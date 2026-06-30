Southampton’da geçirdiği ilk sezonda beklentileri karşılayamayan Mario Lemina’nın Galatasaray macerası ise 2019-2020 sezonunda yaşandı. Gabonlu futbolcu her ne kadar taraftarın gönlünü kazansa da maddi sebeplerden dolayı Southampton’a geri döndü ve yeni sezonda Fulham’a kiralandı. 2021 Temmuz ayında 5.5 milyon Euro bedelle Fransız ekibi Nice’e katılan Lemina, 2 yıl süren Fransa macerasının ardından 11 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Wolverhampton Wanderers’a transfer oldu.

Wolves’ta 2 sezon top koşturan 32 yaşındaki Gabonlu orta saha oyuncusu, Şubat 2025’te 2.5 milyon Euro karşılığında Galatasaray’daki ikinci dönemine başladı. Galatasaray ile o dönem 1.5+1 yıllık sözleşme imzalayan Mario Lemina’nın sözleşmesi 30 Haziran 2026 sona eriyor.