Ezine açıklarında 14 kaçak göçmen yakalandı
23:26, 06/08/2026, Perşembe
IHA
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.
Çanakkale’nin Ezine ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince lastik bot içinde 14 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince Ezine açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu ’KB-57’ tarafından hareket halinde durdurulan fiber karinalı lastik bot içinde 14 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.
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