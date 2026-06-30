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Adli tatil ne zaman başlayacak ve hangi gün sona erecek? Adli tatilde hangi davalar görülür? İşte 2026 takvimi

Adli tatil ne zaman başlayacak ve hangi gün sona erecek? Adli tatilde hangi davalar görülür? İşte 2026 takvimi

21:4830/06/2026, Salı
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2026 adli tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek ve hangi davalar görülmeye devam edecek? Türkiye genelinde mahkemelerde olağan çalışma düzeninin sınırlanacağı adli tatil, 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü sona erecek. Tutuklu dosyaları, nafaka davaları, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz talepleri gibi ivedi işler ise nöbetçi mahkemeler tarafından görülmeye devam edecek.

2026 adli tatil dönemi 20 Temmuz Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ağustos Pazartesi günü sona erecek. Bu süreçte rutin duruşmalara ara verilirken nöbetçi mahkemeler ve savcılıklar, kanunda belirtilen ivedi dava ve işlemleri yürütmeye devam edecek.

2026 adli tatil ne zaman başlayacak?


2026 adli tatil, Türkiye genelindeki yargı teşkilatında 20 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre her yıl aynı tarihler arasında uygulanan adli tatil, 31 Ağustos’ta sona eriyor.


Adli tatil süresince yargı faaliyetleri tamamen durmayacak. Nöbetçi mahkemeler ve savcılıklar, tutuklu dosyaları ile gecikmesinde sakınca bulunan dava ve işlemler için görev yapmayı sürdürecek.


2026 adli tatil takvimi

  • Başlangıç: 20 Temmuz 2026 Pazartesi
  • Bitiş: 31 Ağustos 2026 Pazartesi
  • Toplam süre: 43 gün
  • Yeni adli yılın başlangıcı: 1 Eylül 2026 Salı


Yeni adli yılın başlamasıyla birlikte mahkemeler 1 Eylül Salı gününden itibaren olağan çalışma düzenine dönecek.

Adli tatilde hangi davalar görülmeye devam edecek?


Adli tatil, adliyelerin tamamen kapandığı veya bütün yargı işlemlerinin durduğu bir dönem değil. Kanunlarda ivedi kabul edilen dosya ve talepler, nöbetçi mahkemeler tarafından değerlendirilmeye devam edecek.


Bu dönemde görülebilecek başlıca dava ve işlemler şöyle:


  • İhtiyati tedbir ve ihtiyati haciz talepleri,
  • Nafaka davaları,
  • Soybağı, velayet ve vesayete ilişkin ivedi işler,
  • Tutuklu dosyaları ve tutukluluk incelemeleri,
  • İşçilerin hizmet akdi veya iş sözleşmesinden doğan davaları,
  • Nüfus kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin dava ve işler.


Hukuk davalarında adli tatilde görülebilecek işler, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 103’üncü maddesinde düzenleniyor. Ceza soruşturmaları, tutuklu yargılamalar ve diğer ivedi ceza işlemleri ise Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamındaki nöbet düzeniyle sürdürülüyor.

Rutin duruşmalara geçici olarak ara verilecek


Adli tatil kapsamına giren ve ivedi kabul edilmeyen davalarda rutin duruşmalar bu dönemde yapılmayacak. Ancak tarafların anlaşması veya mahkemenin işin ivedi olduğuna karar vermesi gibi kanunda düzenlenen durumlar saklı tutulacak.


Adli tatilin 31 Ağustos’ta sona ermesinin ardından yeni adli yıl 1 Eylül 2026 Salı günü başlayacak. Böylece mahkemeler, savcılıklar ve diğer yargı birimleri olağan çalışma takvimine dönecek.

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