Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Akaryakıt fiyatları son durum: 30 Haziran benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? İndirim var mı?

Akaryakıt fiyatları son durum: 30 Haziran benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? İndirim var mı?

10:0530/06/2026, Salı
G: 30/06/2026, Salı
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Brent petroldeki düşüş sonrası akaryakıt ürününde indirim beklentisi oluştu. Araç sahibini ilgilendiren haber geldi. Çarşamba gününden geçerli olacak olacak şekilde LPG otogazda 0.52 TL indirim bekleniyor. Peki benzin ve motorinde indirim olacak mı? İşte 30 Haziran akaryakıt fiyatlarında son durum.

Küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi artışları, akaryakıt etiketlerini doğrudan etkilemeyi sürdürüyor. Akaryakıt grubundan LPG otogaza 2 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere 52 kuruş indirim bekleniyor.

Benzine ve motorine zam ya da indirim var mı?

Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 2 Temmuz 2026 tarihinden itibaren LPG otogaz grubunda 52 kuruşluk bir indirim bekleniyor. Benzin ve motorin gruplarında ise henüz fiyat değişikliği sinyali yok. İşte güncel akaryakıt fiyatları.

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 62.11 TL

Motorin: 64.39 TL

LPG: 31.39 TL

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 62.29 TL

Motorin: 64.57 TL

LPG: 31.99 TL

Ankara güncel akaryakıt fiyatları

Benzin: 63.23 TL

Motorin: 65.64 TL

LPG: 31.97 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 63.50 TL

Motorin: 65.92 TL

LPG: 31.79 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl neye göre hesaplanıyor?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol piyasalarındaki fiyatlar ve döviz kuruna göre belirleniyor. Brent petrol fiyatlarındaki değişimler ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt maliyetlerini doğrudan etkiliyor. Özel akaryakıt şirketlerinin kendi maliyetlerine göre belirlediği fiyatlar, şehirlere ve hatta semtlere göre farklılık gösterebiliyor.

#Akaryakıt fiyatları
#benzin fiyatı
#motorin fiyatı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
12. YARGI PAKETİ SON DAKİKA AF: 12. yargı paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler? 12. Yargı Paketi ile af ve infaz düzenlemesi çıkacak mı?