iPhone 18 Pro nasıl olacak? Apple iPhone 18 fiyat tahminleri

IPHONE 18 FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Yeni Apple serisinin net fiyatları henüz belli değil. Ancak iPhone 18 serisinin üst modellerinde katlanabilir özelliklerin bulunması nedeniyle fiyatların artması bekleniyor. Ayrıca ekstra batarya kapasitesinin etiketlere yansıyacağı düşünülüyor.

Analizlerine göre Apple'ın mevcut kârlılık oranını koruyabilmesi için iPhone 18 Pro'nun satış fiyatının yaklaşık 1.370 doların üzerinde olması gerekebilir. Ancak şirketin bugüne kadar izlediği fiyatlandırma stratejisi dikkate alındığında, cihazın 1.299 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulması daha olası bir senaryo olarak değerlendiriliyor. Bu durumda Apple'ın brüt kâr marjının yaklaşık yüzde 44 seviyesinde kalacağı öngörülüyor.

iPhone 18 Pro başlangıç fiyatının 1.399 doların üzerine çıkabileceği ifade ediliyor. Ancak yeni serinin net fiyatları yapılacak lansman sonrası netleşmesi bekleniyor.