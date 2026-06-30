Galatasaray ile sözleşmesinin son gününe giren Mario Lemina için ilk talibin İspanya’dan çıktığı öne sürüldü. Sarı-kırmızılı yönetimle yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı belirtilen Gabonlu futbolcunun geleceği, Türkiye Futbol Federasyonunun 10+2 olarak uyguladığı yabancı oyuncu kuralında değişikliğe gitmemesi nedeniyle belirsizliğini koruyor. Bu gelişmelerin ardından La Liga ekiplerinden Valencia’nın Lemina’yı kadrosuna katmak için harekete geçtiği iddia edildi. Peki Valencia, Mario Lemina’yı transfer edecek mi? İşte transfer gündeminin detayları.
Mario Lemina, geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 41 resmi karşılaşmada görev aldı. Deneyimli orta saha oyuncusu bu süreçte 3 gol ve 2 asistlik katkı sağlayarak sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluk yolculuğunda önemli rol üstlenen isimler arasında yer aldı.
Mario Lemina Galatasaray’dan ayrılıyor mu?
İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre La Liga ekiplerinden Valencia, Galatasaray'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Mario Lemina'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. Haberde, İspanyol kulübünün Gabonlu futbolcuyu transfer listesine aldığı ve şartların oluşması halinde resmi girişimlerde bulunabileceği aktarıldı.
Haberde yer alan bilgilere göre 32 yaşındaki Mario Lemina'nın da uygun şartların oluşması halinde kariyerine İspanya'da devam etmeye sıcak baktığı öne sürüldü. Taraflar arasında henüz resmi bir anlaşma bulunmasa da transfer ihtimalinin yaz döneminde gündemde kalabileceği ifade edildi.
Mario Lemina kaç yaşında?
Mario Rene Junior Lemina, 1 Eylül 1993 tarihinde Gabon’un Libreville kentinde doğdu.
Fransa futbol kariyerine başlayan Lemina, 2013 yılında Lorient altyapısından transfer olduğu Marsilya’da yükselişe geçti ve 2015 senesinde İtalyan devi Juventus’a katıldı. Torino ekibiyle 2017 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi finali tecrübesi yaşayan Lemina’nın sonraki durağı, o dönem İngiltere Premier Lig’de mücadele eden Southampton oldu.
Southampton’da geçirdiği ilk sezonda beklentileri karşılayamayan Mario Lemina’nın Galatasaray macerası ise 2019-2020 sezonunda yaşandı. Gabonlu futbolcu her ne kadar taraftarın gönlünü kazansa da maddi sebeplerden dolayı Southampton’a geri döndü ve yeni sezonda Fulham’a kiralandı. 2021 Temmuz ayında 5.5 milyon Euro bedelle Fransız ekibi Nice’e katılan Lemina, 2 yıl süren Fransa macerasının ardından 11 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Wolverhampton Wanderers’a transfer oldu.
Wolves’ta 2 sezon top koşturan 32 yaşındaki Gabonlu orta saha oyuncusu, Şubat 2025’te 2.5 milyon Euro karşılığında Galatasaray’daki ikinci dönemine başladı. Galatasaray ile o dönem 1.5+1 yıllık sözleşme imzalayan Mario Lemina’nın sözleşmesi 30 Haziran 2026 sona eriyor.