Yolcu uçağı 'kaçırılma' ilanı verdi: Türk F-16'ları havalandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, LOT Havayolları’na ait yolcu uçağının Bulgaristan hava sahasında 7500 (uçak kaçırılma) kodu yayınladığı ve daha sonra Türk hava sahasına giriş yaptığı, mürettebatın herhangi bir olumsuz durum bulunmadığını bildirmesine rağmen gerekli tüm güvenlik tedbirlerinin alındığı belirtildi.