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Yolcu uçağı 'kaçırılma' ilanı verdi: Türk F-16'ları havalandı

Yolcu uçağı 'kaçırılma' ilanı verdi: Türk F-16'ları havalandı

21:3130/06/2026, Salı
G: 30/06/2026, Salı
DHA
AA
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Uçak kaçırılma alarmı veren LOT uçağına Türk F-16’ları refakat etti.
Uçak kaçırılma alarmı veren LOT uçağına Türk F-16’ları refakat etti.

Varşova–Tel Aviv seferini yapan yolcu uçağı, Bulgaristan hava sahasında bulunduğu sırada 7500 (uçak kaçırılma) kodu yayınladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, uçağın daha sonra Türk hava sahasına giriş yaptığını, mürettebatın herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını bildirmesine rağmen uluslararası havacılık prosedürleri kapsamında gerekli tüm tedbirlerin alındığını açıkladı. Bu kapsamda uçağa Türk F-16’ları refakat etti. İsrail savaş jetleri ise acil kodunu aktifleştiren yolcu uçağının Tel Aviv'e inişini engelledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, LOT Havayolları’na ait yolcu uçağının Bulgaristan hava sahasında 7500 (uçak kaçırılma) kodu yayınladığı ve daha sonra Türk hava sahasına giriş yaptığı, mürettebatın herhangi bir olumsuz durum bulunmadığını bildirmesine rağmen gerekli tüm güvenlik tedbirlerinin alındığı belirtildi.

Açıklamada, hava aracının Türk hava sahasına giriş yaptığı andan itibaren Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait iki F-16 savaş uçağı tarafından yakından takip edilerek, Türk hava sahasını terk edene kadar refakat edildiği ifade edildi.

F-16'lar havalandı, Bulgaristan'a kadar eşlik etti

Bulgaristan makamlarının
uçağa Burgaz Havalimanı’na iniş izni vermesinin ardından uçağın yeniden Türk hava sahasını kullanmasına izin verildiği aktarılan açıklamada, F-16’ların uçağa Bulgaristan hava sahasına çıkışına kadar eşlik etmeyi sürdürdüğü
kaydedildi.

Uçağın Bulgaristan’daki Burgaz Havalimanı’na yerel saatle 17.12’de sorunsuz şekilde iniş yaptığı bildirildi.

Süreç yakından takip ediliyor

Bakanlık, olayın mahiyetine ilişkin sürecin ilgili resmi makamlarla koordinasyon halinde yakından takip edildiğini açıkladı.

Öte yandan LOT Havayolları’nın ilk açıklamasında, olayın pilot tarafından yanlışlıkla 7500 kodunun bildirilmesinden kaynaklandığı, fiili bir uçak kaçırma vakasının yaşanmadığı belirtildi.

İsrail inişe izin vermedi

Öte yandan İsrail savaş jetleri, acil kodunu aktifleştirerek "uçak kaçırma sinyali" vermesi nedeniyle inişine sivil izin vermedi.

Daha sonra pilot ekibinin sinyalin bir arıza sonucu verildiğini bildirmesine karşın havalanan 2 İsrail savaş jeti, uçağın İsrail'e inişine izin vermedi ve rotasını geri çevirmesini sağladı.

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.


#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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