MEB AGS ve ÖABT ne zaman yapılacak? 2026 AGS sınav yerleri açıklandı mı? Gözler ÖSYM’de

2026 MEB Akademi Giriş Sınavı ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi, Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi nedeniyle 26 Temmuz’a ertelendi. Sınav giriş belgeleri henüz yayımlanmazken sonuçlar 26 Ağustos’ta açıklanacak.

2026 MEB AGS sınav tarihi ne zaman?

2026 MEB AGS sınav tarihi, Ankara’da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle değiştirildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek AGS ve ÖABT oturumları, 26 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, daha önce 12 Temmuz 2026 tarihinde yapılması planlanan sınavın iki hafta ertelendiğini açıkladı. Sınav saat 10.15’te başlayacak.

AGS sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?

ÖSYM, adayların sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini içeren sınav giriş belgelerini henüz erişime açmadı.

Başvuru işlemlerini tamamlayan öğretmen adayları, sınav giriş belgeleri yayımlandıktan sonra sınav merkezlerini öğrenebilecek.

AGS ve ÖABT sınavında kaç soru sorulacak?

MEB Akademi Giriş Sınavı kapsamında adaylara AGS ve öğretmenlik alanlarına göre ÖABT testleri uygulanacak.

Sınavın temel bilgileri şöyle:

AGS oturumunda 80 çoktan seçmeli soru sorulacak.

AGS için adaylara 110 dakika süre verilecek.

ÖABT oturumunda 50 çoktan seçmeli soru yer alacak.

Bazı ÖABT alanlarında sınav süresi 90, diğer alanlarda ise 70 dakika olacak.

ÖABT sınav süreleri alanlara göre değişecek

İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Matematik, Fizik ve Kimya/Kimya Teknolojisi testlerinde adaylara 90 dakika süre verilecek.

Biyoloji, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri, Rehberlik, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi, Beden Eğitimi ve Özel Eğitim testlerinde ise sınav süresi 70 dakika olacak.

MEB AGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 MEB AGS ve ÖABT sonuçları, ÖSYM tarafından 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü açıklanacak.