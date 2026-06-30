CHP’de hangi il başkanları ihraç edildi? Görevden alının il yönetimi isimleri ihraç listesi

CHP sözcüsü Sözcüsü Müslim Sarı, MYK gündemiyle ilgili açıklama yaptı. Buna göre partide 26 il yönetimi görevden alındı. Daha önce Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Burhanettin Bulut, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Ensar Aytekin gibi isimlerin yanı sıra bazı eski ve yeni il başkanlarının da partiden ihracı istenmişti. İşte CHP’den ihraç edilen il başkanlarının isimleri.
Parti Sözcüsü Müslim Sarı, 26 ilde il başkanları, il yönetimleri ve disiplin kurullarına yönelik görevden alma kararları alındığını duyurdu. Sarı, 7 il başkanının disipline sevk edildiğini, 6 ilde ise yeni il başkanlarının görevlendirildiğini açıkladı.
İhracı istenen il başkanları
Ağrı İl Örgütü ve Merkez İlçe Örgütü
Aksaray İl Örgütü
Amasya İl Örgütü
Batman İl Örgütü
Bilecik İl Örgütü
Bolu İl Örgütü
Çanakkale İl Örgütü
Denizli İl Örgütü
Diyarbakır İl Örgütü
Düzce İl Akçakoca Örgütü
Eskişehir İl Örgütü
Hakkari İl Örgütü
Iğdır İl Örgütü
Kars İl Örgütü
Kırıkkale İl Örgütü
Manisa İl Örgütü
Mardin İl Örgütü
Muğla İl Örgütü
Muş İl Örgütü
Niğde ve merkez ilçe
Nevşehir İl Örgütü
Osmaniye ve Merkez İlçe
Samsun İl Örgütü
Sivas İl Örgütü
Tunceli İl Örgütü
Sinop İl Başkanı