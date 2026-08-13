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Çanakkale Valiliği'nden üç günlük yasak kararı: Saat vererek duyurdu

Çanakkale Valiliği'nden üç günlük yasak kararı: Saat vererek duyurdu

10:38, 13/08/2026, PerşembeG: Güncelleme: 10:42, 13/08/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Çanakkale Valiliği'nden üç günlük yasak kararı: Saat vererek duyurdu
Çanakkale'de orman yangını riskine karş üç günlük kritik yasak

Çanakkale Valiliği, bölgede beklenen şiddetli rüzgarın orman yangını riskini artırması sebebiyle harekete geçti. Meteorolojik tahminler ve yangın risk analizleri doğrultusunda, 13 Ağustos Perşembe gününden başlamak üzere üç gün boyunca geçerli olacak bazı acil kısıtlamalar hayata geçirildi.

Çanakkale Valiliğine ulaşan güncel meteorolojik veriler ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği detaylı analizler, tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. İl genelinde 13 Ağustos itibarıyla etkili olması beklenen şiddetli rüzgarın, önümüzdeki üç gün boyunca orman yangını ihtimalini en üst seviyeye çıkaracağı değerlendirildi. Bu tablo karşısında, can ve mal güvenliğini sağlamak, olası doğa felaketlerini engellemek amacıyla acil tedbirler devreye sokuldu.

Ateş yakmak ve tarımsal faaliyetler kısıtlandı

Olası faciaların önüne geçebilmek adına alınan kararlar kapsamında, yangına sebebiyet verebilecek eylemlere ciddi sınırlandırmalar getirildi.

Valiliğin resmi duyurusuna göre, 13 Ağustos 2026 Perşembe gününden itibaren 3 gün süreyle, günün en riskli dilimi olan 12.00 ile 19.00 saatleri arasında açık alanlarda hiçbir şekilde ateş yakılmasına izin verilmeyecek. Bunun yanı sıra tarımsal faaliyetler de risk tablosu göz önünde bulundurularak kısıtlandı. Çiftçilerin biçerdöver ve balya makineleri kullanarak gerçekleştirdiği hasat ve balyalama işlemlerinin de bahsi geçen saat aralığında yapılması kesin bir dille yasaklandı.

Valilikten denetim vurgusu ve 112 çağrısı

Alınan tedbirlerin sahada harfiyen uygulanması için ilgili tüm kurumların teyakkuza geçtiği ve denetimlerin titizlikle yürütüleceği vurgulandı. Çanakkale Valiliği, bölge halkını yangın riskine karşı maksimum düzeyde dikkatli olmaya ve kıvılcıma yol açabilecek en ufak bir ihmalden dahi kaçınmaya davet etti. Vatandaşların, çevrelerinde fark edebilecekleri en ufak bir duman veya şüpheli yangın belirtisini vakit kaybetmeksizin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmelerinin, ormanların korunmasında hayati bir rol oynadığı hatırlatıldı.

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