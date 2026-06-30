ANKARA'DA KAPALI OLACAK YOLLAR HANGİLERİ? Nato zirvesi yasakları ne zaman başlayacak? NATO Zirvesi nedeniyle yollar hangi tarihte kapanacak?

Türkiye’nin diplomasi başkenti Ankara, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için yoğun güvenlik önlemlerine hazırlanıyor. Zirve öncesinde Ankara Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda kent genelinde geniş çaplı güvenlik planlaması yapılırken, özellikle kritik bölgelerde “Kırmızı Alan” uygulamasına geçileceği bildirildi. Devlet başkanlarının katılacağı zirve nedeniyle şehir merkezinde trafik düzenlemeleri ve geçici yol kapatmalarının gündeme gelebileceği belirtilirken, vatandaşlar hangi güzergâhların etkileneceğini araştırıyor.
Ankara, dünya liderlerini bir araya getirecek NATO Zirvesi öncesinde yüksek güvenlik önlemleriyle gündemde. 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde yapılacak 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında kentte geniş güvenlik çemberi oluşturulurken, bazı bölgelerde “Kırmızı Alan” uygulamasının devreye alınacağı ifade ediliyor. Zirve süresince özellikle Çankaya ve çevresi başta olmak üzere kritik noktalarda trafik akışında kısıtlamalar ve geçici yol kapatmaları yapılabileceği öngörülüyor. Kesin kapanacak yolların ise resmi duyurularla açıklanması bekleniyor.
NATO ZİRVESİNDE HANGİ YOLLAR KAPALI OLACAK?
Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi kapsamında, Esenboğa Havalimanı çevresi, zirvenin yapılacağı alan, protokol güzergahları ve delegasyonların konaklayacağı bölgelerde kırmızı alan uygulaması yapılacak.
Esenboğa Havalimanı ile zirve için kullanılacak Etimesgut Havalimanı güzergahları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bulunduğu Söğütözü Mahallesi, zirve katılımcılarının konaklayacağı otellerin çevresi ve geçiş güzergahları kırmızı alan olarak belirlenecek. Söz konusu bölgelere araç ve yaya girişleri kontrollü şekilde sağlanacak. Delegasyonların konaklayacağı 15 otelin bulunduğu bölgelerde de güvenlik tedbirleri artırılacak.
40 BİN EMNİYET VE JANDARMA PERSONELİ SAHADA OLACAK
Zirve süresince 40 bin emniyet ve jandarma personeli sahada görev yapacak. Güvenlik tedbirlerine sivil polisler de destek verecek.
Ankara genelindeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının yanı sıra 100 kritik noktaya üst düzey gözcü kameralar yerleştirilecek.
Esenboğa Havalimanı ve çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri uygulanacak. Havalimanına yurt dışından yapılacak uçuşlara kısıtlama getirilecek.
GÜVENLİK TEDBİRLERİ EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARILACAK
NATO zirvesi dolayısıyla başkentte güvenlik ve ulaşım tedbirleri en üst seviyeye çıkarılacak.
Bu kapsamda, kentte 1-15 Temmuz arasında gösteri ve yürüyüşlere izin verilmeyecek.
Ankara'ya giriş noktalarında güvenlik kontrolleri sıklaştırılacak. Zirveye katılacak delegasyonların yanı sıra lider eşlerinin katılacağı kültürel gezi programları için de ayrı güvenlik planlaması yapılacak.
Yurt dışında eylemlere karıştığı ve güvenlik birimlerince takip edildiği bildirilen kişilerin Türkiye'de olası protesto girişimlerinde yer almalarını önlemek amacıyla ilgili ülkelerle bilgi paylaşımı yapılacak. Bu kapsamda, haklarında istihbarat raporu bulunan kişilerin Esenboğa Havalimanı'ndan başkente girişine izin verilmeyecek.
Hazırlıklar, geçen yılki NATO Zirvesi'ne yaklaşık 6 bin kişinin katılması dikkate alınarak en az bu büyüklükte bir katılım senaryosuna göre yürütülüyor.