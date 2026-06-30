Bruno Fernandes kimdir, nereli kaç yaşında ve hangi takımda oynadı?

27 Haziran 2017'de, 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'ndan döndükten sonra Fernandes, Sporting'e beş yıllık bir sözleşmeyle, 8.5 milyon € artı bonuslar karşılığında katıldı. 29 Ocak 2020'de İngiliz kulübü Manchester United, Sporting ile Fernandes'in 80 milyon Euro'ya (67,6 milyon £) kadar bir ücret karşılığında transfer edilmesi için bir anlaşmaya vardı. 1 Nisan 2022'de Fernandes, kendisini bir yıl daha opsiyonlu olarak Haziran 2026'ya kadar Manchester United'da tutacak yeni bir sözleşme imzaladı.