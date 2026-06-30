Yolcu uçağı 'kaçırılma' ilanı verdi: Türk F-16'ları havalandı

Varşova–Tel Aviv seferini yapan yolcu uçağı, Bulgaristan hava sahasında bulunduğu sırada 7500 (uçak kaçırılma) kodu yayınladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, uçağın daha sonra Türk hava sahasına giriş yaptığını, mürettebatın herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını bildirmesine rağmen uluslararası havacılık prosedürleri kapsamında gerekli tüm tedbirlerin alındığını açıkladı. Bu kapsamda uçağa Türk F-16’ları refakat etti. İsrail savaş jetleri ise acil kodunu aktifleştiren yolcu uçağının Tel Aviv'e inişini engelledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, LOT Havayolları’na ait yolcu uçağının Bulgaristan hava sahasında 7500 (uçak kaçırılma) kodu yayınladığı ve daha sonra Türk hava sahasına giriş yaptığı, mürettebatın herhangi bir olumsuz durum bulunmadığını bildirmesine rağmen gerekli tüm güvenlik tedbirlerinin alındığı belirtildi.
Açıklamada, hava aracının Türk hava sahasına giriş yaptığı andan itibaren Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait iki F-16 savaş uçağı tarafından yakından takip edilerek, Türk hava sahasını terk edene kadar refakat edildiği ifade edildi.
F-16'lar havalandı, Bulgaristan'a kadar eşlik etti
Uçağın Bulgaristan’daki Burgaz Havalimanı’na yerel saatle 17.12’de sorunsuz şekilde iniş yaptığı bildirildi.
Süreç yakından takip ediliyor
Bakanlık, olayın mahiyetine ilişkin sürecin ilgili resmi makamlarla koordinasyon halinde yakından takip edildiğini açıkladı.
İsrail inişe izin vermedi
Öte yandan İsrail savaş jetleri, acil kodunu aktifleştirerek "uçak kaçırma sinyali" vermesi nedeniyle inişine sivil izin vermedi.
Daha sonra pilot ekibinin sinyalin bir arıza sonucu verildiğini bildirmesine karşın havalanan 2 İsrail savaş jeti, uçağın İsrail'e inişine izin vermedi ve rotasını geri çevirmesini sağladı.