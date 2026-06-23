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İBB'deki kaçırılma olayında sıcak gelişme: 5 kişi daha gözaltına alındı

İBB'deki kaçırılma olayında sıcak gelişme: 5 kişi daha gözaltına alındı

10:1523/06/2026, Salı
G: 23/06/2026, Salı
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Hastanede tedavisi süren Erhan Karaal'ın polise verdiği ifade ortaya çıktı.
Hastanede tedavisi süren Erhan Karaal'ın polise verdiği ifade ortaya çıktı.

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili 5 kişi daha gözaltına alındı.

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın evinin önünden kaçırılmasının ardından gözaltına alınan 2’si kadın 12 kişi adliyeye sevk edildi.

Hastanede tedavisi devam eden Erhan Karaal polise verdiği ifade ortaya çıktı.

Karaal, şüphelilerin "Sen Kültür A.Ş.’nin başındaki kişisin sende para vardır" diyerek önce 300 kilogram ardından da 500 kilogram altın istediklerini söyledi.

Karaal'ın hastanede verdiği ifadenin ardından kaçırılmasıyla ilgili 5 kişi daha gözaltına alındı.


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