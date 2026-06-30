2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihler hangi gün başlayacak, kılavuz yayınlandı mı? ÖSYM takvimi

2026 YKS sonuçları ve üniversite tercih tarihleri, sınava katılan binlerce adayın akıllarındaki ilk sorular oldu. Hafta sonu tamamlanan üniversite sınavında şimdiden puan hesaplaması yapmaya başlayan adaylar, hayallerindeki bölümlere girebilmek adına sonuçların hangi gün açıklanacağını araştırıyor. Ayrıca YKS tercih tarihi de hem öğrencilerin hem de velilerin yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. İşte ÖSYM takvimine göre, 2026 YKS sonuçlarının açıklanacağı ve tercihlerin başlayacağı tarihler.

1 /4 2026 YKS sonuçları, ÖSYM’nin sınav takvimine göre 22 Temmuz 2026’da açıklanacak. Adaylar sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sorgulayabilecek; üniversite tercih tarihleri için ise ÖSYM’nin duyurusu beklenecek.

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2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre 2026 YKS sonuçları, 22 Temmuz 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak.

Adaylar, sonuçların ilan edilmesinin ardından ÖSYM’nin sonuç sorgulama sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sınav sonuçlarını görüntüleyebilecek.

Sonuç sorgulama sürecine ilişkin öne çıkan bilgiler şöyle:

Sonuç tarihi: 22 Temmuz 2026

Sonuçları açıklayacak kurum: ÖSYM

Sorgulama yöntemi: ÖSYM sonuç sorgulama sistemi

Giriş bilgileri: T.C. kimlik numarası ve aday şifresi



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Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak?

2026 YKS üniversite tercih sürecinin başlangıç tarihi henüz açıklanmadı. Tercih takviminin, sonuçların ilan edilmesinin ardından ÖSYM tarafından duyurulması bekleniyor.

Geçen yıl YKS sonuçları 19 Temmuz’da açıklanmış, üniversite tercihleri ise 1 Ağustos’ta başlamıştı. Bu takvim dikkate alındığında 2026 üniversite tercihlerinin de ağustos ayının ilk günlerinde başlaması bekleniyor.

Ancak bu tarih, geçmiş yılın takvimine dayanan bir öngörü niteliği taşıyor. Adayların kesin başlangıç ve bitiş tarihleri için ÖSYM tarafından yayımlanacak 2026 YKS tercih duyurusunu takip etmesi gerekiyor.

