihlerinde düzenlenen sınavda ter döktü. Zorlu sınavın ardından, soru kitapçıkları ve cevap anahtarları adayların erişimine açıldı. Kitapçıkların yayımlanmasıyla birlikte kendi performanslarını değerlendiren ve puan hesaplamalarını yapan öğrenciler ile veliler, şimdi gözlerini büyük bir merakla sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. Geleceklerini şekillendirecek bu önemli eşiği aşmayı bekleyen gençlerin heyecan dolu bekleyişi sürerken, okul yönetiminden gelecek resmi sonuç duyurusu dört gözle bekleniyor.
Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi 5. ve 7. sınav puanı nasıl hesaplanacak?
Sınav 500 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Sınav doğru cevaplar üzerinden değerlendirilecek olup yanlış cevaplar değerlendirmeye etki etmeyecektir. Sınavda puan eşitliği durumunda önce Türkçe, ardından sırasıyla Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler dersleri doğru sayıları dikkate alınacaktır. Eşitliğin bozulmaması durumunda merkezi sınavlarda olduğu gibi yaşı küçük olana öncelik verilecektir.
Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi sınav sonuçlarını 02/07/2026 tarihinde okulun internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarına itirazlar 03/07/2026-07/07/2026 tarihlerinde mesai bitimine kadar Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğüne yazılı yapılmalıdır. İtirazlar, Sınav Yürütme Komisyonu’nca değerlendirildikten sonra 20/07/2026 tarihinde kesin sonuçlar yayımlanacaktır.
Sınavda başarılı olup okula kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler kayıtları okul müdürlüğü tarafından herhangi bir işleme gerek kalmaksızın yapılacaktır. Kayıt hakkından vazgeçen veliler 17/07/2026 tarihine kadar dilekçe ile okul müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.
Sınav sonucunda Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne kaydolan öğrencilerden başka bir okula nakil gidenler tekrar okula kayıt alınmayacaktır.