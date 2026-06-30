Fransa ile İsveç son 16 bileti için sahaya çıkıyor: Fransa-İsveç maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler ve canlı yayın bilgileri

Fransa-İsveç maçı, 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Peki Fransa-İsveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayımlanacak? Kritik karşılaşmanın yayın bilgileri, muhtemel 11’leri, takımların grup performansları ve maç öncesi öne çıkan tüm ayrıntılar haberimizde.
Fransa-İsveç maçı, 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda 1 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. New York/New Jersey Stadyumu’ndaki karşılaşma TRT 1’den canlı ve şifresiz yayımlanacak.
Fransa-İsveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fransa-İsveç maçı, 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda 1 Temmuz Çarşamba günü saat 00.00’da başlayacak. New York/New Jersey Stadyumu’nda oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayımlanacak.
Karşılaşmaya ilişkin temel bilgiler şöyle:
- Tarih: 1 Temmuz Çarşamba
- Saat: 00.00
- Stat: New York/New Jersey Stadyumu
- Yayın kanalı: TRT 1
- Tur: Son 32 turu
Fransa grubunu üç galibiyetle tamamladı
2026 FIFA Dünya Kupası’nda I Grubu’nda mücadele eden Fransa; Norveç, Senegal ve Irak ile karşılaştı. Fransız ekibi, üç grup maçını da kazanarak 9 puanla lider olarak son 32 turuna yükseldi.
Fransa’nın grup aşamasında aldığı sonuçlar şöyle:
Fransa 3-1 Senegal
Fransa 3-0 Irak
Fransa 4-1 Norveç
Fransa, bu karşılaşmalarda toplam 10 gol atarken kalesinde 2 gol gördü.
İsveç en iyi üçüncüler arasına girdi
İsveç ise Hollanda, Japonya ve Tunus’un bulunduğu F Grubu’nda mücadele etti. Turnuvaya Tunus karşısında aldığı 5-1’lik galibiyetle başlayan İsveç, ikinci maçında Hollanda’ya aynı skorla mağlup oldu.
İsveç, grup aşamasının son maçında Japonya ile 1-1 berabere kaldı. Topladığı 4 puanla en iyi üçüncü takımlar arasına giren İsveç, son 32 turu biletini aldı.
İsveç’in grup aşamasındaki sonuçları şöyle:
İsveç 5-1 Tunus
Hollanda 5-1 İsveç
Japonya 1-1 İsveç
Fransa-İsveç muhtemel 11’leri
Fransa: Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Digne, Rabiot, Tchouaméni, Olise, Dembélé, Barcola, Mbappé.
İsveç: Zetterström, Lagerbielke, Starfelt, Lindelöf, Bernhardsson, Gudmundsson, Bergvall, Ayari, Elanga, Isak, Gyökeres.
Fransa ile İsveç arasındaki son 32 turu karşılaşmasının ardından yoluna son 16 turunda devam edecek takım belli olacak.