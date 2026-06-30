Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Brent petroldeki düşüş sonrası akaryakıt ürününde indirim beklentisi oluştu. Araç sahibini ilgilendiren haber geldi. Çarşamba gününden geçerli olacak olacak şekilde LPG otogazda 0.52 TL indirim bekleniyor. Peki benzin ve motorinde indirim olacak mı? İşte 30 Haziran akaryakıt fiyatlarında son durum.
Küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi artışları, akaryakıt etiketlerini doğrudan etkilemeyi sürdürüyor. Akaryakıt grubundan LPG otogaza 2 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere 52 kuruş indirim bekleniyor.
Benzine ve motorine zam ya da indirim var mı?
Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 2 Temmuz 2026 tarihinden itibaren LPG otogaz grubunda 52 kuruşluk bir indirim bekleniyor. Benzin ve motorin gruplarında ise henüz fiyat değişikliği sinyali yok. İşte güncel akaryakıt fiyatları.
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin: 62.11 TL
Motorin: 64.39 TL
LPG: 31.39 TL
İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin: 62.29 TL
Motorin: 64.57 TL
LPG: 31.99 TL
Ankara güncel akaryakıt fiyatları
Benzin: 63.23 TL
Motorin: 65.64 TL
LPG: 31.97 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin: 63.50 TL
Motorin: 65.92 TL
LPG: 31.79 TL
Akaryakıt fiyatları nasıl neye göre hesaplanıyor?
Türkiye'de akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol piyasalarındaki fiyatlar ve döviz kuruna göre belirleniyor. Brent petrol fiyatlarındaki değişimler ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt maliyetlerini doğrudan etkiliyor. Özel akaryakıt şirketlerinin kendi maliyetlerine göre belirlediği fiyatlar, şehirlere ve hatta semtlere göre farklılık gösterebiliyor.