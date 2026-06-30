Kademeli Emeklilik son durum ne, yeni gelişme var mı? 1999 öncesi ve sonrasına emeklilik sistemi değişiyor mu? Kademeli emeklilik yaş gün prim tablosu

KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI?

Kademeli emeklilik konusunda kamuoyunda çeşitli beklentiler bulunsa da şu an için yürürlüğe girmiş resmi bir düzenleme bulunmuyor. Hükümet ve ilgili bakanlıklar tarafından zaman zaman emeklilik sistemiyle ilgili açıklamalar yapılsa da kademeli emekliliğe ilişkin resmi bir yasa teklifi veya kesinleşmiş çalışma açıklanmadı. Bu nedenle mevcut emeklilik şartları uygulanmaya devam ediyor.