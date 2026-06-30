Fransa ile İsveç son 16 bileti için sahaya çıkıyor: Fransa-İsveç maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler ve canlı yayın bilgileri

Fransa grubunu üç galibiyetle tamamladı





2026 FIFA Dünya Kupası’nda I Grubu’nda mücadele eden Fransa; Norveç, Senegal ve Irak ile karşılaştı. Fransız ekibi, üç grup maçını da kazanarak 9 puanla lider olarak son 32 turuna yükseldi.





Fransa’nın grup aşamasında aldığı sonuçlar şöyle:





Fransa 3-1 Senegal

Fransa 3-0 Irak

Fransa 4-1 Norveç





Fransa, bu karşılaşmalarda toplam 10 gol atarken kalesinde 2 gol gördü.