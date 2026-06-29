MEMUR ZAMMI HESAPLAMA 2026: Memur zammı yüzde 13,94 olursa yeni maaşlar ne kadar olacak? Polis, öğretmen, hemşire, vaiz ve doktorun temmuz zammında son hesap

İlk beş aylık enflasyon verileri





Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre aylık enflasyon oranları şöyle gerçekleşti:





Ocak: Yüzde 4,84

Şubat: Yüzde 2,96

Mart: Yüzde 1,94

Nisan: Yüzde 4,18

Mayıs: Yüzde 1,71





Mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,71 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 32,61, on iki aylık ortalamalara göre enflasyon ise yüzde 32,24 olarak kaydedildi.





TÜFE, 2026 yılının başından mayıs ayı sonuna kadar yüzde 16,61 artış gösterdi.