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Fransa ile İsveç son 16 bileti için sahaya çıkıyor: Fransa-İsveç maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler ve canlı yayın bilgileri

Fransa ile İsveç son 16 bileti için sahaya çıkıyor: Fransa-İsveç maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler ve canlı yayın bilgileri

21:5830/06/2026, Salı
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Fransa-İsveç maçı, 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Peki Fransa-İsveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayımlanacak? Kritik karşılaşmanın yayın bilgileri, muhtemel 11’leri, takımların grup performansları ve maç öncesi öne çıkan tüm ayrıntılar haberimizde.

Fransa-İsveç maçı, 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda 1 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. New York/New Jersey Stadyumu’ndaki karşılaşma TRT 1’den canlı ve şifresiz yayımlanacak.

Fransa-İsveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?


Fransa-İsveç maçı, 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda 1 Temmuz Çarşamba günü saat 00.00’da başlayacak. New York/New Jersey Stadyumu’nda oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayımlanacak.


Karşılaşmaya ilişkin temel bilgiler şöyle:


  • Tarih: 1 Temmuz Çarşamba
  • Saat: 00.00
  • Stat: New York/New Jersey Stadyumu
  • Yayın kanalı: TRT 1
  • Tur: Son 32 turu

Fransa grubunu üç galibiyetle tamamladı


2026 FIFA Dünya Kupası’nda I Grubu’nda mücadele eden Fransa; Norveç, Senegal ve Irak ile karşılaştı. Fransız ekibi, üç grup maçını da kazanarak 9 puanla lider olarak son 32 turuna yükseldi.


Fransa’nın grup aşamasında aldığı sonuçlar şöyle:


Fransa 3-1 Senegal

Fransa 3-0 Irak

Fransa 4-1 Norveç


Fransa, bu karşılaşmalarda toplam 10 gol atarken kalesinde 2 gol gördü.

İsveç en iyi üçüncüler arasına girdi


İsveç ise Hollanda, Japonya ve Tunus’un bulunduğu F Grubu’nda mücadele etti. Turnuvaya Tunus karşısında aldığı 5-1’lik galibiyetle başlayan İsveç, ikinci maçında Hollanda’ya aynı skorla mağlup oldu.


İsveç, grup aşamasının son maçında Japonya ile 1-1 berabere kaldı. Topladığı 4 puanla en iyi üçüncü takımlar arasına giren İsveç, son 32 turu biletini aldı.


İsveç’in grup aşamasındaki sonuçları şöyle:


İsveç 5-1 Tunus

Hollanda 5-1 İsveç

Japonya 1-1 İsveç

Fransa-İsveç muhtemel 11’leri


Fransa: Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Digne, Rabiot, Tchouaméni, Olise, Dembélé, Barcola, Mbappé.


İsveç: Zetterström, Lagerbielke, Starfelt, Lindelöf, Bernhardsson, Gudmundsson, Bergvall, Ayari, Elanga, Isak, Gyökeres.


Fransa ile İsveç arasındaki son 32 turu karşılaşmasının ardından yoluna son 16 turunda devam edecek takım belli olacak.

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