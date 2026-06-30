Araçların değer kaybı nasıl hesaplanacak? Trafik sigortasında neler değişiyor, yeni düzenlemede neler var?

Araç onarımlarında temel ilke olarak orijinal parça kullanımı benimsendi. Ancak, orijinal parçanın temin edilememesi, teknik olarak değiştirme imkanının bulunmaması, araç sahibinin onay vermesi durumlarında yeniden kullanılabilir veya eşdeğer parçaların kullanılmasına imkan tanınıyor. Hasar gören parçanın orijinal olmaması halinde ise parçanın onarımı mümkün değilse yeniden kullanılabilir veya eşdeğer parça ile değiştirilebilecek.

Yeni düzenleme ile ağır hasarlı araçlara ilişkin tazminat ödemelerinde belge şartı getirildi. Buna göre, eksper raporuyla aracın ağır hasarlı olduğunun tespit edilmesi halinde, aracın trafikten çekildiğini gösteren “trafikten çekilmiştir” kaşeli tescil belgesi sigorta şirketine sunulmadan tazminat ödenemeyecek.