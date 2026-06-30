Milyonlarca çalışan bekliyor: Temmuz yaklaşırken asgari ücrette son durum ne? Ara zam yapılacak mı? Güncel gelişmeler

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?





Temmuz ayı öncesinde çalışanların gündemindeki asgari ücrete ara zam konusunda henüz resmi bir karar açıklanmadı. Yeni bir tutarın belirlenebilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çağrısıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonunun toplanması ve karar alması gerekiyor.





Komisyonun Temmuz 2026 dönemi için yeniden toplanacağına ilişkin resmi bir takvim de duyurulmadı. Bu nedenle mevcut asgari ücret tutarı geçerliliğini koruyor.