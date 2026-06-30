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AKARYAKITA İNDİRİM GELECEK Mİ? Benzin ve motorin fiyatları değişti mi, ne kadar? 30 Haziran 2026 güncel Akaryakıt fiyatları

AKARYAKITA İNDİRİM GELECEK Mİ? Benzin ve motorin fiyatları değişti mi, ne kadar? 30 Haziran 2026 güncel Akaryakıt fiyatları

15:2530/06/2026, Salı
G: 30/06/2026, Salı
Yeni Şafak
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Akaryakıt fiyatlarında yeni haftayla birlikte gözler yeniden pompa tabelalarına çevrildi. Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalar yakından takip edilirken, sürücüler 30 Haziran Salı günü itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim olup olmadığını araştırıyor. Öte yandan Temmuz ayında yürürlüğe girmesi beklenen otomatik ÖTV artışı da akaryakıt fiyatlarına ilişkin beklentileri artırmış durumda.

Milyonlarca araç sahibinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında son durum merak ediliyor. Haziran ayının son gününde benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yeni bir değişiklik yaşanıp yaşanmadığı araştırılırken, piyasalarda asıl dikkatler Temmuz ayında uygulanacak otomatik ÖTV güncellemesine çevrildi. Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik ise pompa fiyatları üzerindeki baskısını sürdürüyor.

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI 30 HAZİRAN 2026

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 62.29 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 64.57 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 31.99 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 62.11 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 64.39 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 31.39 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI 30 HAZİRAN 2026

Ankara'da benzin litre fiyatı: 63.23 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 65.64 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 31.97 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI 30 HAZİRAN 2026

İzmir’de benzin litre fiyatı: 63.50 TL

İzmir’de motorin litre fiyatı: 65.92 TL

İzmir’de LPG litre fiyatı: 31.79 TL

#akaryakıt
#benzin
#motorin
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