Sahil Güvenlik İzmir açıklarında 73 düzensiz göçmeni yakaladı

Polis Meslek Yüksekokullarına 3 bin 250 öğrenci alınacak: Başvuru tarihleri ve şartları belli oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokulu'na (PMYO) 3 bin 250 öğrenci alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için 2 bin 560 erkek, 630 kadın ve şehit/vazife malulü yakını 60 aday olmak üzere toplam 3 bin 250 polis adayı alınacak.