MEMUR ZAMMI HESAPLAMA 2026: Memur zammı yüzde 13,94 olursa yeni maaşlar ne kadar olacak? Polis, öğretmen, hemşire, vaiz ve doktorun temmuz zammında son hesap

Temmuz 2026 memur zammı için gözler haziran enflasyonu verisine çevrildi. Polis, öğretmen, doktor, hemşire ve diğer kamu çalışanlarının maaş artışı, mevcut hesaplamaya göre yüzde 12,40’a ulaşırken, TCMB beklentisinin gerçekleşmesi halinde zam oranının yüzde 13,94’e yükselmesi bekleniyor.
Temmuz 2026 memur zammı, haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından kesinleşecek. Mevcut hesaplamada yüzde 12,40 olan artış oranı, haziran enflasyonunun yüzde 1,36 gerçekleşmesi durumunda yüzde 13,94’e yükselecek.
Temmuz 2026 memur zammı nasıl belirlenecek?
Temmuz 2026 memur zammı, Türkiye İstatistik Kurumunun haziran ayına ilişkin enflasyon verisini açıklamasıyla netleşecek. Polis, öğretmen, doktor, hemşire ve diğer kamu çalışanlarının maaşlarına uygulanacak artışta, altı aylık enflasyon farkı ile yüzde 7’lik toplu sözleşme zammı etkili olacak.
Yılın ilk beş ayına ilişkin enflasyon verileri açıklanırken gözler, hesaplamanın son aşaması olan haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi verisine çevrildi.
İlk beş aylık enflasyon verileri
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre aylık enflasyon oranları şöyle gerçekleşti:
Ocak: Yüzde 4,84
Şubat: Yüzde 2,96
Mart: Yüzde 1,94
Nisan: Yüzde 4,18
Mayıs: Yüzde 1,71
Mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,71 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 32,61, on iki aylık ortalamalara göre enflasyon ise yüzde 32,24 olarak kaydedildi.
TÜFE, 2026 yılının başından mayıs ayı sonuna kadar yüzde 16,61 artış gösterdi.
Beş aylık memur zammı hesabı
Açıklanan ilk beş aylık veriler doğrultusunda memur maaşlarına ilişkin mevcut hesaplama şu şekilde oluştu:
Toplam enflasyon: Yüzde 16,60
Beş aylık enflasyon farkı: Yüzde 5,04
Toplu sözleşme zammı: Yüzde 7
Kümülatif maaş artışı: Yüzde 12,40
Bu hesaplamaya göre memurlar, haziran enflasyonu açıklanmadan önce yüzde 12,40 oranında artışı hak etmiş durumda. Kesin oran, haziran ayı verisinin hesaplamaya eklenmesiyle ortaya çıkacak.
TCMB anketine göre zam oranı yüzde 13,94 olabilir
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Piyasa Katılımcıları Anketi’nde haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,36 olarak açıklandı.
Haziran enflasyonunun anketteki beklentiyle aynı oranda gerçekleşmesi durumunda altı aylık hesaplamanın şöyle oluşması bekleniyor:
- Altı aylık toplam enflasyon: Yüzde 18,19
- Altı aylık enflasyon farkı: Yüzde 6,48
- Toplu sözleşme zammı: Yüzde 7
- Kümülatif memur zammı: Yüzde 13,94
Bu senaryoda polis, öğretmen, doktor, hemşire ve diğer kamu çalışanlarının maaşlarına temmuz ayında yüzde 13,94 oranında artış uygulanacak.
Aynı enflasyon beklentisinin gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin altı aylık maaş artış oranı ise yüzde 18,19 olacak.
Kesin memur zammı haziran enflasyonuyla açıklanacak
Temmuz ayında uygulanacak kesin memur zammı oranı, haziran ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından belli olacak. Yeni oranla birlikte kamu çalışanlarının unvanlara göre güncel maaşları da yeniden hesaplanacak.
Temmuz 2026 memur maaş zammı için beklenen rakamlar
Şube Müdürü: Mevcut maaş 94.384 TL; 5 aylık TÜFE’ye göre 106.087,62 TL; TCMB’nin 6 aylık TÜFE beklentisine göre 107.541,13 TL.
Memur: Mevcut maaş 64.397 TL; 5 aylık TÜFE’ye göre 72.382,23 TL; TCMB’nin 6 aylık TÜFE beklentisine göre 73.373,94 TL.
Uzman Öğretmen: Mevcut maaş 81.219 TL; 5 aylık TÜFE’ye göre 91.290,16 TL; TCMB’nin 6 aylık TÜFE beklentisine göre 92.540,93 TL.
Öğretmen: Mevcut maaş 73.368 TL; 5 aylık TÜFE’ye göre 82.465,63 TL; TCMB’nin 6 aylık TÜFE beklentisine göre 83.595,50 TL.
Başkomiser: Mevcut maaş 89.214 TL; 5 aylık TÜFE’ye göre 100.276,54 TL; TCMB’nin 6 aylık TÜFE beklentisine göre 101.650,43 TL.
Polis Memuru: Mevcut maaş 81.617 TL; 5 aylık TÜFE’ye göre 91.737,51 TL; TCMB’nin 6 aylık TÜFE beklentisine göre 92.994,41 TL.
Uzman Doktor: Mevcut maaş 150.426 TL; 5 aylık TÜFE’ye göre 169.078,82 TL; TCMB’nin 6 aylık TÜFE beklentisine göre 171.395,38 TL.
Hemşire: Mevcut maaş 74.770 TL; 5 aylık TÜFE’ye göre 84.041,48 TL; TCMB’nin 6 aylık TÜFE beklentisine göre 85.192,94 TL.
Mühendis: Mevcut maaş 96.211 TL; 5 aylık TÜFE’ye göre 108.141,16 TL; TCMB’nin 6 aylık TÜFE beklentisine göre 109.622,81 TL.
Teknisyen: Mevcut maaş 66.870 TL; 5 aylık TÜFE’ye göre 75.161,88 TL; TCMB’nin 6 aylık TÜFE beklentisine göre 76.191,68 TL.
Profesör: Mevcut maaş 135.089 TL; 5 aylık TÜFE’ye göre 151.840,04 TL; TCMB’nin 6 aylık TÜFE beklentisine göre 153.920,41 TL.
Araştırma Görevlisi: Mevcut maaş 90.568 TL; 5 aylık TÜFE’ye göre 101.798,43 TL; TCMB’nin 6 aylık TÜFE beklentisine göre 103.193,18 TL.
Vaiz: Mevcut maaş 76.653 TL; 5 aylık TÜFE’ye göre 86.157,97 TL; TCMB’nin 6 aylık TÜFE beklentisine göre 87.338,43 TL.
Avukat: Mevcut maaş 90.000 TL; 5 aylık TÜFE’ye göre 101.160 TL; TCMB’nin 6 aylık TÜFE beklentisine göre 102.546 TL.
Not: Maaşlara, çalışmayan eş ile 0-6 yaş arasındaki iki çocuk için verilen aile yardımı dahildir