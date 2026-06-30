iPhone 18 Pro nasıl olacak? Apple iPhone 18 fiyat tahminleri

Apple’ın iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerini eylül ayında tanıtmaya hazırlandığı belirtiliyor. Tanıtım öncesinde iPhone 18 Pro’ya ait olduğu iddia edilen düşme testi görüntüleri sızdırılırken, cihazın dayanıklılığına ilişkin ilk ipuçları da ortaya çıktı. Ayrıca yeni nesil A20 Pro işlemci başta olmak üzere kamera sistemi, tasarım ve performans özellikleriyle ilgili birçok gizli detay gün yüzüne çıktı.
Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 18 serisiyle ilgili sızıntılar teknoloji dünyasını sallarken, en çok merak edilen konulardan biri de yeni modellerin fiyat etiketleri oldu. Küresel çapta yaşanan yapay zekâ patlaması nedeniyle RAM ve depolama çipi maliyetlerinin hızla yükselmesi, Apple'ın bu yıl ciddi bir fiyat artışına gitmesini neredeyse kaçınılmaz kılıyor.
IPHONE 18 SERİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Apple'ın yıllardır sürdürdüğü ürün takvimine bağlı kalması halinde, iPhone 18 Pro Max'in 2026 yılının eylül ayında düzenlenecek tanıtım etkinliğinde görücüye çıkması ve kısa süre sonra satışa sunulması bekleniyor.
IPHONE 18 FİYATLARI NE KADAR OLACAK?
Yeni Apple serisinin net fiyatları henüz belli değil. Ancak iPhone 18 serisinin üst modellerinde katlanabilir özelliklerin bulunması nedeniyle fiyatların artması bekleniyor. Ayrıca ekstra batarya kapasitesinin etiketlere yansıyacağı düşünülüyor.
Analizlerine göre Apple'ın mevcut kârlılık oranını koruyabilmesi için iPhone 18 Pro'nun satış fiyatının yaklaşık 1.370 doların üzerinde olması gerekebilir. Ancak şirketin bugüne kadar izlediği fiyatlandırma stratejisi dikkate alındığında, cihazın 1.299 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulması daha olası bir senaryo olarak değerlendiriliyor. Bu durumda Apple'ın brüt kâr marjının yaklaşık yüzde 44 seviyesinde kalacağı öngörülüyor.
iPhone 18 Pro başlangıç fiyatının 1.399 doların üzerine çıkabileceği ifade ediliyor. Ancak yeni serinin net fiyatları yapılacak lansman sonrası netleşmesi bekleniyor.
IPHONE 18 BEKLENEN ÖZELLİKLERİ NELER?
Tanıtım Tarihi: Apple'ın iPhone 18 Pro Max modelini Eylül 2026'da düzenleyeceği geleneksel lansman etkinliğinde tanıtması bekleniyor. Renk seçeneklerinde de dikkat çekici yenilikler öne çıkıyor. Sızıntılara göre Apple'ın yeni gözde rengi "Dark Cherry" adı verilen koyu kırmızı ton olacak. Bunun yanında Açık Mavi, Gümüş ve Koyu Gri seçeneklerinin de kullanıcılarla buluşması bekleniyor.
Ekran: Yeni modelde 6.9 inç büyüklüğünde LTPO OLED ekran teknolojisinin kullanılması bekleniyor.
İşlemci: iPhone 18 Pro Max'in gücünü, Apple'ın 2 nanometre üretim teknolojisiyle geliştireceği yeni nesil A20 Pro işlemciden alacağı tahmin ediliyor.
RAM Kapasitesi: Cihazın, yapay zekâ destekli özellikleri daha verimli çalıştırabilmesi için 12 GB RAM ile gelmesi bekleniyor.
Depolama Seçenekleri: Kullanıcılara 256 GB'tan başlayıp 2 TB'a kadar uzanan farklı depolama alternatiflerinin sunulacağı konuşuluyor. Teknoloji kulislerinde konuşulan bilgilere göre Apple, iPhone 18 Pro Max'te mevcut tasarım çizgisini korurken bazı önemli yeniliklere imza atacak.