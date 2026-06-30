Milyonlarca çalışan bekliyor: Temmuz yaklaşırken asgari ücrette son durum ne? Ara zam yapılacak mı? Güncel gelişmeler

Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı, Temmuz 2026 yaklaşırken milyonlarca çalışanın gündeminde. Net asgari ücret 28 bin 75 lira olarak uygulanırken gözler, olası ikinci zam kararı ve Asgari Ücret Tespit Komisyonundan gelecek açıklamalara çevrildi.
Asgari ücrete ara zam beklentisi, Temmuz 2026 öncesinde yeniden gündeme geldi. Şu ana kadar yeni bir ücret kararı açıklanmazken net asgari ücret 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak uygulanmaya devam ediyor.
Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
Temmuz ayı öncesinde çalışanların gündemindeki asgari ücrete ara zam konusunda henüz resmi bir karar açıklanmadı. Yeni bir tutarın belirlenebilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çağrısıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonunun toplanması ve karar alması gerekiyor.
Komisyonun Temmuz 2026 dönemi için yeniden toplanacağına ilişkin resmi bir takvim de duyurulmadı. Bu nedenle mevcut asgari ücret tutarı geçerliliğini koruyor.
2026 asgari ücreti ne kadar?
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun Aralık 2025’te aldığı kararla 1 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olan net asgari ücret yüzde 27 artırıldı.
2026 yılında uygulanan tutarlar şöyle:
Net asgari ücret: 28 bin 75 lira 50 kuruş
Brüt asgari ücret: 33 bin 30 lira
Yıllık artış oranı: Yüzde 27
Mevcut yürürlük dönemi: 1 Ocak-31 Aralık 2026
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yayımladığı hesaplamada da net asgari ücretin 28 bin 75 lira 50 kuruş olduğu belirtiliyor.
Ara zam için yasal zorunluluk bulunuyor mu?
Asgari Ücret Yönetmeliği’nde ücretin “en geç iki yılda bir olmak üzere” belirlenmesi öngörülüyor. Yönetmelik ayrıca Asgari Ücret Tespit Komisyonunun Bakanlığın çağrısı üzerine toplanacağını ve belirlenen tutarların Resmî Gazete’de yayımlanacağını düzenliyor.
Bu hüküm, asgari ücretin yalnızca iki yılda bir artırılacağı veya yeni bir karar için 2028 yılının beklenmesi gerektiği anlamına gelmiyor. Gerek görülmesi ve Komisyonun toplantıya çağrılması durumunda daha erken bir tarihte de yeni ücret belirlenebiliyor.
Geçmiş yıllarda ara zam uygulanmıştı
Asgari ücret 2022 ve 2023 yıllarında yılın ikinci yarısı için yeniden belirlendi. Buna karşılık 2024 ve 2025 yıllarında açıklanan tutarlar yıl boyunca uygulandı.
2026 yılı için ise Temmuz ayında ikinci bir artış yapılacağına ilişkin kesinleşmiş bir karar bulunmuyor. Yeni bir karar açıklanmadığı sürece net 28 bin 75 lira 50 kuruşluk tutar uygulanmaya devam edecek.