NATO YASAKLARI BAŞLADI MI? NATO zirvesinde yasaklar neler, nerelerde uygulanacak?

Ankara, düzenlenecek 36. NATO Liderler Zirvesi öncesinde yoğun güvenlik önlemleriyle yeni bir döneme giriyor. Zirve kapsamında alınacak tedbirler doğrultusunda başkentte bazı yolların trafiğe kapatılması ve ulaşımda geçici düzenlemelere gidilmesi beklenirken, Ankara Valiliği de uygulanacak önlemlere ilişkin ayrıntıları kamuoyuyla paylaştı. Açıklamanın ardından vatandaşlar, hangi güzergâhların etkileneceğini ve yasakların ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı.

1 /4 Başkent Ankara, 36. NATO Liderler Zirvesi nedeniyle olağanüstü güvenlik önlemlerine hazırlanıyor. Zirve kapsamında çok sayıda devlet ve hükümet başkanının kente gelmesi beklenirken, Ankara Valiliği tarafından açıklanan trafik ve güvenlik tedbirleri de netleşti. Kent genelinde uygulanacak yol kapatmaları ve geçici trafik düzenlemeleri vatandaşların gündemindeki yerini aldı.

2 /4 NATO YASAKLARI BAŞLADI MI? Ankara Valiliği, 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi kapsamında, kent genelinde toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması ve benzeri etkinliklerin yasaklandığını bildirdi. 28 Haziran'da başlayan yasaklar 10 Temmuz'a kadar uygulanacak.

3 /4 NATO YASAKLARI NELER? Açıklamada, zirvenin yapılacağı alanlar, delegasyonların konaklayacağı yerler ve geçiş güzergahları başta olmak üzere belirlenen hassas bölgelere yetkisiz araç ve kişilerin girişinin engelleneceği kaydedildi.