MEMUR ZAMMI TEMMUZ 2026! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, zam oranı belli mi? Öğretmen, Polis, hemşire...

Temmuz ayına sayılı günler kala milyonlarca memurun gözü maaş zammına çevrildi. 2026 yılının ikinci yarısında uygulanacak zam oranı için enflasyon verileri yakından takip edilirken, toplu sözleşme artışı ve oluşacak enflasyon farkı yeni maaşları belirleyecek. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı haziran ayı enflasyon rakamları öncesinde memur zammına ilişkin tahminler gündemin ilk sıralarında yer alıyor.
Memur maaşlarına yapılacak 2026 Temmuz zammı için hesaplamalar hız kazandı. Açıklanan 5 aylık enflasyon farkı ile birlikte memurlar için oluşacak zam oranının önemli bir bölümü netleşmiş oldu. Haziran ayı verisinin açıklanmasıyla birlikte 6 aylık kesin oran ortaya çıkacak ve toplu sözleşme zammı da eklenerek nihai maaş artışı belirlenecek. Kamu çalışanları, Temmuz ayında maaşlara yansıyacak artış oranını yakından takip ediyor.
6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?
Haziran ayında piyasanın tahminine göre TÜFE 1,36 oranında gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon toplamda yüzde yüzde 18,19'a ulaşacak. Böylelikle SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 18,19'luk zammı garantileyecek. 6 aylık enflasyon farkı ise yüzde 6,48'e yükselecek. Memur ve memur emeklilerine bu durumda yüzde 7'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte toplamda 13,93 zam yapılacak.
KÜMÜLATİF ZAM HESAPLAMASI
6 Aylık Enflasyon: 18.19
6 Aylık Enflasyon Farkı: 6,48
Toplu Sözleşme Zam Oranı: 7
Enflasyon Farkı Dahil Zam Oranı: 13,93
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı, yüzde 13,93 artışla 70 bin 529 liraya, 27 bin 772 lira seviyesinde olan en düşük memur emeklisi aylığı ise 31 bin 643 liraya yükselecek.
KESİN ZAM ORANI 3 TEMMUZ'DA NETLEŞECEK
Memurlar ve emekliler zam oranını 3 Temmuz'da öğrenecek. Memurlar 15 Temmuz'da zamlı aylıklarını ve ek ödemelerini hesaplarında görecek. Memur emeklileri ise temmuz ayının başında maaşlarını zamsız olarak alacak. Zam oranının belli olmasının ardından yeni aylıklar hesaplanacak. Hesaplanan zam farkı ay içerisinde duyurulacak tarihte hesaplara yatırılacak.
TAHMİNLERE GÖRE YENİ ZAMLI MEMUR MAAŞLARI
Şube Müdürü 1/4 | Ocak-Haziran 2026 döneminde aldığı maaş 94.384 TL, Temmuz-Aralık 2026 dönemi yeni zamlı maaş 107.541 TL
Memur (Üniversite Mezunu) 9/1 | 64.397 TL'den 72.373 TL'ye yükselecek.
Uzman Öğretmen 1/4 | 81.219 TL'den 92.540 TL'ye yükselecek.
Öğretmen 1/4 | 73.368 TL'den 83.595 TL'ye yükselecek.
Başkomiser 3/1 | 89.214 TL'den 101.650 TL'ye yükselecek.
Polis Memuru 8/1 81.617 TL'den 92.994 TL'ye yükselecek.
Uzman Doktor 1/4 150.426 TL'den 171.395 TL'ye yükselecek.
Hemşire (Üniversite Mezunu) 5/1 74.770 TL'den 85.192 TL'ye yükselecek.
Mühendis 1/4 96.211 TL'den 109.622 TL'ye yükselecek.
Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1 66.870 TL'den 76.191 TL'ye yükselecek.
Profesör 1/4 135.089 TL'den 153.920 TL'ye yükselecek.
Araştırma Görevlisi 7/1 90.568 TL'den 103.193 TL'ye yükselecek.
Vaiz 1/4 76.653 TL'den 87.338 TL'ye yükselecek.
Avukat 1/4 90.000 TL'den 102.546 TL'ye yükselecek.
NOT: Haziran ayı enflasyonu 1,36 olarak açıklandığı kabul edilerek hesaplama yapılmıştır.
Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ve vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmezken, aile ve çocuk yardımı ödeneği eklenmiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneğinin hesaplanmasında çalışmayan ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.