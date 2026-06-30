Bruno Fernandes kimdir, nereli kaç yaşında ve hangi takımda oynadı?

Galatasaray, Manchester United'ın kaptanı Bruno Fernandes'i transfer listesine aldı. Sarı kırmızılıların, Bruno Fernandes'e yıllık 10 milyon avro seviyesinde maaş önermeyi planladığı, bonservis bedelinin ise 30 ila 35 milyon avro arasında oluşmasının beklendiği öğrenildi. Bruno Miguel Borges Fernandes, 8 Eylül 1994 tarihinde Portekiz’in Maia kentinde dünyaya gelen Portekizli millî futbolcudur. Profesyonel kariyerine İtalya’nın Novara takımında başlayan yıldız futbolcu; daha sonra Udinese, Sampdoria ve Sporting CP formalarını giydi. Ocak 2020’de İngiliz devi Manchester United’a transfer olan Bruno Fernandes, günümüzde Manchester United’da oynamakta ve takım kaptanlığını üstlenmektedir. İşte Bruno Fernandes'in futbol kariyeri.
Bruno Miguel Borges Fernandes, 8 Eylül 1994 tarihinde Portekiz'in Maia kentinde dünyaya gelmiş, günümüzün en etkili on numara ve oyun kurucu oyuncularından biri olarak kabul edilen 31 yaşında Portekizli millî futbolcudur. Futbol kariyerine ülkesinin Infesta ve Boavista altyapılarında başlayan Fernandes, profesyonel basamakları İtalya'da tırmanarak sırasıyla Novara, Udinese ve Sampdoria formalarını giymiştir. Buradaki performansıyla dikkat çekerek 2017 yılında ülkesine dönmüş ve Sporting CP çatısı altında çıktığı maçlarda attığı goller ve yaptığı asistlerle Avrupa'nın en skorer orta saha oyuncularından biri hâline gelmiştir.
16 Ağustos 2016'da Fernandes, kalıcı olarak imzalanma zorunluluğu ile Sampdoria'ya kiralık olarak taşındı. On iki gün sonra ligdeki ilk maçına Atlanta'yı 2-1 yendikleri maçta altı dakika oynayarak çıktı. Fernandes yeni takımı için ilk golünü 26 Eylül 2016'da Cagliari'ye 1-2 deplasmanda kaybettikleri maçta attı. Sezon boyunca Serie A'da 33 maçta 5 gol attı ve onuncu sırada bitirmelerine yardımcı oldu.
27 Haziran 2017'de, 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'ndan döndükten sonra Fernandes, Sporting'e beş yıllık bir sözleşmeyle, 8.5 milyon € artı bonuslar karşılığında katıldı. 29 Ocak 2020'de İngiliz kulübü Manchester United, Sporting ile Fernandes'in 80 milyon Euro'ya (67,6 milyon £) kadar bir ücret karşılığında transfer edilmesi için bir anlaşmaya vardı. 1 Nisan 2022'de Fernandes, kendisini bir yıl daha opsiyonlu olarak Haziran 2026'ya kadar Manchester United'da tutacak yeni bir sözleşme imzaladı.