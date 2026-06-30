TOKİ 20 bin konut açık satış başvurusu devam ediyor mu? Kurasız konut satışı devam eden il ve ilçeler hangileri?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 64 ilde kura şartı aranmaksızın başlatılan 20 bin konutluk dev açık satış kampanyasında başvuru süreci henüz bitmedi, aksine tüm hızıyla devam ediyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşların kura beklemeden, doğrudan konut seçerek dâhil olabildiği bu avantajlı dönemde resmi son başvuru tarihi 17 Temmuz 2026 olarak belirlendi. T.C. Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri yürütülen süreçte en kritik detay ise sistemin tamamen "başvuru önceliği" esasına göre çalışıyor olmasıdır. Herhangi bir çekiliş yapılmadığı ve ilk gelen adayların beğendikleri konutu doğrudan satın alma hakkı kazandığı bu süreçte, kontenjanların resmi kapanış tarihinden çok daha önce dolabileceği belirtiliyor. Proje kapsamında TOKİ biten satışlar ile kurasız açık satışı devam eden il ve ilçelerdeki son durumu açıkladı.