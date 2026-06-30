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CHP’de hangi il başkanları ihraç edildi? Görevden alının il yönetimi isimleri ihraç listesi

CHP’de hangi il başkanları ihraç edildi? Görevden alının il yönetimi isimleri ihraç listesi

17:3130/06/2026, Salı
G: 30/06/2026, Salı
Yeni Şafak
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CHP sözcüsü Sözcüsü Müslim Sarı, MYK gündemiyle ilgili açıklama yaptı. Buna göre partide 26 il yönetimi görevden alındı. Daha önce Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Burhanettin Bulut, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Ensar Aytekin gibi isimlerin yanı sıra bazı eski ve yeni il başkanlarının da partiden ihracı istenmişti. İşte CHP’den ihraç edilen il başkanlarının isimleri.

Parti Sözcüsü Müslim Sarı, 26 ilde il başkanları, il yönetimleri ve disiplin kurullarına yönelik görevden alma kararları alındığını duyurdu. Sarı, 7 il başkanının disipline sevk edildiğini, 6 ilde ise yeni il başkanlarının görevlendirildiğini açıkladı.

İhracı istenen il başkanları 

Ağrı İl Örgütü ve Merkez İlçe Örgütü

Aksaray İl Örgütü

Amasya İl Örgütü

Batman İl Örgütü

Bilecik İl Örgütü

Bolu İl Örgütü

Çanakkale İl Örgütü

Denizli İl Örgütü

Diyarbakır İl Örgütü

Düzce İl Akçakoca Örgütü

Eskişehir İl Örgütü

Hakkari İl Örgütü

Iğdır İl Örgütü

Kars İl Örgütü

Kırıkkale İl Örgütü

Manisa İl Örgütü

Mardin İl Örgütü

Muğla İl Örgütü

Muş İl Örgütü

Niğde ve merkez ilçe

Nevşehir İl Örgütü

Osmaniye ve Merkez İlçe

Samsun İl Örgütü

Sivas İl Örgütü

Tunceli İl Örgütü

Sinop İl Başkanı

#CHP
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