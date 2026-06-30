CHP’de hangi il başkanları ihraç edildi? Görevden alının il yönetimi isimleri ihraç listesi

CHP sözcüsü Sözcüsü Müslim Sarı, MYK gündemiyle ilgili açıklama yaptı. Buna göre partide 26 il yönetimi görevden alındı. Daha önce Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Burhanettin Bulut, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Ensar Aytekin gibi isimlerin yanı sıra bazı eski ve yeni il başkanlarının da partiden ihracı istenmişti. İşte CHP’den ihraç edilen il başkanlarının isimleri.

1 /4 Parti Sözcüsü Müslim Sarı, 26 ilde il başkanları, il yönetimleri ve disiplin kurullarına yönelik görevden alma kararları alındığını duyurdu. Sarı, 7 il başkanının disipline sevk edildiğini, 6 ilde ise yeni il başkanlarının görevlendirildiğini açıkladı.

2 /4 İhracı istenen il başkanları Ağrı İl Örgütü ve Merkez İlçe Örgütü Aksaray İl Örgütü Amasya İl Örgütü Batman İl Örgütü Bilecik İl Örgütü Bolu İl Örgütü Çanakkale İl Örgütü Denizli İl Örgütü Diyarbakır İl Örgütü

3 /4 Düzce İl Akçakoca Örgütü Eskişehir İl Örgütü Hakkari İl Örgütü Iğdır İl Örgütü Kars İl Örgütü Kırıkkale İl Örgütü Manisa İl Örgütü Mardin İl Örgütü